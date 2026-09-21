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ગુજરાતમાં બોમ્બ ધડાકાની ભયાનક ધમકી: ભાજપ કાર્યાલયો અને સોમનાથ મંદિરને ઉડાવી દેવાનો ઈમેલ મળતા ખળભળાટ

Gujarati News: ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વચ્ચે એક અત્યંત ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા એક બ્રોડકાસ્ટ ઈમેલ મોકલીને ગુજરાતના રાજકીય અને ધાર્મિક સ્થળોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર રાજ્યના પોલીસ બેડામાં અને રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ તાત્કાલિક ધોરણે એલર્ટ મોડ પર આવી ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 21, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:49 PM IST
ગુજરાતમાં બોમ્બ ધડાકાની ભયાનક ધમકી: ભાજપ કાર્યાલયો અને સોમનાથ મંદિરને ઉડાવી દેવાનો ઈમેલ મળતા ખળભળાટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ગુજરાતમાં બોમ્બ ધડાકાની ભયાનક ધમકી: ભાજપ કાર્યાલયો અને સોમનાથ મંદિરને ઉડાવી દેવાનો..
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