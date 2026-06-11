/રાજ્યસભામાં ભાજપની જીતની હેટ્રિક, પહેલીવાર ચૂંટણી વિના ભાજપના ચાર ઉમેદવાર સાંસદ બન્યા

Gujarat Politics News: બિનહરીફ બનવામાં ભાજપે જીતની હેટ્રિક લગાવી છે. રાજ્યસભા ચૂંટણીની યોજાયા વગર ભાજપના ચારેય ઉમેદવારો બિનહરીફ જાહેર થયા છે. આજે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો સમય પૂર્ણ થયો છે. જેમાંરાજુ શુક્લ, માનસિંહ પરમાર, જીતેન્દ્ર કણઝારીયા અને મુકેશ રાઠવા બિનહરીફ વિજેતા બન્યા છે. ત્યારે હવે 18મી જુને રાજ્યસભાની ચૂંટણી નહીં યોજાય. ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર કોંગ્રેસની એકપણ બેઠક નહિ હોય.
રાજ્યસભાના ભાજપના ચારેય ઉમેદવારો બિનહરીફ બન્યા છે. ફોર્મ પરત ખેંચવાનો સમય આજે પૂર્ણ થયો છે. રાજ્યસભાના ભાજપના ચારેય ઉમેદવારો બિનહરીફ રીતે ચૂંટાયા છે. બિનહરીફ ચૂંટાવવા બદલ આજે ઉમેદવારોને પ્રમાણપત્ર અપાશે. રાજુ શુક્લ, માનસિંહ પરમાર, જીતેન્દ્ર કણઝરીયા અને મુકેશ રાઠવાને રાજ્યસભામાં બિનહરીફ જીત મળી છે. જેથી હવે કોઈ ચૂંટણી યોજવાની જરૂર નહિ પડે.
કોંગ્રેસનો સફાયો
આ સાથે જ ભાજપે રાજ્યસભમાંથી ગુજરાત કોંગ્રેસનો સફાયો કર્યો છે. કારણ કે, પહેલીવાર રાજ્યસભામાં ગુજરાત કોંગ્રેસમાંથી કોઈ ઉમેદવાર નહિ જાય. છેલ્લા શક્તિસિંહ ગોહિલ કોંગ્રેસ તરફથી રાજ્યસભાના ઊમેદવાર હતા. પરંતું હવે તેમની ટર્મ પૂર્ણ થતા રાજ્યસભામાંથી કોંગ્રેસનું પત્તુ પણ કપાઈ ગયું છે.
મુકેશ રાઠવાએ રેકોર્ડ સર્જ્યો
રાજ્ય સભામાં સૌથી યંગેસ્ટ ભાજપના સાંસદ બનવાનો રેકોર્ડ હવે ગુજરાત પાસે છે. ગુજરાતના રાજ્ય સભાના પદનામિત સાંસદ મુકેશ રાઠવા સૌથી યંગ સાંસદ બન્યા છે. ભાજપના નાની ઉંમરના સાંસદ બનવાનો રેકોર્ડ મુકેશ રાઠવાના શિરે આવ્યા છે. મુકેશ રાઠવા માત્ર 38 વર્ષની વયે મુકેશ રાઠવા રાજ્યસભાના સાંસદ બન્યા છે. મુકેશ રાઠવાએ કહ્યું કે, મારા જેવા એક નાના કાર્યકર્તાને સાંસદનું પદ મળ્યું છે. એક જનજાતિ સમાજના યુવાનને સાંસદ બનવાની તક મળી છે. પ્રધાનમંત્રીનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ગુજરાતના નેતૃત્વનો પણ આભાર માનું છું.
તો નવા બનેલા રાજ્યસભાના સાંસદ માનસિંહ પરમારે કહ્યું કે, અમારા માટે ગૌરવનો સમય છે. જનકલ્યાણના 12 વર્ષ આજે પુરા થયા છે. આ સાથે જ અમારા માટે ગૌરવની વાત એ છે કે, સાંસદનું પ્રમાણ પત્ર મળ્યું છે. અમારા જેવા કાર્યકર્તાઓને ભાજપે સાંસદ બનાવ્યા છે.
રાજેન્દ્ર શુક્લાએ કહ્યું કે, અમે રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે આજે બિનહરીફ થયા છીએ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વનો આભાર માનીએ છીએ. અમને જે જવાબદારીઓ મળી છે તે બજાવવામાં અમે સફળ રહીએ તે જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ.