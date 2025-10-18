Prev
ભાજપના યુવા નેતાની 'ફિલ્મી' સ્ટાઈલમાં બર્થ-ડે ઉજવણીથી વિવાદ, શું પોલીસ નેતાઓ સામે કરશે કાર્યવાહી?

Navsari News: નવસારીમાં ભાજપના યુવા નેતાની જાહેરમાં કેક કાપી. ભાજપના શહેર યુવા મોર્ચા પ્રમુખ ભાવેશ ઉર્ફે સોનુ પાટીલે જાહેર માર્ગ ઉપર ઉજવ્યો પોતાનો બર્થ ડે. જાહેર માર્ગમાં વચ્ચોવચ્ચ ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં કેક કાપી. આતશબાજી કરીને કાયદો વ્યવસ્થાની કરી ઐસીતૈસી. બર્થ ડેમાં સ્થાનિક ભાજપી નેતાઓ પણ રહ્યા હાજર. શું પોલીસ ભાજપ નેતાઓ સામે કરશે કાર્યવાહી..? તેવી શહેરીજનોમાં ચર્ચા...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:42 PM IST

Navsari News: વિજલપોર વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિના ધજાગરા ઉડ્યા હોય તેવો ઘાટ સર્જાયો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના શહેર યુવા મોરચાના પ્રમુખ ભાવેશ ઉર્ફે સોનુ પાટીલે પોતાના જન્મદિવસની ઉજવણી જાહેર માર્ગ પર કરીને પોલીસને ખુલ્લો પડકાર ફેંક્યો હોય તેવો માહોલ સર્જાયો છે.

આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, સોનુ પાટીલે પોતાનો બર્થ ડે જાહેર રસ્તા વચ્ચે ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં કેક કાપીને ઉજવ્યો હતો. વિજલપોરના શિવાજી ચોક અને ગ્રીન પાર્ક સોસાયટીના પ્રવેશ દ્વાર પાસે આ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન આતશબાજી પણ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે ટ્રાફિક અને સામાન્ય જનતાને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

આ ઉજવણીમાં સ્થાનિક ભાજપના અન્ય નેતાઓ પણ હાજર રહ્યા હોવાનું કહેવાય છે. રસ્તા વચ્ચે કેક કાપવા અને આતશબાજી કરવાથી કાયદો અને વ્યવસ્થાની  ઐસીતૈસી થઈ હોવાનું શહેરીજનોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.

બર્થ ડેની આ ઉજવણીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં લોકોમાં તીખી પ્રતિક્રિયા જોવા મળી રહી છે. શહેરીજનોમાં એક જ સવાલ ગુંજી રહ્યો છે કે શું પોલીસ આ મામલે ભાજપના નેતાઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની હિંમત કરશે? કે પછી સત્તા પક્ષના નેતાઓ માટે કાયદાના નિયમો અલગ હોય છે? ભૂતકાળમાં જાહેર માર્ગો પર આવી ઉજવણી કરનારા સામાન્ય યુવકો સામે કાયદાકીય પગલાં લેવાયાના અનેક કિસ્સા છે, ત્યારે આ રાજકીય નેતા સામે પોલીસ કેવા પગલાં લે છે તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.

