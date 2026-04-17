‘બિનહરીફ’ માસ્ટરસ્ટ્રોક : ચૂંટણીનો જંગ નવા વળાંક પર આવી ગયો, 731 બેઠકો પર લડાઈ વિના ભાજપની જીત
Gujarat Local Body Election BJP Won 731 Seats : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપે મોટી જીત હાંસિલ કરી છે. ગુજરાતના રાજકારણમાં પહેલીવાર 731 બેઠકો બિનહરીફ બની છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકાના આખરી આંકડાઓ સામે આવી ગયા છે.
- ગુજરાત ચૂંટણી જંગમાં હવે 731 બેઠકો બિનહરીફ
- હવે 28 એપ્રિલે મહાસંગ્રામમાં હાર-જીતનું પિક્ચર ક્લિયર થશે
- ગુજરાતમાં ભાજપની એકતરફી રેકોર્ડબ્રેક આગેકૂચ
Gujarat Local Body Polls 2026: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો જંગ નવા વળાંક પર આવી ગયો છે. કારણ કે, પહેલીવાર રેકોર્ડબ્રેક 731 બેઠકો ગુજરાતમાં બિનહરીફ થઈ ગઈ છે. હવે માત્ર 25 હજાર ઉમેદવારો વચ્ચે જંગ છે. 1900 થી વધુ ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચતા રેકોર્ડબ્રેક 731 બેઠકો ભાજપની ઝોળીમાં આવી ગઈ છે.
વર્ષ 2021 ની ચૂંટણીમાં 241 બેઠકો બિનહરીફ થઈ હતી
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી હવે માત્ર ૨૫ હજારથી વધુ ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. ગુજરાતમાં ફોર્મ ખેંચવાના છેલ્લા દિવસે 731 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ ગઈ છે. આવું પહેલીવાર થયુ છે કે, આટલી મોટી સંખ્યામાં બેઠકો બિનહરીફ થઈ હોય. કારણ કે, ચૂંટણી પંચના આંકડા મુજબ, ગત ચૂંટણીમાં વર્ષ 2021 ની સરખામણીએ બિનહરીફ બેઠકોમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વર્ષ 2021 ની ચૂંટણીમાં 241 બેઠકો બિનહરીફ થઈ હતી. આ વખતે છેલ્લી ઘડી સુધી તોડજોડ અને પક્ષપલટાની મોસમ ચાલી તેમાં ભાજપ ફાવી ગયું છે. હવે 28 એપ્રિલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન યોજાશે. કુલ 10 હજારથી વધુ બેઠકો માટે રાજકીય જંગ જામશે.
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકાના આખરી આંકડાઓ સામે આવી ગયા છે.
- 15 મહાનગરપાલિકાઓમાં 3146 ઉમેદવારો વચ્ચે સીધો જંગ
- 15 મહાનગરપાલિકામાં 43 ઉમેદવારો થયા બિનહરીફ
- મહાનગરપાલિકાઓમાં 132 ફોર્મ પરત ખેંચાયા
- 84 નગરપાલિકામાં 5449 ઉમેદવારો વચ્ચે સીધો
- તમામ નગરપાલિકાઓમાં કુલ 375 ઉમેદવારો બિનહરીફ
- રાજ્યભરની 84 નગરપાલિકાઓમાં 467 ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા
તમારાથી તમારા ઉમેદવારો ના સચવાતા હોય તો એમાં અમે શું કરીએ?
ઉમરેઠ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી અને સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓને લઈને પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ ઓડ ખાતે જાહેર સભા સંબોધતા કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેઓએ કહ્યું હતું કે, કોંગ્રેસના બે દિગ્ગજ નેતાઓના આ જિલ્લામાં ભાજપની 42 સીટો બિનહરીફ થાય એ ઐતિહાસિક ઘટના છે. આજે આ કોંગ્રેસના મિત્રો અને અન્ય પાર્ટીના મિત્રો જે વાત કરે છે, ‘અમારા ઉમેદવાર લઈ ગયા, અમારા ઉમેદવાર લઈ ગયા, અમારા ઉમેદવાર પર દબાણ કર્યું’, તમે ક્યાંય દબાણ કરતા જોયું છે. તમારાથી તમારા ઉમેદવારો ના સચવાતા હોય તો એમાં અમે શું કરીએ? અમિતભાઈ અને ભરતસિંહને આ 42 નહીં, આખા ગુજરાતની અંદર ઐતિહાસિક 700 કરતાય વધારે ઉમેદવારો એ બિનહરીફ થયા છે. એક વખતનો કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાતી બોરસદ નગરપાલિકામાં હાર ભાળી ગયેલી કોંગ્રેસ, અને કોંગ્રેસના નેતાઓ ઉમેદવારી કરવા પણ તૈયાર નથી ભાજપના નેતાઓએ કોંગ્રેસના નેતાઓને સામેથી કહ્યું કે, તમે ઉમેદવારી કરો તો અમને ચૂંટણી લડવાની મજા આવે. અમારા મતદાતાઓને મત નાખવા આવવું છે. આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર, સત્તાની અંદર લગભગ છેલ્લા 30 વર્ષથી ગુજરાતની સાડા છ કરોડ જનતા, એ ચૂંટણી આવે એટલે એનું મન બનેલું હોય છે કે ‘મારું બટન કમળ પર દબાઈશ, મારું બટન વિકાસ ઉપર દબાઈશ.’
જગદીશ વિશ્વકર્માએ આગળ કહ્યું કે, 30-30 વર્ષથી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને જે સમર્થન મળ્યું છે, અને આ સમર્થન જોઈને કોંગ્રેસના નેતાઓએ એમના ઉમેદવારો. કોઈ રાજસ્થાન લઈ ગયું, કોઈ મધ્યપ્રદેશ લઈ ગયું, કોઈ મુંબઈ લઈ ગયું અને કહે કે ‘અમારા ઉમેદવારો મળતા નથી, અમારા ઉમેદવાર ક્યાંક ખોવાઈ ગયા છે’. ભાઈ, ક્યાંય ખોવાઈ નથી ગયા, તમારા ઉમેદવારો હાર ભાળી ગયા છે કે ‘અમારા નેતામાં પાણી નથી, અમારા નેતામાં વિઝન નથી, અમારા નેતા વિઝનદાર નથી, અમારે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નરેન્દ્ર મોદીની પાર્ટીમાં જોડાવું છે કારણ કે વિઝનરી નેતા છે.’
