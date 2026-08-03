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ગંદા મેસેજ કરવાનું ભારે પડ્યું! અમદાવાદ પશ્ચિમના વોર્ડના મહામંત્રીને પહેલાં લોકોએ ધોયો, પછી પક્ષે રાજીનામું લીધું

અમદાવાદમાં ભાજપના એક ટોચના નેતાને જાહેરમાં મેથીપાક પડ્યો અને રાજીનામું લઈ લીધા હોવાની બાબત હાલમાં ચર્ચાને ચગડોળે છે. વાંદરો ગુલાંટ મારવાનું ના ભૂલે એમ મહામંત્રી વારંવાર મહિલાઓને ટાર્ગેટ કરી મેસેજ કરવાની કુટેવવાળા હોવાથી હવે બહારનો દરવાજો દેખાડી દેવાયો છે. મામલો બિચકતા સ્થાનિક લોકો દ્વારા મેથીપાક ચખાડાયા બાદ પક્ષના ઉચ્ચ નેતાઓ સુધી વાત પહોંચી હતી. હવે એ સાઈડલાઈન થઈ ગયા છે. 

Published: Aug 03, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:38 PM IST
ગંદા મેસેજ કરવાનું ભારે પડ્યું! અમદાવાદ પશ્ચિમના વોર્ડના મહામંત્રીને પહેલાં લોકોએ ધોયો, પછી પક્ષે રાજીનામું લીધું
Image Credit: Ahmedabad BJP Leader

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