/નર્મદામાં ભાજપ Vs ભાજપની સ્થિતિ! પ્રોટોકોલ ન જળવાતા ધારાસભ્યનું વોકઆઉટ, દર્શના દેશમુખની રાજીનામું આપવાની તૈયારી!

Rajpipla BJP Controversy: સ્થળ હતું રાજપીપળા, જયાં પ્રબુદ્ધ નાગરિક સન્માન કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો હતો. ભાજપના આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ, ધારાસભ્ય, જિલ્લાના હોદ્દેદારો સૌ કોઈ મંચ પર હતા. નેતાઓએ સંબોધન પણ કર્યું. વારો સાંસદ મનસુખ વસાવાના સંબોધનનો હતો અને એ સમયે જ એવું કાંઈક થયું કે, ધારાસભ્ય અચાનક આક્રોશિત થઈને કાર્યક્રમ છોડીને જવા લાગ્યા.
પ્રોટોકોલ ન જળવાતા MLAનું વોકઆઉટ
નાંદોદના ધારાસભ્ય દર્શના દેશમુખે બળાપો ઠાલવ્યો કે, ધારાસભ્યનો પ્રોટોકોલ ન જાળવામાં આવ્યો. તેમનું સ્વાગત પણ ન કરવામાં આવ્યું અને તેમને સંબોધનનો મોકો પણ ન આપવામાં આવ્યો. ડો. દર્શના દેશમુખ એટલા ગુસ્સે થયા કે તેઓ ગાંધી ચોક ખાતે ધરણાં પર બેસી ગયા અને રાજીનામું આપવાની તૈયારી બતાવી. આ ઘટનાના સાક્ષી એવી સાંસદ મનસુખ વસાવા પણ ધારાસભ્યના સમર્થનમાં આવ્યા. તેમણે એ ઘટનાને આદિવાસી સમાજના અપમાન સમાન ગણાવી અને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ નીલ રાવ રાજીનામું આપે તેવી માંગ કરી.
મળતી માહિતી મુજબ, આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ અને પૂર્વ વનમંત્રી ગણપતસિંહ વસાવા સહિતના અગ્રણીઓ હાજર હતા. કાર્યક્રમમાં સ્થાનિક મહિલા ધારાસભ્ય ડો. દર્શના દેશમુખનું યોગ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું ન હતું અને પ્રોટોકોલ જાળવવામાં આવ્યો ન હતો. સતત થઈ રહેલી ઉપેક્ષાથી નારાજ થઈને ધારાસભ્ય અધવચ્ચે જ કાર્યક્રમ છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા.
કાર્યક્રમમાંથી જતાં જતાં તેઓએ નારાજગી વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે, મારું અપમાન કરવા માટે મને અહીંયા બોલાવો છો. હું ચૂંટણી જીતીને આવી છું, ઉપરથી પેરાગ્લાઈડિગ કરીને નથી આવી. પ્રમુખના કહેવાથી જ મારું અપમાન થયું છે. શું ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ જ સ્થિતબદ્ધતા છે. આ લોકોને આદીવાસી સમાજની કાંઈ જ પડી નથી.
જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ પર આરોપ
આ પહેલી વાર નથી જ્યારે નર્મદા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ નીલ રાવ વિવાદમાં આવ્યા છે. સાંસદ મનસુખ વસાવા સતત તેમના પર આરોપો લગાવતા આવ્યા છે. એમાં હવે ધારાસભ્યએ ઉપેક્ષાનો આરોપ લગાવતા મામલો ગરમાયો છે. તો જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે સાંસદ અને ધારાસભ્યને તેમના વડીલ ગણાવી મામલાનો ઉકેલ લાવવાની વાત કરી છે.
ધારાસભ્યના સમર્થનમાં તાત્કાલિક દોડી આવેલા ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવા પણ તેમની સાથે ધરણાં પર બેસી ગયા છે. સાંસદે આ મામલાને આદિવાસી અસ્મિતા સાથે જોડીને સંગઠન સામે મોરચો માંડ્યો છે. મનસુખ વસાવાએ આકરા શબ્દોમાં જણાવ્યું કે, આ માત્ર એક ધારાસભ્યનું અપમાન નથી, પરંતુ અમારા સમગ્ર આદિવાસી સમાજનું અપમાન છે. પાર્ટી વિરોધી અને સરમુખત્યારશાહી વલણ ધરાવતા જિલ્લા પ્રમુખ નીલ રાવનું તાત્કાલિક રાજીનામું લઈ લેવું જોઈએ.
નર્મદા જિલ્લામાં ભાજપ વર્સિસ ભાજપ જેવી સ્થિતિ લાંબા સમયથી જોવા મળી રહી છે. સાંસદ બાદ હવે ધારાસભ્યએ પણ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સામે મોરચો ખોલ્યો છે. ત્યારે આ વિવાદ વકરશે કે પછી શિસ્તબદ્ધ ગણાતી પાર્ટીના આગેવાનો વચ્ચે સમાધાન થશે, તેના પર સૌની નજર છે.