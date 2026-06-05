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માત્ર કેરી તોડવા જેવી નજીવી બાબતે આંબાવાડીમાં મહિલાની હત્યા; વલસાડમાં ‘બ્લાઇન્ડ મર્ડર કેસ’નો ભેદ ઉકેલાયો

Valsad News: વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકાના વાંકલ ગામમાં આવેલી એક આંબાવાડીમાંથી મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. શરૂઆતમાં કુદરતી મોત માનવામાં આવેલી આ ઘટનામાં પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ હત્યાનો ખુલાસો થયો હતો. પોલીસે ગણતરીના દિવસમાં આ બ્લાઈન્ડ મર્ડર કેસ ઉકેલી નાખ્યો છે. પરંતુ હત્યાનું કારણ જાણીને ખુદ પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી છે. આખરે એક મહિલાની કેરી તોડવાની બાબતે શા માટે હત્યા કરવામાં આવી?

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 05, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:26 PM IST
માત્ર કેરી તોડવા જેવી નજીવી બાબતે આંબાવાડીમાં મહિલાની હત્યા; વલસાડમાં ‘બ્લાઇન્ડ મર્ડર કેસ’નો ભેદ ઉકેલાયો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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