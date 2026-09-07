/બોટાદમાં પોલીસ અને ભાજપ નેતાની મિલીભગતથી કરોડોનો તોડકાંડ, ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણાના આક્ષેપ બાદ કોળી સમાજ આક્રોશમાં

રઘુવીર મકવાણા, બોટાદઃ બોટાદ જિલ્લાના કાનીયાડ ગામેથી પોલીસ અને ભાજપના નેતાઓની મિલીભગતથી કરોડો રૂપિયાનો તોડકાંડ સામે આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી છે. બોટાદના ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણાએ પોલીસ અને સ્થાનિક રાજકીય નેતાઓ પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. આ મુદ્દે હવે કોળી સમાજ લાલઘૂમ થયો છે અને ગાંધીનગર સુધી લડત લડવાની ચીમકી આપી છે. શું છે કોળી યુવકો સાથે તોડકાંડનો મામલો જોઈએ.
રાજકીય નેતાઓની મિલીભગતના આક્ષેપ
બોટાદ જિલ્લામાં ખાખી અને ખાદીની મિલીભગતથી કોળી યુવકો પાસેથી કરોડો રૂપિયાના તોડકાંડના આરોપથી ખળભળાટ મચ્યો છે. કાનીયાડ ગામના કોળી સમાજના યુવક કલ્પેશ મીઠાપરા અને તેના ત્રણ મિત્રોને પોલીસે અટકાયતમાં લઈ બેરહમીથી ઢોરમાર માર્યો હોવાનો આક્ષેપ થયો છે. આટલું જ નહીં, યુવાનો પાસેથી ૧ કરોડથી વધુની ખંડણી વસૂલવા દબાણ કરાયું અને આંગડિયા મારફતે ભાજપના એક મોટા નેતાએ ૬૦ લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હોવાની વાતો વહેતી થતાં સન્નાટો છવાઈ ગયો છે.
બોટાદમાં કોળી સમાજના યુવકો સાથે તોડબાજીનો મામલો: ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણા પુરાવા સાથે મુખ્યમંત્રી સમક્ષ રજૂઆત કરશે#Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/VV82EgYwYX
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 7, 2026
કોળી યુવકો પાસેથી ખાખી અને ખાદીએ તોડ કર્યાના આક્ષેપ થતાં કોળી સમાજ લાલઘૂમ થયો છે. જેમાં તાત્કાલિક કોળી સમાજની બેઠક બોલાવાઈ અને આગળની રણનીતિ નક્કી કરાઈ છે. કોળી સમાજની માગ છે કે સમગ્ર ઘટનાની તટસ્થ, નિષ્પક્ષ અને તાત્કાલિક ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ હાથ ધરવામાં આવે. જો ભાજપના હોદ્દેદારની સંડોવણી સાબિત થાય તો તેમને ત્વરિત હોદ્દા પરથી દૂર કરવામાં આવે. તોડ કાંડમાં સામેલ પોલીસ અધિકારીઓ કે કર્મચારીઓ સામે કડક ગુનાહિત કાર્યવાહી થાય.
કોળી યુવકો સાથે તોડકાંડને લઈને સમાજના આગેવાનો આગામી બે દિવસમાં ગાંધીનગરથી લઈને દિલ્લી સુધી રજૂઆત કરવાના મૂડમાં છે. જનતાની રક્ષક બનેલી પોલીસ અને સત્તાધારી પક્ષના નેતાઓ જો આવા ગંભીર તોડકાંડમાં સામેલ હોય, તો સામાન્ય નાગરિક ક્યાં જાય? હાલ તો ધારાસભ્ય અને કોળી સમાજના આક્રોશ બાદ સમગ્ર બોટાદ પંથકમાં રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે.