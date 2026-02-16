Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સ્કૂલ બસમાં બોમ્બ મૂક્યો છે! અમદાવાદ-વડોદરાની સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની મળી ધમકી

Bomb Threat To Vadodara Schools : આજે ખૂલતા દિવસે અમદાવાદ અને વડોદરાની સ્કૂલોને બોમ્બની ધમકી મળી. શાળાઓને ધમકીભર્યા ઈમેઈલ મળતા તાત્કાલિક શાળા ખાલી કરાઈ હતી, અને ડોગ સ્કવોડની ટીમ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરાયું હતું

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:15 AM IST

Trending Photos

સ્કૂલ બસમાં બોમ્બ મૂક્યો છે! અમદાવાદ-વડોદરાની સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની મળી ધમકી

Vadodara News : આજે સોમવારે ખૂલતા દિવસે જ ગુજરાતના બે મોટા શહેરોની શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળી છે. ધમકીભર્યા મેઈલ મળતા જ વિદ્યાર્થીઓને રજા આપી દેવાઈ હતી, અને તાત્કાલિક શાળા કેમ્પસ ખાલી કરાયું હતુ. ધીરે ધીરે શાળાઓનો આંક પણ વધી રહ્યો છે. ઈમેઈલમાં લખાયુ હતું કે, બસોમાં બોમ્બ મૂકાયો છે. ત્યારે સ્કૂલ બસ, વાન અને કેમ્પસનું પણ ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. 

ઉલ્લેખનીય છેકે, અગાઉ પણ અનેક સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળી ચૂકી છે. ત્યારે આજે ફરી એકવાર ગુજરાતની શાળાઓને ધમકીભર્યા ઈ-મેઈલ મળી રહ્યાં છે. આજે અમદાવાદ અને વડોદરાની શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

વડોદરાની શાળાઓને ધમકી

વડોદરામાં એકસાથે અનેક સ્કૂલોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. શહેરની ઊર્મિ સ્કૂલ, નાલંદા સ્કૂલ, બરોડા હાઈસ્કુલ બગીખાના અને ડી આર અમીન સ્કૂલને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. અજાણ્યા વ્યક્તિએ ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ કર્યો હતો. જેના બાદ ચારેય સ્કૂલોમાં વિધાર્થીઓને રજા આપી દેવાઈ છે. બોમ્બ, ડોગ સ્ક્વોડની ટીમો સ્કૂલ પર પહોંચી છે. સ્થાનિક પોલીસ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ સ્કૂલ પર પહોંચી ગયા છે. 

વડોદરાની 18 સ્કૂલને બોમ્બની ધમકી

  • ડી. આર. અમીન, વાસણા રોડ
  • ઉર્મી, સમાસાવલી
  • નાલંદા, વાઘોડિયારોડ
  • બરોડા હાઈસ્કુલ, બગીખાના
  • નવયુગ, સમા
  • જીવન સાધના, નાગરવાડા
  • AWS, ડભોઇ
  • શાનેન, ખોડિયાર નગર
  • ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ - વાઘોડિયા
  • બ્રાઇટ સ્કૂલ - ભાયલી
  • બિલાબોંગ સ્કૂલ- વડસર
  • આત્મીય વિધાલય- માંજલપુર
  • ડોન બોસ્કો- માંજલપુર
  • ઓક્ઝેલિયમ સ્કૂલ - માંજલપુર
  • ઝેનિથ સ્કૂલ - પ્રતાપનગર
  • અમેરિકન સ્કૂલ ઓફ બરોડા - આજવા રોડ
  • બરોડા પબ્લિક સ્કૂલ - વાઘોડિયા
  • ગ્રીન વેલી સ્કૂલ - અંપાડ

આ પણ વાંચો : 

શહેરની કુલ 16 સ્કૂલોને ધમકી ભર્યા મેઈલ

અમદાવાદની કુલ 16 શાળાઓને ધમકીભર્યા મેઈલ મળ્યા છે. શાળાઓને બોમ્બ બ્લાસ્ટ અંગે મેઈલ મળ્યો હતો. જેમાં DAV સ્કૂલ, એ વન સ્કૂલ, એશિયા સ્કૂલ, બોપલ વિસ્તારની તુલિપ ઇન્ટરનેશનલને પણ બોમ્બની ધમકી મળી છે. આ ઉપરાંત નવરંગપુરાની સંત કબીર સ્કૂલ, બાપુનગર વિસ્તારની સિલ્વર બેલ સ્કૂલ, કૃષ્ણનગરની અંકુર સ્કુલ, પાલડીની દીવાન બલ્લુભાઈ, એસજીવીપી ગુરુકુળ, નિરમા યુનિવર્સિટી, એજી હાઈસ્કૂલ. જે જે ઇન્ટરનેશનલ, વિદ્યાનગર સ્કૂલ. સીએન વિદ્યાલય, ખાલસા લિટલ સ્કૂલ અને જીવીબા સ્કૂલ, ઘોડાસરને પણ મેઈલ મળ્યો છે. 

એક જેવી પેર્ટનથી ધમકી
શાળાઓને મોકલાયેલા ધમકીભર્યા મેલમાં મોદી-શાહને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમા લખાયું છે કે, ગુજરાત ખાલિસ્તાન બનશે, હિન્દુસ્તાનનાં ટુકડા થશે. ત્યારે ગુજરાતની શાળાઓને મળતી ધમકીમાં દર વર્ષે આ પ્રકારના શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 

આ પણ વાંચો : 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Bomb threatVadodaraબોમ્બની ધમકીવડોદરા

Trending news