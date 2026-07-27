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ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક વિકાસને બૂસ્ટર ડોઝ, 9 શહેરમાં 2,999 કરોડના 32 મોટા પ્રોજેક્ટ્સ મંજૂર; ખુલશે રોજગારીની નવી તકો

Gandhinagar News: ગુજરાત સરકારે ઔદ્યોગિક વિકાસ અને રોજગારીને વેગ આપવા 2,999 કરોડથી વધુના રોકાણવાળા પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં 32 મોટા પ્રોજેક્ટ્સ, ટેક્સટાઈલ એકમો અને ચાર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ પાર્કને લીલી ઝંડી અપાઈ છે. આ નિર્ણયોથી હજારો નવી રોજગારીનું સર્જન થશે અને રાજ્ય ગ્લોબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 27, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:06 PM IST
ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક વિકાસને બૂસ્ટર ડોઝ, 9 શહેરમાં 2,999 કરોડના 32 મોટા પ્રોજેક્ટ્સ મંજૂર; ખુલશે રોજગારીની નવી તકો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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