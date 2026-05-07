Breaking News : ગુજરાતના બહુચર્ચિત સોહરાબુદ્દીન એન્કાઉન્ટર કેસમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટે તમામ 22 આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કર્યા

Sohrabuddin Encounter Case: ગુજરાતના બહુચર્ચિત એન્કાઉન્ટર કેસમાંથી એક સોહરાબુદ્દીન એન્કાઉન્ટર કેસમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટે 21 પોલીસ કર્મચારીઓ સહિત 22 લોકોને નિર્દોષ જાહેર કરવાના ચુકાદાને યથાવત રાખ્યો છે. આ તમામ લોકો પર આરોપ હતો કે, એક નકલી એન્કાઉન્ટરમાં ગુજરાત પોલીસે સોહરાબુદ્દીન શેખ અને તુલસીરામ પ્રજાપતિને મારી નાંખ્યા હતા. આ ઉપરાંત સોહરાબુદ્દીન શેખની પત્ની કૌસર બીબીના હત્યાનો પણ આરોપ મૂકાયો હતો. વર્ષ 2005-06 ના આ કેસમાં ડિસેમ્બર 2018 ના રોજ વિશેષ અદાલતે તમામ 22 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. જેમાં 21 પોલસ કર્મચારી સામેલ હતા. જે ગુજરાત, રાજસ્થાન અને આંધ્રપ્રદેશના હતા. 

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 07, 2026, 02:37 PM IST|Updated: May 07, 2026, 02:55 PM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

