Breaking News : ગુજરાતમાં AAP ને મોટો ઝટકો, સાગર રબારીએ છોડી આમ આદમી પાર્ટી
Sagar Rabari Left Aam Aadmi Party : રાજુ કરપડા બાદ આમઆદમી પાર્ટીને વધુ એક ઝટકો લાગ્યો છે. AAPના પ્રદેશ મહામંત્રી સાગર રબારીએ પક્ષને રાજીનામું આપી અલવિદા કર્યું છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પરિણામના આગામી દિવસે જ આમ આદમી પાર્ટીમાં મોટું ભંગાણ સર્જાયું છે
- દિલ્હી બાદ ગુજરાતની આમ આદમી પાર્ટીમાં પણ મોટું ભંગાણ
- સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામ પહેલા જ આપ તૂટ્યું
- સાગર રબારીએ સવાર સવારમાં જ પક્ષને રાજીનામું પકડાવી દીધું
દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીમાં મોટું ભંગાણ પડ્યા બાદ હવે ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ગુજરાતમાં આપના મહામંત્રી સાગર રબારીએ પાર્ટીને અલવિદા કરી છે. આ સાથે જ ગુજરાતમાં આપને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સાગર રબારીએ સોશિયલ મીડિયા પર આ અંગેની જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, હું મારી આમ આદમી પાર્ટી સાથેની યાત્રા આજે અહીં પૂરી કરું છું. પાર્ટીના સભ્યપદ, હોદ્દા, જવાબદારીથી પોતાને મુક્ત કરું છું. સહયોગ બદલ સહુ સાથીઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર. વ્યક્તિગત સંબંધો, દોસ્તી ગૌરવપૂર્ણ રીતે અકબંધ રહેશે.
રાજુ કરપડા બાદ સાગર રબારીનું રાજીનામું
આમ આદમી પાર્ટીને ગ્રહણ લાગ્યું હોય, તેમ ગુજરાતમાં વધુ એક નેતાએ પાર્ટીને અલવિદા કરી છે. હાલમા યુવા ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડા આમ આદમી પાર્ટી છોડીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. ત્યારે હવે આપ ગુજરાતના મહામંત્રી સાગર રબારીએ પણ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. આવતીકાલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામ આવવાના છે, તે પહેલા જ આમ આદમી પાર્ટીને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
કોણ છે સાગર રબારી
સાગર રબારી આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતના મહામંત્રી હતા. તેઓ ખેડૂત નેતા તરીકે છબી ધરાવે છે. ગુજરાતમાં અનેક ખેડૂત આગેવાનો સાથે એમનો સીધો સંપર્ક રહ્યો છે. ત્રણ દાયકાથી તેઓ ગુજરાતના ખેડૂતો, અને કૃષિ સમસ્યાઓ સાથે જોડાયેલા રહ્યાં છે. તેઓએ સરકાર સામે આંદોલન પણ કર્યા છે, જેમાંથી કેટલાકમા તેમને જીત પણ મળી છે. 1984માં સાગર રબારી ગુજરાતના જાણીતા કર્મશીલ ચુનીભાઈ વૈદ્ય સાથે ગુજરાત લોકસમિતિમાં જોડાયા હતા અને 2012 સુધી જોડાયેલા રહ્યા હતા. મહુવામાં નિરમાના સિમેન્ટના પ્લાન્ટ વિરુદ્ધ થયેલા ખેડૂતઆંદોલનમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવનારા ડૉ. કનુભાઈ કલસરિયા કેટલાંક વર્ષો સુધી સાગર રબારીના આંદોલનના સાથી રહ્યા છે.
