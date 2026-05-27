/Breaking News : ઈબોલા વાયરસને લઈને ગુજરાતમાં એલર્ટ, અમદાવાદમાં 11 લોકોને હોમ આઈસોલેટ કરાયા

Breaking News : ઈબોલા વાયરસને લઈને ગુજરાત એલર્ટ થયું છે. અમદાવાદના 11 લોકોને હોમ આઈસોલેશન કરાયા છે. યુગાન્ડા, કોંગો સહિતના દેશોમાંથી આવેલા લોકોને ક્વોરન્ટીન કરવામાં આવ્યા છે. SVP હોસ્પિટલમાં 60 બેડનો વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
આફ્રિકન દેશો યુગાન્ડા અને કોંગોમાં ફેલાયેલા ઈબોલા વાયરસને લઈને હવે અમદાવાદમાં AMC આરોગ્ય વિભાગ એક્શનમાં આવ્યું છે. આ આફ્રિકન દેશોમાંથી ટ્રાવેલ કરીને અમદાવાદ આવેલા 11 જેટલા લોકોને હોમ આઈસોલેટ કરવામાં આવ્યા છે.
આ તમામ મુસાફરો અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારના છે. જો કે, રાહતની સમાચાર એ છે કે હોમ આઈસોલેટ રખાયેલા એકપણ વ્યક્તિમાં ઇબોલાના લક્ષણો દેખાયા નથી કે તેઓ કોઈ પોઝિટિવ વ્યક્તિના સંપર્કમાં પણ આવ્યા નથી. જોકે, સાવચેતીના ભાગરૂપે આ દેશોમાંથી ટ્રાવેલ કરતા લોકોને હોમ આઇસોલેશન રાખવામાં આવી રહ્યા છે.
કેવી રીતે ફેલાય છે ઇબોલા ?
ઇબોલા એક અત્યંત ચેપી વાયરલ છે, જે ગંભીર રક્તસ્રાવ, હેમોરહેજિક તાવ અને અંગોને નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે છે. આ વાયરસ ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિના શરીરના પ્રવાહી, જેમ કે લોહી, લાળ અને પરસેવાના સીધા સંપર્ક દ્વારા ફેલાય શકે છે. હાલમાં, તેની કોઈ રસી કે દવા શોધાઈ નથી, જેના કારણે આ વાયરસ ખૂબ જ ઘાતક બની ગયો છે.
ભારત એલર્ટ પર
કોંગોની પરિસ્થિતિને જોતાં, ભારતે નાગરિકોને આ દેશોમાં બિનજરૂરી ન જવાની સલાહ આપી છે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન નડ્ડાએ વર્તમાન તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા માટે એક બેઠક યોજી હતી. નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA)એ માર્ગદર્શિકા પણ જાહેર કરી છે.
અગાઉ, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, યુગાન્ડા અને દક્ષિણ સુદાન જેવા દેશોમાં આ વાયરસને કારણે 200થી વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે, જેમાં એક હજારથી વધુ કેસ નોંધાયા છે. ઇબોલા વાયરસને ખૂબ ઘાતક માનવામાં આવે છે કારણ કે ચેપગ્રસ્ત કેસોમાં મૃત્યુદર 50થી 90 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે.