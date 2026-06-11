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રાજ્યસભામાં ભાજપની જીતની હેટ્રિક, પહેલીવાર ચૂંટણી વિના ભાજપના ચાર ઉમેદવાર સાંસદ બન્યા

Gujarat Rajya Sabha Election Result 2026: ગુજરાત રાજ્યસભા ચૂંટણી મામલે મહત્વના સમાચાર આવ્યા. રાજ્યસભામાં ભાજપે ગુજરાત કોંગ્રેસનો સફાયો કર્યો છે, તો આ સાથે જ ભાજપના ચાર ઉમેદવાર બિનહરીફ વિજેતા બન્યા છે. ગુજરાતમાંથી કોણ કોણ બન્યું રાજ્યસભાના નવા સાંસદ જાણો.

Written ByDipti Savant
Published: Jun 11, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:15 PM IST
રાજ્યસભામાં ભાજપની જીતની હેટ્રિક, પહેલીવાર ચૂંટણી વિના ભાજપના ચાર ઉમેદવાર સાંસદ બન્યા

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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