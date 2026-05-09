/બોટાદ : ચૂંટણીની દાઝ રાખી AAP ના નેતા પ્રવીણ મકવાણા પર જીવલેણ હુમલો, કેજરીવાલે કરી ટ્વીટ

Botad AAP Leader Praveen Makwana Attacked : બોટાદના ગઢડા તાલુકા પંચાયતમાં આદમી આદમી પાર્ટીના નેતા પર જીવલેણ હુમલો કરાયાની ઘટના બની છે. જેમાં અરવિંદ કેજરીવાલ ભાજપે હુમલો કર્યાનો આક્ષેપ કર્યો છે
Botad News : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી બાદ બોટાદમાં મોટી ઘટના બની છે. ચૂંટણીની દાઝ રાખીને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. ગઢડા તાલુકા પંચાયતના આપના સદસ્ય પ્રવિણ મકવાણા પર કેટલાક લોકોએ લાકડીથી હુમલો કર્યો હતો. આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે આ અંગે ટ્વીટ કરીને સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
આપના નેતા પર લાકડીથી તૂટી પડ્યા લોકો
બોટાદના ગઢડા તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય પર જીવલેણ હુમલો કરવાની ઘટનાથી સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણમાં મોટી હલચલ જોવા મળી છે. ગત રોજ તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય અને મોટા સખપર ગામના પ્રવિણ મકવાણા ઉપર જીવલેણ હુમલો કરાયો હતો. પ્રવિણ મકવાણા આમઆદમી પાર્ટીના મોટા સખપર તાલુકા પંચાયતની બેઠકના સદસ્ય છે. પ્રવિણ મકવાણા પર કેટલાક અજાણ્યા શખ્સોએ લાકડીઓ અને પાઈપ વડે હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં તેઓ લોહીલુહાણ થઈ ગયા હતા.
પ્રવિણ મકવાણાને ગંભીર ઈજાઓ થતાં સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. જેમાં ચૂંટણીની દાઝ રાખી તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય પર હુમલો કરાયો હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે.
આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ કર્યો વિરોધ
આ ઘટના મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ વિરોધ કરતા સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી હતી કે, ગુજરાતના બોટાદ જિલ્લાના મોટા સખપર તાલુકા પંચાયત બેઠક પર જીત મેળવનાર આમ આદમી પાર્ટીના સદસ્ય પ્રવિણ મકવાણા પર હુમલો થયો છે. લોકતંત્રમાં સૌને ચૂંટણી જીતવાનો અધિકાર છે.
मैं प्रवीणभाई मकवाना जी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। आपकी हिम्मत और गुजरात को भाजपा के अत्याचारों से मुक्त करने का संकल्प ही इन गुंडों को सबसे ज्यादा खटक रहा है।
इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि गुजरात का आम आदमी अब खड़ा हो गया है। यह हमला सिर्फ प्रवीणभाई पर नहीं… https://t.co/SEw4iv0bo6
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 9, 2026
આપના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલની ટ્વીટ
તો અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે, હું પ્રવીણ મકવાણાના જલ્દી સાજા થવા પર શુભકામનાઓ પાઠવી હતી અને ભાજપ પર આક્ષેપો કર્યા હતા.
