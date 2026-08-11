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ગુજરાતના દમ પર 'કમાશે' આખું બોલિવૂડ! ₹2000 કરોડના પ્રોજેક્ટમાં બચ્ચન સિવાય શાહરૂખ, ઋત્વિક, અજય અને જીતેન્દ્ર પણ છાપશે નોટો!

ગુજરાતનું GIFT City હવે માત્ર વૈશ્વિક ફાઇનાન્સનું જ નહીં, પણ બોલિવૂડની કમાણીનું પણ સૌથી મોટું રોકાણ હબ બની ગયું છે. ગાંધીનગર નજીક સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પાસે આવેલી કરોડોની જમીન પર એક એવો મેગા રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ આકાર લઈ રહ્યો છે, જેમાંથી માત્ર બચ્ચન પરિવાર જ નહીં, પરંતુ શાહરૂખ ખાન, અજય દેવગન અને જીતેન્દ્ર જેવા બોલિવૂડના એક ડઝનથી પણ વધારે દિગ્ગજો જંગી કમાણી કરવા જઈ રહ્યા છે. જો આ પ્રોજેક્ટ સફળ રહ્યો તો ગુજરાતમાં મસમોટું રોકાણ બીજા રાજ્યોમાંથી આવે તો પણ નવાઈ નહીં.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 11, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:02 PM IST
ગુજરાતના દમ પર 'કમાશે' આખું બોલિવૂડ! ₹2000 કરોડના પ્રોજેક્ટમાં બચ્ચન સિવાય શાહરૂખ, ઋત્વિક, અજય અને જીતેન્દ્ર પણ છાપશે નોટો!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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