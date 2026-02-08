હવે બ્રહ્મ સમાજ પણ નક્કી કરશે સામાજિક બંધારણ, UGCના નવા નિયમો અને ઘૂસખોર પંડિત ફિલ્મ સામે લડત
Gandhinagar News: ગુજરાતમાં વિવિધ સમાજો દ્વારા બંધારણ બનાવી સમાજમાં ચાલતા ખોટા ખર્ચા અને નિયમો દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હવે બ્રહ્મ સમાજ પણ આ મુદ્દે આગળ વધી શકે છે. ગાંધીનગરમાં આજે બ્રહ્મ સમાજની મળેલી બેઠકમાં આ મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી છે.
ગાંધીનગર ખાતે આજે બ્રહ્મ સમાજની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં વિવિધ મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. અન્ય સમાજોની જેમ બ્રાહ્મણ સમાજ પણ હવે સામાજિક બંધારણ નક્કી કરવા તરફ આગળ વધશે. બંધારણ ઘડવા માટે સમગ્ર ગુજરાતના બ્રાહ્મણો પાસેથી સૂચનો મંગાવવામાં આવશે. આગામી સમયમાં મળનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં બંધારણ નક્કી કરવામાં આવશે.
બ્રહ્મ સમાજની બેઠકમાં લેવાયા નિર્ણય
ગાંધીનગરમાં બ્રાહ્મણ સમાજની બેઠકમાં UGCના નવા નિયમ અને ફિલ્મ ઘુસખોર પંડિતના વિરોધ મુદ્દે પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બ્રહ્મ સમાજની બેઠકમાં જણાવવામાં આવ્યું કે સરકારી નિર્ણય અને પરિપત્રમાં બ્રહ્મ સમાજ અને અન્ય સવર્ણ સમાજને ટાર્ગેટ કરવામાં આવશે. બેઠકમાં સરકારના વાંધાજનક પરિપત્ર અને નિયમો સામે લડાઈ લડવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજની બેઠકમાં યુજીસીના નવા નિયમો સામે લડત ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સ્ટે આપ્યો છે, ત્યાં સુધી આંદોલનાત્મક કાર્યક્રમો યોજાશે નહીં. બીજીતરફ ફિલ્મ ઘુસખોર પંડિત સામે પણ આંદોલન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બેઠકમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે આ ફિલ્મ દ્વારા બ્રાહ્મણોને નીચા દેખાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
