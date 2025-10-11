Prev
Next

"ભાજપે કોંગ્રેસની ભૂલ દોહરાવી, ખેડૂતો 2027માં સત્તા પરિવર્તન લાવશે": ઈસુદાન ગઢવીની ચેતવણી

Kisan Mahapanchayat in Botad: બોટાદ ઘમાસણ- ઈસુદાન ગઢવીએ આવતીકાલે બોટાદમાં કિસાન મહાપંચાયતનું કર્યું એલાન. ખેડૂતોના સ્વાભિમાન માટે બોટાદમાં રવિવારે સાંજે 5:00 વાગે કિસાન મહાપંચાયતનું આયોજન થશે. સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતો રવિવારે સાંજે બોટાદ કિસાન મહાપંચાયતમાં ભાગ લેવા પહોંચે. ખેડૂતો સ્થાનિક સ્વરાજ અને 2027ની ચૂંટણીમાં ભાજપના સુપડા સાફ કરશે: ઈસુદાન ગઢવી

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:18 PM IST

Trending Photos

"ભાજપે કોંગ્રેસની ભૂલ દોહરાવી, ખેડૂતો 2027માં સત્તા પરિવર્તન લાવશે": ઈસુદાન ગઢવીની ચેતવણી

Kisan Mahapanchayat in Botad: ગુજરાતના રાજકારણમાં ફરી એકવાર ખેડૂતોના મુદ્દે ગરમાવો આવ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના નેતા ઈસુદાન ગઢવીએ બોટાદ ખાતે કિસાન મહાપંચાયતનું એલાન કર્યું છે. આવતીકાલે રવિવારે સાંજે ૫:૦૦ વાગે બોટાદમાં ખેડૂતોના સ્વાભિમાન માટે આ કિસાન મહાપંચાયતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઈસુદાન ગઢવીએ સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતોને આ મહાપંચાયતમાં મોટી સંખ્યામાં ભાગ લેવા માટે આહ્વાન કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે "ખેડૂતો સ્થાનિક સ્વરાજ અને ૨૦૨૭ની ચૂંટણીમાં ભાજપના સુપડા સાફ કરશે.

રાજુ કરપડાની ધરપકડ પર આકરા પ્રહારો
બોટાદ યાર્ડમાં અડધી રાત્રે થયેલી ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડાની ધરપકડને ઈસુદાન ગઢવીએ ભાજપનું 'તાનાશાહી ભર્યું પગલું' ગણાવ્યું છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે "અડધી રાત્રે પોલીસે માર્કેટયાર્ડમાં પહોંચીને રાજુ કરપડાની ધરપકડ કરી અને તેમને અજ્ઞાત સ્થળે લઈ ગયા."

Add Zee News as a Preferred Source

કૌભાંડ અને ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આક્ષેપો
ગઢવીએ ભાજપના નેતાઓ પર હજારો કરોડના કડદા કૌભાંડ કર્યા હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. તેમણે કપાસ સહિત તમામ પાકની ખરીદીમાં ભાજપના નેતાઓ તમામ માર્કેટયાર્ડમાં કૌભાંડ કરતા હોવાનું જણાવ્યું. તેમણે સવાલ કર્યો કે "ખેડૂતોના નક્કી કરેલા ભાવમાં ઘટાડો કરવામાં આવે તો ખેડૂત ક્યાં જાય?" માંગણીઓ ન સ્વીકારવા પાછળ તેમણે 'કમલમમાંથી ફોન આવ્યો હશે' તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી.

પોલીસ પર પણ કર્યા આકરા પ્રહારો
ખેડૂતોને કિસાન મહાપંચાયતમાં આવતા રોકવા માટે પોલીસે ખેડૂતોને હજારોના મેમો ફટકાર્યા હોવાનો પણ ગઢવીએ આક્ષેપ કર્યો. તેમણે ડીજીપી પર આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું કે "ડીજીપી પગાર જનતાનો લે છે અને દલાલી ભાજપની કરે છે."

લડાઈની શરૂઆત, અંત નહીં
ઈસુદાન ગઢવીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે "બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં અમારી લડાઈનો અંત નથી થયો, આ તો શરૂઆત છે." તેમણે એલાન કર્યું કે "હવે ફક્ત બોટાદ નહીં સમગ્ર ગુજરાતના તમામ માર્કેટયાર્ડના મુદ્દા ઉઠાવવામાં આવશે."

AAP ખેડૂતો માટે ગોળી ખાવા તૈયાર
આમ આદમી પાર્ટીની ખેડૂતલક્ષી પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરતા ગઢવીએ કહ્યું કે "AAPનો એક એક કાર્યકર્તા ખેડૂતો માટે ગોળી ખાવા તૈયાર છે." તેમણે ભૂતકાળને યાદ કરીને જણાવ્યું કે "૩૦ વર્ષ પહેલા કોંગ્રેસની ૧૪૯ સીટો આવી હતી અને એમણે ખેડૂતો પર ગોળીબાર કર્યો હતો ત્યારથી ખેડૂતોએ કોંગ્રેસને મત આપ્યા નથી." તેમણે ચેતવણી આપી કે "ભાજપ કોંગ્રેસની જ ભૂલ રીપીટ કરી રહ્યું છે."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratBhavnagarbotadBotad clashIsudan GadhviAnnouncesKisan MahapanchayatBotad News

Trending news