Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /નર્મદામાં ભાજપ Vs ભાજપની સ્થિતિ! પ્રોટોકોલ ન જળવાતા ધારાસભ્યનું વોકઆઉટ, દર્શના દેશમુખની રાજીનામું આપવાની તૈયારી!

નર્મદામાં ભાજપ Vs ભાજપની સ્થિતિ! પ્રોટોકોલ ન જળવાતા ધારાસભ્યનું વોકઆઉટ, દર્શના દેશમુખની રાજીનામું આપવાની તૈયારી!

Rajpipla BJP Controversy: નર્મદા જિલ્લા ભાજપમાં આંતરિક વિખવાદ છે એ વાત આજે ફરી સાબિત થઈ ગઈ. રાજપીપળામાં આજે કાંઈક એવું બન્યું જેનાથી ધારાસભ્ય કાર્યક્રમ છોડીને બહાર નિકળી ગયા અને ધરણાં પર બેસી ગયા. ભાજપના સીનિયર નેતા અને સાંસદ મનસુખ વસાવા પણ ધારાસભ્યના સમર્થનમાં આવ્યા. આખરે કેમ ગુસ્સે થઈને રાજીનામું આપવા તૈયાર થયા ધારાસભ્ય.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 15, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:59 PM IST
નર્મદામાં ભાજપ Vs ભાજપની સ્થિતિ! પ્રોટોકોલ ન જળવાતા ધારાસભ્યનું વોકઆઉટ, દર્શના દેશમુખની રાજીનામું આપવાની તૈયારી!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભાજપ Vs ભાજપની સ્થિતિ! પ્રોટોકોલ ન જળવાતા ધારાસભ્યનું વોકઆઉટ, જાણો આખો મામલો
Rajpipla BJP controversy1 min ago
2
fifa world cup 202637 min ago
3
Sanchita Ugale41 min ago
4
samras hostel45 min ago
5
farmers protest1 hr ago