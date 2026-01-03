હચમચાવી નાખે તેવી ઘટના! ચિકનના એક પીસના કારણે ખેલાયો ખૂની ખેલ! યુવક તરફડીયા મારતો રહ્યો!!
Ahmdabad News: જમવામાં નોનવેજમાં ચિકનનો એક પીસ ન આપવા જેવી નજીવી બાબતે શીલજમાં હત્યાનો બનાવ બન્યો હતો, જેમાં બોપલ પોલીસે આરોપીને ગણતરીના સમયમાં ઝડપી પાડ્યો છે.
Ahmdabad News: નવા કેલેન્ડરના પ્રથમ જ દિવસે શિલજમા બની રહેલા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાની સાઈટ પર શ્રમિકો વચ્ચે જમવા બાબતે તકરાર થઇ અને તે આખરે હત્યામાં પરિણમી. 1 જાન્યુઆરીએ મૂળ મધ્યપ્રદેશના મુરેના જિલ્લાના શ્રમિક રામુ ઉર્ફે કલ્લુ સોહનસિંગ કુશવાહા અને તેજ ગામનો વિષ્ણુ રામબાબુ કુશવાહ પોતાના અન્ય સાથીઓ સાથે કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર જમવા બેઠા હતા.
જે દરમ્યાન જમવામાં ચિકનનો એક પીસ ઓછો મળતા રામુ અને વિષ્ણુ વચ્ચે તકરાર થઇ હતી. જ્યાં ઉગ્ર બોલાચાલી બાદ વિષ્ણુએ ઉશ્કેરાટમાં છરીથી રામુના પેટના ભાગે હુમલો કરતા તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. વિષ્ણુ આટલેથી અટક્યો ન હતો. ગંભીર રીતે ઘાયલ રામુને તે પોતેજ ઉંચકીને નીચે લાવ્યો હતો અને ત્યાં રહેલી રિક્ષામાં લોહીલુહાણ હાલતમાં બેસાડી દીધો હતો પણ હોસ્પિટલ નહતો લઇ ગયો.
ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત પોતાના સાથી શ્રમિકને તરફડીયા મારતો મૂકીને તે ત્યાંજ આંટાફેરા મારતો રહ્યો અને પછી ત્યાંથી ફરાર થઇ ગયો હતો. દરમ્યાન ઝગડાનો અવાજ આવતા નજીકના અન્ય શ્રમિકોએ પોતાના કોન્ટ્રક્ટરને આખી ઘટનાની જાણ કરી અને પોલીસ કન્ટ્રોલમાં પણ જાણ કરી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં નજીકનાજ વિસ્તાર માંથી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે.
