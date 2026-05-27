Breaking News : ઈબોલા વાયરસને લઈને ગુજરાતમાં એલર્ટ, અમદાવાદમાં 11 લોકોને હોમ આઈસોલેટ કરાયા

Breaking News : ઈબોલા વાયરસને લઈને ગુજરાત એલર્ટ થયું છે. અમદાવાદના 11 લોકોને હોમ આઈસોલેશન કરાયા છે. યુગાન્ડા, કોંગો સહિતના દેશોમાંથી આવેલા લોકોને ક્વોરન્ટીન કરવામાં આવ્યા છે. SVP હોસ્પિટલમાં 60 બેડનો વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ​

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 27, 2026, 01:47 PM IST|Updated: May 27, 2026, 02:08 PM IST
About the Author

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

