ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદની જાણીતી શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા અફરાતફરી, બાળકોને ઘરે મોકલી દેવાયા

અમદાવાદમાં કેટલીક શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાના ધમકીભર્યા ઈ-મેલ મળ્યાં છે. આ મેલ મળવાની સાથે પોલીસ અને બોમ્બ સ્ક્વોડની ટીમ સક્રિય થઈ છે અને તપાસ હાથ ધરી છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:16 PM IST

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં અલગ-અલગ સ્કૂલને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. જાણીતી શાળાઓને ધમકીભર્યા ઈ-મેલ મળ્યાં છે. અમદાવાદ શહેરમાં ઝેબર સ્કૂલ, ઝાયડસ સ્કૂલ, અગ્રેસન સ્કૂલ અને DAV ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં ધમકી મળી છે. શાળાઓને ઉડાવી દેવાની ધમકી મળ્યા બાદ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

શાળાઓને મળી ધમકી
અમદાવાદ પોલીસને જીવરાજ પાર્ક અલકા સોસાયટીની નજીક આવેલી ઝાયડસ સ્કૂલમાં બોમ્બ મુકેલ હોવાનો ઈમેલ મળ્યો છે. આ ઈમેલ મળવાની સાથે બોમ્બ સ્ક્વોડની ટીમ મદદ માટે રવાના થઈ છે. આ સિવાય અમદાવાદ શહેરની અન્ય શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. 

વેજલપુરમાં આવેલી ઝાયડસ સ્કૂલ ખાતે પોલીસની ટીમ પહોંચી છે. એમ્બ્યુલન્સને પણ શાળામાં બોલાવવામાં આવી છે. ફાયરની ટીમ અને રેસ્ક્યુ વાન પણ શાળા ખાતે પહોંચી છે. શાળામાંથી વિદ્યાર્થીઓને રજા આપી ઘરે મોકલી કેવામાં આવ્યા છે. સ્કૂલની 50 મીટરનો વિસ્તાર અવરજવર માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. 

આ શાળાઓને મળી ધમકીઝેબર સ્કૂલ, થલતેજ
મહારાજા અગ્રસેન સ્કૂલ, ગુરુકુળ રોડ
DAV ઈન્ટરનેશલ સ્કૂલ, મકરબા
નિર્માણ સ્કૂલ, વસ્ત્રાપુર
ઝાયડસ સ્કૂલ, વેજલપુર
CBSE ડિવાઇન ચાઇલ્ડ સ્કૂલ, અડાલજ
આવિષ્કાર સ્કૂલ, કલોલ
જેમ્સ એન્ડ જેનીસીસ, ખોરજ-ખોડિયાર
અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, વસ્ત્રાપુર
ઉદગમ સ્કૂલ, થલતેજ
DPS બોપલ
તુલિપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ બોપલ

શાળાને શંકાસ્પદ મેલ મળ્યો
પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર આજે સવારે 10 કલાક આસપાસ સ્કૂલ પ્રશાસનને એક શંકાસ્પદ મેલ મળ્યો હતો. જેમાં સ્કૂલમાં બોમ્બ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. આ મેલ મળવાની સાથે શાળા સંચાલકોએ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરી હતી. 

ઘટનાની ગંભીરતા જોતા સ્થાનિક પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડની ટીમ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડની ટીમ તાત્કાલીક ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી હતી. સાવચેતીના ભાગરૂપે વિદ્યાર્થીઓને શાળામાંથી બહાર કાઢી સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને શાળાનું ગ્રાઉન્ડ ખાલી કરાવ્યું હતું.

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

Zeber SchoolZydus School

