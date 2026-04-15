Gujarat Local Body Elections: મતદાન પહેલા જ 5 નપા ભાજપના ખાતામાં, કુલ 300થી વધુ બેઠકો બિનહરીફ
ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મતદાન પહેલા ભાજપને મોટી સફળતા મળી ગઈ છે. ફોર્મ પરત ખેંચાયા બાદ 300થી વધુ બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે. આ સાથે પાંચ નગરપાલિકા પણ ભાજપના કબજામાં આવી છે.
- સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપનું 'ખેલા હોબે'
- મતદાન પહેલા જ ભાજપ અનેક જગ્યાએ બિનહરીફ
- મતદાન પહેલા 5 નગરપાલિકામાં ભાજપનો ભગવો
Trending Photos
Gujarati News: ગુજરાતમાં યોજાઈ રહેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મતદાન પહેલા ભાજપ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. આજે ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચવાનો છેલ્લો દિવસ હતો. ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચાયા બાદ અનેક બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટી બિનહરીફ થઈ છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપને ફાયદો થયો છે.
ભાજપે મતદાન પહેલા 5 નગરપાલિકા કબજે કરી
ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચવાનો સમય પૂરો થયા બાદ ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મતદાન પહેલા 5 નગરપાલિકા કબજે કરી લીધી છે. ગણદેવી, કડી, શહેરા, ઊંઝા અને બાયડ નગર પાલિકામાં ભાજપે બિનહરીફ જીત મેળવી લીધી છે.
આ સિવાય રાજ્યની કુલ 17 મહાનગર પાલિકામાં ભાજપના 20થી વધુ સભ્યો બિનહરીફ ચૂંટાયા છે. જ્યારે નગર પાલિકાની 178થી વધુ બિનહરીફ બેઠક ભાજપના ખાતામાં આવી છે. જિલ્લા પંચાયતની 12થી વધુ બેઠકો પણ બિનહરીફ જાહેર થઈ છે, જે ભાજપના ફાળે ગઈ છે. તાલુકા પંચાયતની 90થી વધુ બેઠકો પર ભાજપને લાભ થયો છે.
કુલ 300થી વધુ બેઠકો થઈ બિનહરીફ
ગુજરાતમાં મહાનગર પાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. આ ચૂંટણીમાં આજે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો છેલ્લો દિવસ હતો. અનેક જગ્યાએ વિપક્ષી ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા છે, જેનો ફાયદો ભાજપને થયો છે. ગુજરાતમાં 300થી વધુ બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ છે.
હવે 26 એપ્રિલે મતદાન
ગુજરાતમાં 26 એપ્રિલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મતદાન થશે. જ્યારે 28 એપ્રિલે પરિણામ જાહેર થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે