/ગંદા મેસેજ કરવાનું ભારે પડ્યું! અમદાવાદ પશ્ચિમના વોર્ડના મહામંત્રીને પહેલાં લોકોએ ધોયો, પછી પક્ષે રાજીનામું લીધું

વાત છે અમદાવાદ ભાજપના સંગઠનની. અમદાવાદ શહેરના પશ્ચિમના એક વોર્ડના ભાજપ મહામંત્રીએ એક મહિલાને અશ્લીલ મેસેજ મોકલી તેમની પાસે માગણી કરી હતી. આ મામલો બિચકતાં જ ભાજપમાં ભારે હોબાળો મચ્યો છે. સૂત્રો એવું કહી રહ્યાં છે કે નેતાજી પાસેથી રાજીનામું લઈ લેવાયું છે. સંગઠનમાં મહામંત્રીનું પદ ધરાવતા આ નેતાજીએ જાહેરમાં માફી માંગી લીધી છે. હવે ભાજપમાં નહીં દેખાય તેવી ખાતરી આપતા મામલો થાળે પડ્યો હતો.
સૂત્રો પાસથી મળતી માહિતી અનુસાર અમદાવાદ શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં ભાજપ વોર્ડમાં મહામંત્રીના મહત્વના હોદ્દા પરના કાર્યકરે વિસ્તારના એક પૂર્વ કોર્પોરેટરની પુત્રીને મોબાઈલમાં બીભત્સ મેસેજ કરી તેની પાસે અનૈતિક માગણી કરી હતી. આ બાબતે બે મહિના પહેલાં જ તેમને ચેતવણી અપાઈ હતી.જોકે, જેને કુટેવ હોય એ થોડો સુધરે મહામંત્રી કક્ષાના આ કાર્યકર ભાજપની અન્ય મહિલાઓને પણ આવા જ મેસેજ કરતો હોવાની ફરિયાદો ઉઠી હતી. આ બાબતે આજ ગુજરાતના દૈનિક પેપરોમાં પણ અહેવાલો પ્રસિદ્ધ થયા છે.
બે દિવસ પહેલાં ફરી એકવાર મહામંત્રીએ મહિલાને મોબાઈલમાં મેસેજ કરતા મામલો બિચક્યો હતો. કેટલાક લોકોએ આ મહામંત્રીને પકડીને મેથીપાક ચખાડ્યા બાદ ઉચ્ચકક્ષાએ આ બાબતની જાણ કરી હતી. ઉચ્ચકક્ષાએથી તેનું રાજીનામું લખાવી લેવા ઉપરાંત હવે પછી તે ભાજપના કોઈ કાર્યક્રમમાં દેખાશે નહીં તેવી બાંહેધરી લીધી હતી. જે બાદ તેને આ વોર્ડને પણ છોડી દેવા સમજાવ્યો હતો.
આખરે મોટા માથાઓએ વચ્ચે પડી મામલો થાળે પાડ્યો હતો. ભાજપના નેતા હોવાથી એમને એમ હતું કે મને કોઈ શું કરી શકે છે જોકે, આ બબાતે કોઈ ફરિયાદ થઈ નથી પણ નેતાજીને ઘરભેગા કરી દેવાયા છે અને શાનમાં સમજાવી દેવાયા છે.