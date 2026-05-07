/Breaking News : ગુજરાતના બહુચર્ચિત સોહરાબુદ્દીન એન્કાઉન્ટર કેસમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટે તમામ 22 આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કર્યા

Sohrabuddin Encounter Case: ગુજરાતના બહુચર્ચિત એન્કાઉન્ટર કેસમાંથી એક સોહરાબુદ્દીન એન્કાઉન્ટર કેસમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટે 21 પોલીસ કર્મચારીઓ સહિત 22 લોકોને નિર્દોષ જાહેર કરવાના ચુકાદાને યથાવત રાખ્યો છે. આ તમામ લોકો પર આરોપ હતો કે, એક નકલી એન્કાઉન્ટરમાં ગુજરાત પોલીસે સોહરાબુદ્દીન શેખ અને તુલસીરામ પ્રજાપતિને મારી નાંખ્યા હતા. આ ઉપરાંત સોહરાબુદ્દીન શેખની પત્ની કૌસર બીબીના હત્યાનો પણ આરોપ મૂકાયો હતો. વર્ષ 2005-06 ના આ કેસમાં ડિસેમ્બર 2018 ના રોજ વિશેષ અદાલતે તમામ 22 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. જેમાં 21 પોલસ કર્મચારી સામેલ હતા. જે ગુજરાત, રાજસ્થાન અને આંધ્રપ્રદેશના હતા.
સોહરાબુદ્દીનના બે ભાઈઓએ હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો
વિશેષ અદાલતના નિર્ણયને સોહરાબુદ્દીનના બે ભાઈઓએ એપ્રિલ, 2019 માં હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. આ મામલામાં 7 વર્ષ બાદ ઉચ્ચ ન્યાયાલયે નિર્ણય આપ્યો છે. સોહરાબુદ્દીન એન્કાઉન્ટર કેસ ભારતમાં સૌથી ચર્ચિત એન્કાઉન્ટરમાંથી એક કહેવાય છે. જે એ સમયે બહુ ચર્ચામાં રહ્યો હતો. આ એન્કાઉન્ટર એ દરમિયાન થયો હતો, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા. ત્યારે વિપક્ષે તેઓને આ મુદ્દે ઘેરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ મામલાની તપાસ શરૂઆતમાં ગુજરાતની સ્ટેટ સીઆઈડી ક્રાઈમે કરી હતી. જેમાં ગુજરાત એટીએસની ટીમ પણ સામેલ હતી.
ત્યાર બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે વર્ષ 2010 માં આ મામલાની તપાસ સીબીઆઈને સોંપી હતી. આ ઉપરાંત કેસની ટ્રાયલ પણ ગુજરાત બહાર મુંબઈના સ્પેશિયલ કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. વર્ષ 2018 માં ટ્રાયલ કોર્ટે પોતાના નિર્ણયમાં કહ્યું હતું કે, સોહરાબુદ્દીન એક આરોપી હતો. તેની હત્યા, અપહરણ અને ખંડણી જેવા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો હતો. તેની વિરુદ્ધ ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં અનેક કેસ ચાલી રહ્યા હતા. આ મામલામાં સીબીઆઈએ ત્યારે દાવો કર્યો હતો કે, ત્રણેયને લક્ઝરી બસમાંથી અપહરણ કરાયા હતા, જ્યારે તેઓ હૈદરાબાદથી સાંગલી જઈ રહ્યા હતા. 23 નવેમ્બર, 2005 ની આ ઘટના છે.
તેના બાદ સોહરાબુદ્દીન અને કૌસર બીબીને ગુજરાતના એક ફાર્મહાઉસમાં ગેરકાયદેસર રીતે રાખવામાં આવ્યા હતા. તો તુલસીરામ પ્રજાપતિની ધરપકડ ત્રણ દિવસ બાદ રાજસ્થાનના ભીલવાડામાં બતાવાઈ હતી. આ મામલામાં દાવો કરાયો હતો કે, સોહરાબુદ્દીનના અંગત ગણાતા પ્રજાપતિની મદદથી જ આ એન્કાઉન્ટરને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો. પ્રજાપતિને કહેવામાં આવ્યું હતું કે, રાજકીય દબાણને પગલે સોહરાબુદ્દીની અટકાયત કરવી પડશે. બાદમાં તેને જામીન પર છોડી દેવામા આવશે.
નવેમ્બર, 2005 માં થયું હતું સોહરાબુદ્દીન એન્કાઉન્ટર
સીબીઆઈનો દાવો હતો કો, સોહરાબુદ્દીન ફેક એન્કાઉન્ટર નવેમ્બર 2005 માં અમદાવાદમાં થયું હતું. તો આરોપી પોલીસવાળાઓનો દાવો હતો કે, સોહરાબુદ્દીન આતંકીઓના ગ્રુપના સંપર્કમાં હતો, તે કોઈની હત્યાના હેતુથી અમદાવાદ પહોંચ્યો હતો. તેના બાદ નવેમ્બરમાં જ કૌસરબીને મારવામાં આવી હતી.