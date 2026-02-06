રાજકોટમાં ભાજપ V/S ભાજપ : ભાજપના કોર્પોરેટર ડો.નેહલ શુક્લને બરતરફ કરવાનો ખેલ!
Rajkot BJP Corporator Membership On Risk : રાજકોટ ભાજપમાં જૂથવાદ હવે ખૂલીને બહાર આવ્યો છે. ભાજપ શાસિત કોર્પોરેશનમાં ભાજપના જ કોર્પોરેટર સામે દરખાસ્ત મૂકાઈ છે અને નેહલ શુક્લને બરતરફ કરવા માટે કમિશનરને પત્ર લખાયો
Trending Photos
Rajkot Politics ગૌરવ દવે/રાજકોટ : રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં સત્તાધારી પક્ષ ભાજપનું ઘર સળગ્યું છે. ચૂંટણી પહેલા ટર્મ પુરી થવાના એક મહિના પહેલા જ સત્તાધારી જૂથને ભીડવનાર કોર્પોરેટર ડો. નેહલ શુક્લનો વિરોધી જૂથે ખેલ પાડી દીધો છે. ભાજપના જ રાજમાં ભાજપના કોર્પોરેટરને ત્રણ જનરલ બોર્ડમાં હજાર ન હોવાનું કહી બરતરફ કરવાની દરખાસ્ત આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે.
- RMCમાં ભાજપ V/S ભાજપ?
- ભાજપના કોર્પોરેટર ડો.નેહલ શુક્લને બરતરફ કરવાનો ખેલ
- સામાન્ય સભામાં ત્રણ વખત ‘ઘેર’ હાજર !..
- રજા રિપોર્ટ હોવા છતાં ગેરહજાર દર્શાવી કરવામાં આવી દરખાસ્ત..
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નં.૭ના ભાજપના કોર્પોરેટર નેહલ શુકલ સતત ત્રણ વખત ગેરહાજર રહેતા નિયમ મુજબ તેઓની સામે બરતરફની કાર્યવાહી કરવા ઇન્ચાર્જ સેક્રેટરી ધવલ જેસડીયાએ મ્યુનિ.કમિશનરને પત્ર લખી માર્ગદર્શન માંગ્યું છે. તેઓ આગામી બોર્ડમાં હાજર રહી શકે કે કેમ? તેમજ કોર્પોરેટર પદેથી હટાવી શકાય કે કેમ? ? આ અભિપ્રાય માંગવામાં આવતા રાજકારણ ગરમાયુ છે. નગરસેવક નેહલ શુકલ ગત તા.૨૦-૯-૨૦૨૫, તા.૨૦-૧૧-૨૦૨૫ અને ૨૦-૧-૨૦૨૬ના જનરલ બોર્ડમાં ગેરહાજર રહ્યા હતા. હવે તેઓને બરતરફ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે.
ચૂંટણી પહેલા ટર્મ પૂર્ણ થવામાં માત્ર એકાદ મહિનાનો સમયગાળો હોય આ મામલે શહેરી વિકાસ વિભાગનું કમિશનર દ્વારા માર્ગદર્શન માંગવામાં આવે તેવા નિર્દેશ મળી રહ્યા છે. જોકે આ મામલે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન જયમીન ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે, નેહલ શુક્લ અમારા સિનિયર કોર્પોરેટર છે. ઇન્ચાર્જ સેક્રેટરી દ્રારા મને જાણ કરવામાં આવી કે નેહલ શુક્લ ત્રણ બોર્ડમાં ગેરહાજર છે. મેં જનરલ બોર્ડની બુક જોઇ તેમાં એક બોર્ડમાં રજા રિપોર્ટ મુક્યો છે. જેથી હું પણ એવું માનુ છું કે તેઓ બરતરફ ન થઇ શકે.
આ પણ વાંચો :
પરંતુ મનપાના ઇન્ચાર્જ સેક્રેટરી દ્વારા દાવો કરાયો છે કે, રજા રિપોર્ટ હોવા છતાં તેઓ ત્રણ બોર્ડમાં હાજર ન હોય તો બરતરફ થઇ શકે છે. આ અંગે ભાજપ દ્વારા લીગલ અભિપ્રાય લેવામાં આવશે. ભાજપમાં કોઇ જુથવાદ નથી. નેહલ શુક્લ અમારા કોર્પોરેટર છે. અમે તમામ કોર્પોરેટરો નેહલભાઇ સાથે છીએ.
તો બીજી તરફ કોર્પોરેટર ડો. નેહલ શુકલે અધિકારી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે, BPMC એક્ટ અને GPMC એક્ટમાં જે લખેલું છે તેનો ખોટો અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું છે. નેહલ શુકલે જણાવ્યું હતું કે, ઈશ્વર નો હું આભાર માનું છું કે મને સારા કામ કરવા માટે નિમિત્ત બનાવવામાં આવે છે. અધિકારીઓ BPMC એક્ટ અને GPMC એકટનો અર્થઘટન ખોટો કરી રહ્યા છે. કોર્પોરેશનની મીટીંગનો અર્થ કોર્પોરેશનની બેઠક થાય છે. એકાંતમાં ક્યાંય જનરલ બોર્ડ એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો જ નથી. નિયમ મુજબ હું સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકોમાં હાજર રહ્યો છું. ઇન્ચાર્જ સેક્રેટરીએ પોતાની સેફ સાઈડ અને કોઈની સલાહ લીધા વગર જ કમિશનરને પત્ર લખ્યો હશે. BPMC એકટ પ્રથમ પેઇજમાં લખવામાં આવ્યું છે કે સળંગ છ મહિના ગેરહાજર હોય તો પરંતુ રજા રિપોર્ટ મુકેલો હોય તો બરતરફ ન થઈ શકે. હું પ્રશ્નો મારી સમજણ મુજબ ઉઠાવવાતો રહ્યો છું. ઉઠાવતો રહીશ. જયમીન ઠાકરે નેહલ શુકલને સિનિયર કોર્પોરેટર કહીને જે વખાણ કર્યા તે અંગે નેહલ શુકલે હસતા હસતા કહ્યું, સારું છે એક સાથી બીજા સાથીના વખાણ કરે એ સારી બાબત છે.
વિવાદના બીજ અગાઉ રોપાઈ ચૂક્યા હતા
મહાપાલિકાના સુત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે નહેલ શુક્લ અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન જયમીન ઠાકર વચ્ચે વિવાદના બીજ પે એન્ડ પાર્કિંગના કોન્ટ્રાકટ મામલે રોપાયા હતા. પે એન્ડ પાર્કિંગમાં મહાપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવતા આડેધડ ઉઘરાણા મામલે નેહલ શુક્લએ એવું જણાવ્યું હતું કે, આ તમામના પૈસા હું જ ભરી આપીશ. આ ઉઘરાણા બંધ કરો..! ભાજપ શાસીત મહાપાલિકામાં ભાજપના જ કોર્પોરેટર દ્વારા સરેઆમ વિરોધના પગલે તેઓની સામે વિરોધી જુથ દ્વારા હવે દાવ લેવાનું શરૂ કર્યુ છે. ભાજપ દ્વારા આ જૂથવાદનો અંત નહિ લાવવામાં આવે તો ચૂંટણી પરિણામો પર તેની અસર જોવા મળે તો પણ નવાઈ નહિ.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે