Prev
Next

બ્રિટેનની 9 યુનિવર્સિટીઓ ભારતમાં તેના કેમ્પસ ખોલશે, આ યુનિવર્સિટીએ તો ગાંધીનગર પસંદ કર્યું!

UK University in India: અમદાવાદ નજીક ગિફટ સિટીમાં સરે યુનિવર્સિટીનું કેમ્પણ ખોલવામાં આવશે જેને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી અપાઈ છે. જ્યારે લેન્કેસ્ટર યુનિવર્સિટીનું કેમ્પસ બેંગ્લુરમાં ખોવશે. આ માટે લેટર ઓફ ઈ-ટેન્ટ આપવામાં આવ્યા છે. સ્ટાર્મરે કહ્યું કે ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતા શિક્ષણની માંગ વધી રહી છે ત્યારે વિઝટન દ્વારા ભારતમાં ૯ યુનિવર્સિટીનાં કેમ્પસ ખોલવામાં આવશે. આમ બ્રિટન ભારતમાં અગ્રણી આંતરરાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ પુરું પાડશે. જે અમારા વિઝન ૨૦૩૫ને સાકાર કરશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:45 AM IST

Trending Photos

બ્રિટેનની 9 યુનિવર્સિટીઓ ભારતમાં તેના કેમ્પસ ખોલશે, આ યુનિવર્સિટીએ તો ગાંધીનગર પસંદ કર્યું!

UK University in India: ભારત અને યુનાઇટેડ કિંગડમ (UK) વચ્ચે શિક્ષણ ક્ષેત્રે સહયોગ વધુ મજબૂત થયો છે. બ્રિટને ભારતમાં તેની 9 યુનિવર્સિટીઓ માટે કેમ્પસ ખોલવાની જાહેરાત કરી છે, જે ભારતની ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલીમાં નવા પરિમાણો ઉમેરશે. આ પૈકી, અગ્રણી યુનિવર્સિટીઓ લેન્કેસ્ટર યુનિવર્સિટી અને સરે યુનિવર્સિટીએ તેમના નવા કેમ્પસ માટે અનુક્રમે બેંગ્લુરુ અને ગુજરાતની પસંદગી કરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ગુજરાતમાં સરે યુનિવર્સિટી અને બેંગ્લુરુમાં લેન્કેસ્ટર યુનિવર્સિટી
જાહેરાત મુજબ સરે યુનિવર્સિટીનું કેમ્પસ ગુજરાતમાં અમદાવાદ નજીક આવેલા ગિફ્ટ સિટી (GIFT City) ખાતે ખોલવામાં આવશે, જેને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી ચૂકી છે. જ્યારે, લેન્કેસ્ટર યુનિવર્સિટીનું કેમ્પસ બેંગ્લુરુમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ માટે 'લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ' (Letter of Intent) પણ આપવામાં આવ્યા છે.

PM મોદીનો આશાવાદ: શિક્ષણ ક્ષેત્રે વ્યાપ વિસ્તરશે
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ પહેલનું સ્વાગત કરતા કહ્યું હતું કે બ્રિટનની યુનિવર્સિટીઓ ભારતમાં શરૂ થવાથી દેશમાં નવા પરિમાણો ઉમેરાશે અને બંને દેશો વચ્ચે શિક્ષણ ક્ષેત્રે વ્યાપ વિસ્તરશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે બ્રિટિશ યુનિવર્સિટીઓ ભારતમાં કેમ્પસ ખોલવા માટે જે ઉત્સુકતા દાખવી રહી છે, તે આવકાર્ય અને ખુશીની વાત છે.

PM મોદીએ ભારતીય શિક્ષણ પ્રણાલીના વિસ્તરણ પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું કે હાલમાં દેશની યુનિવર્સિટીઓમાં આશરે 4 કરોડ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, જે 2035 સુધીમાં વધીને 7 કરોડ થવાની સંભાવના છે. આ કેમ્પસ શરૂ થવાથી ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને તેમના પોતાના દેશમાં જ યુકેની ડિગ્રી મેળવવાનો અવસર મળશે.

બ્રિટનનું વિઝન 2035
બ્રિટનના શિક્ષણ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા શિક્ષણની વધતી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને બ્રિટન દ્વારા ભારતમાં 9 યુનિવર્સિટીઓના કેમ્પસ ખોલવામાં આવશે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ પગલું બ્રિટનને ભારતમાં અગ્રણી આંતરરાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રદાતા તરીકે સ્થાપિત કરશે, જે તેમના વિઝન 2035 ને સાકાર કરવામાં મદદરૂપ થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
narendra modiKeir StarmerIndia-UK trade partnershipfree trade agreementstarmerIndia UK RelationsModi Starmer meeting

Trending news