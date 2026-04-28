શહેરોની જનતાએ ફરી ભાજપ પર કર્યો ભરોસો, તમામ 15 મનપામાં BJPની જીત
Gujarat Municipal Corporation Election Results 2026: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે. શહેરની જનતાએ તો ભાજપને ખોબલે-ખોબલે મત આપ્યા છે. રાજ્યની તમામ 15 મહાનગર પાલિકાઓ ભાજપે કબજે કરી છે. ભાજપે જૂની મનપા જાળવી રાખી તો નવી બનેલી તમામ મનપામાં જીત મેળવી છે.
- ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભવ્ય જીત
- તમામ 15 મનપામાં ભાજપે મેળવી જીત
- કોંગ્રેસ અને આપનો ચૂંટણીમાં સફાયો
Trending Photos
Gujarat Local Body Election: ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના મહાજંગનું ચિત્ર હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. રાજ્યની તમામ 15 મહાનગરપાલિકાઓમાં જનતાએ ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટી પર કળશ ઢોળ્યો છે. જે નગરપાલિકાઓ આ વર્ષે મહાનગરપાલિકા બની હતી, ત્યાં પણ ભાજપે વિજયધ્વજ લહેરાવી વિપક્ષના સુપડા સાફ કરી દીધા છે. શહેરી મતદારોએ વિકાસના મુદ્દે મહોર મારી છે કે કેમ?...જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટમાં...
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોએ ગુજરાતની રાજનીતિમાં ફરી એકવાર મોટો સંદેશો આપ્યો છે...15 મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે ભવ્ય વિજય મેળવી તમામ કોર્પોરેશનમાં સત્તા જાળવી રાખી છે...વર્ષ 2021ના પરિણામોને દોહરાવતા ભાજપે શહેરી ગુજરાતમાં ફરી એકવાર પોતાની અદમ્ય પકડ સાબિત કરી છે...
15 મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે ભવ્ય વિજય
તમામ કોર્પોરેશનમાં ભાજપે સત્તા જાળવી રાખી છે
અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા, ભાવનગર અને જામનગર જેવી જૂની મહાનગરપાલિકાઓમાં ભાજપે સત્તા જાળવી રાખી છે...તો બીજી તરફ મહેસાણા, વાપી, નવસારી, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, નડિયાદ, પોરબંદર, અને આણંદ જેવી નવી મહાનગરપાલિકાઓમાં પણ ભાજપે જોરદાર પ્રદર્શન કરી કબજો જમાવ્યો છે...
ક્યાં ભાજપે સત્તા જાણવી રાખી?
અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ
વડોદરા, ભાવનગર, જામનગર
કઈ નવી મનપામાં ભાજપ જીત્યું?
મહેસાણા, વાપી, નવસારી, મોરબી
સુરેન્દ્રનગર, નડિયાદ, પોરબંદર, આણંદ
ખાસ વાત એ છે કે જે નગરપાલિકાઓ આ વખતે મહાનગરપાલિકા બની અને પહેલીવાર ચૂંટણી યોજાઈ...ત્યાં પણ ભાજપે એકતરફી જીત મેળવી છે...નવા વોર્ડ, નવા સીમાંકન અને નવા રાજકીય સમીકરણો વચ્ચે ભાજપે સંગઠનની તાકાત અને મતદારોનો વિશ્વાસ બન્ને સાબિત કર્યા છે.
ગુજરાતની રાજનીતિમાં શહેરી મતદારો હંમેશા વિકાસના મુદ્દે મતદાન કરતા આવ્યા છે...આ ચૂંટણીમાં પણ રોડ-રસ્તા, પાણી, ગટર, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા, સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ, સફાઈ અને શહેરી સુવિધાઓ જેવા મુદ્દાઓ ભાજપને ફાયદાકારક રહ્યા હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે...શહેરી મતદારોએ ફરી એકવાર સ્થિરતા અને વિકાસને પસંદ કર્યું છે...અને ભાજપની ઝોલી મતોથી ભરી દીધી છે...પરિણામો સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે શહેરોમાં ભાજપ સામે હજુ સુધી મજબૂત વિકલ્પ ઉભો થઈ શક્યો નથી...
કયા મુદ્દા રહ્યા ચર્ચામાં?
રોડ-રસ્તા, પાણી, ગટર, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા
સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ, સફાઈ અને શહેરી સુવિધાઓ
કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીએ કેટલીક બેઠકો પર જીત મેળવી છે...કેટલાક વિસ્તારોમાં સારો દેખાવ પણ કર્યો છે...પરંતુ સત્તા સુધી પહોંચવામાં બન્ને પક્ષો નિષ્ફળ રહ્યા છે...વિપક્ષ માટે આ પરિણામ આત્મમંથન કરાવનારું છે...રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે આ પરિણામો માત્ર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની જીત નથી...પરંતુ આવનારી મોટી ચૂંટણીઓ માટેનો ટ્રેન્ડ પણ દર્શાવે છે...ભાજપ માટે આ જીત આત્મવિશ્વાસ વધારનારી છે...જ્યારે વિપક્ષ માટે ચેતવણી સમાન છે.
કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટીએ કેટલીક બેઠકો પર જીત મેળવી
ભાજપ માટે આ જીત આત્મવિશ્વાસ વધારનારી
વિપક્ષ માટે આ પરિણામ ચેતવણી સમાન છે
હાલ એક વાત સ્પષ્ટ છે...ગુજરાતના 15 શહેરોએ ફરી એકવાર ભાજપ પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને તમામ મહાનગરપાલિકાઓમાં ફરી કેસરિયો રાજ સ્થાપિત થયો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે