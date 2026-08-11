ગુજરાતના દમ પર 'કમાશે' આખું બોલિવૂડ! ₹2000 કરોડના પ્રોજેક્ટમાં બચ્ચન સિવાય શાહરૂખ, ઋત્વિક, અજય અને જીતેન્દ્ર પણ છાપશે નોટો!

કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા.. આ ફેમસ ડાયલોગને ભાગ્યે જ કોઈ ભૂલી શકે છે. આ અવાજ હતો બોલિવૂડના સુપર ડુપર સ્ટાર અમિતાભ બચ્ચનનો. ગુજરાત ટુરિઝમનું આ આઇકોનિક કેમ્પેઈન 'ખુશ્બૂ ગુજરાત કી' (Khushboo Gujarat Ki) નામથી જાણીતું બન્યું હતું. અમિતાભ બચ્ચને ગુજરાત રાજ્યના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે અને આ એડ કેમ્પેઈન માટે કોઈપણ પ્રકારની પ્રોફેશનલ ફી લીધી ન હતી, તેમણે આ કામગીરી વિનામૂલ્યે કરી હતી. જોકે, હવે ગુજરાત એમની આગામી પેઢીને ડબલથી ચારગણા રૂપિયા કમાઈને આપે તો નવાઈ નહીં... અમિતાભ બચ્ચને ગુજરાતના વિકાસ માટે જે પ્રોજેક્ટ કર્યો હવે ગુજરાત એમને વ્યાજ સહિત ચૂકવે તો નવાઈ નહીં.
7 કરોડમાં ખરીદેલી જમીન 210 કરોડની થઈ
ગુજરાતમાં ટુરિઝમના વિકાસ માટે અમિતાભ બચ્ચનનો પ્રોજેક્ટ 2011માં લોન્ચ થયો હતો પણ એમનો નાતો એ પહેલાં શરૂ થઈ ગયો હતો. ગુજરાત વારંવાર આવતા અમિતાભ બચ્ચને વર્ષ 2007ની આસપાસ ગાંધીનગરના શાહપુર ગામ પાસે આશરે 5.72 એકર જમીન ₹7 કરોડમાં ખરીદી હતી. જોકે, એ સમયે એમને અંદાજ નહીં હોય કે GIFT Cityના વૈશ્વિક વિકાસના કારણે આજે આ જમીનનું બજાર મૂલ્ય ₹210 કરોડથી પણ વધી ગયું છે.
હવે અભિષેક બચ્ચન અને જાણીતા ફિલ્મ પ્રોડ્યૂસર આનંદ પંડિતની કંપની 'શ્રી લોટસ ડેવલપર્સ એન્ડ રિયાલ્ટી' મળીને આ જમીન પર 10 લાખ સ્ક્વેર ફીટથી વધુનો ₹2,000 કરોડથી વધુનો અલ્ટ્રા-લક્ઝરી મિશ્ર-વપરાશ (Mixed-Use) પ્રોજેક્ટ બનાવી રહ્યા છે. જેમાં બચ્ચન ફેમિલી ભાગીદાર છે. એમની જમીન પર આ પ્રોજેક્ટ બની રહ્યો છે. જેમાંથી બચ્ચન પરિવાર કરોડો રૂપિયા છાપે તો નવાઈ નહીં. બચ્ચન પરિવાર માટે આ પ્રોજેક્ટ પૈસાની ખાણ સાબિત થશે. બચ્ચન પરિવાર હિસ્સેદાર તો બનશે પણ જે કંપની આ પ્રોજેક્ટ બનાવી રહી છે એ કંપનીમાં પણ બચ્ચન પરિવાર હિસ્સેદાર છે એટલે બંને બાજુ કમાણી થશે.
બચ્ચનની જમીન પર આખું બોલિવૂડ કેમ કમાશે?
તમને ખબર નહીં હોય કે જમીનની માલિકી ભલે બચ્ચન પરિવારની હોય, પણ આ પ્રોજેક્ટ ડેવલપ કરનાર કંપની આનંદ પંડિતની લોટસ ડેવલપર્સ છે. આ કંપનીના Pre-IPO રાઉન્ડમાં બોલિવૂડના અનેક મોટા કલાકારોએ કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરીને શેર ખરીદ્યા છે. GIFT Cityના આ ફ્લેગશિપ પ્રોજેક્ટના લીધે કંપનીની માર્કેટ વેલ્યુ અને પ્રોફિટમાં જંગી ઉછાળો આવશે, જેનો સીધો લાભ આ તમામ સેલિબ્રિટી શેરહોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડ અને શેરના ભાવ વધારા રૂપે મળશે.
આ રકમ અંદાજિત છે અને IPOના આધારે ફાળવાયેલા શેરની કિંમતને આધારે છે.
|કલાકાર / સેલિબ્રિટી
|ખરીદેલા શેર (અંદાજે)
|રોકાણની રકમ (અંદાજે)
|શાહરૂખ ખાન (Family Trust દ્વારા)
|6.75 લાખ શેર
|₹10.1 કરોડ
|અમિતાભ બચ્ચન
|6.67 લાખ શેર
|₹10.0 કરોડ
|એકતા કપૂર
|1.33 લાખ શેર
|₹2.0 કરોડ (અંદાજિત)
|જિતેન્દ્ર (રવિ કપૂર)
|1.00 લાખ શેર
|₹1.5 કરોડ (અંદાજિત)
|તુષાર કપૂર
|1.00 લાખ શેર
|₹1.5 કરોડ (અંદાજિત)
|ઋતિક રોશન
|70,000 શેર
|₹1.05 કરોડ
|રાકેશ રોશન
|70,000 શેર
|₹1.05 કરોડ
|સાજિદ નડિયાદવાળા
|66,670 શેર
|₹1.0 કરોડ (અંદાજિત)
|ટાઇગર શ્રોફ
|33,300 શેર
|₹50 લાખ (અંદાજિત)
|મનોજ બાજપાઈ
|6,600 શેર
|₹10 લાખ (અંદાજિત)
આ પ્રી-આઈપીઓ પ્લેસમેન્ટ રાઉન્ડ ₹150 પ્રતિ શેરના ભાવે થયો હતો. આ ઉપરાંત અજય દેવગન, સારા અલી ખાન અને રાજકુમાર રાવ જેવા અન્ય સિતારાઓએ પણ રોકાણ કર્યું છે, પણ તેમની ચોક્કસ શેર-સંખ્યા બાબતે ચોક્કસ વિગતો ઉપલબ્ધ નથી.
શું બનશે આ પ્રોજેક્ટમાં?
આ 10 લાખ સ્ક્વેર ફીટથી વધુના વિશાળ પ્રોજેક્ટમાં અલ્ટ્રા-લક્ઝરી એપાર્ટમેન્ટ્સ, મલ્ટિનેશનલ બેંકો અને ફિનટેક કંપનીઓ માટે ગ્રેડ-A ઓફિસો, પ્રીમિયમ શોપિંગ એરિયા, મોલ અને ફાઈન-ડાઈન રેસ્ટોરાં બનાવવામાં આવશે. ટૂંકમાં, ગુજરાતના રિયલ એસ્ટેટ ગ્રોથ અને GIFT Cityના વૈશ્વિક કદના દમ પર આજે આખું બોલિવૂડ કરોડો રૂપિયા રળવા માટે સજ્જ થઈ ગયું છે. જમીનની માલિકી બચ્ચન પરિવાર પાસે હોવાથી તેમણે આ પ્રોજેક્ટ માટે 50% પ્રોફિટ/રેવેન્યુ શૅરિંગ મોડેલથી કરાર કર્યો છે. એટલે કે ₹2,000+ કરોડના આ પ્રોજેક્ટમાંથી જમીનના બદલામાં મોટો હિસ્સો અને નફો સીધો બચ્ચન પરિવાર પાસે જશે.
શાહરૂખ ખાન, અજય દેવગન, ઋતિક રોશન અને ટાઇગર શ્રોફ જેવા તમામ કલાકારો લોટસ ડેવલપર્સના શેરહોલ્ડર્સ (પ્રી-આઈપીઓ રોકાણકારો) હોવાથી, કંપનીના આ મોટા પ્રોજેક્ટની સફળતાનો સીધો આર્થિક ફાયદો તેમના રોકાણ અને પોર્ટફોલિયોને મળશે.
બચ્ચન પરિવારની જમીન પર શું બની રહ્યું છે.
મુંબઈના પોશ વિસ્તારો (જુહુ, બાંદ્રા, પ્રભાદેવી)માં લક્ઝરી પ્રોજેક્ટ્સ બનાવ્યા બાદ લોટસ ડેવલપર્સનો ગુજરાતમાં આ સૌપ્રથમ રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ છે. આ પ્રોજેક્ટ અંદાજે 10 લાખ સ્ક્વેર ફીટથી વધુના બિલ્ટ-અપ એરિયા (Built-up Area)માં પથરાયેલો હશે, જેમાં