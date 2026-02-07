Breaking News : બગદાણા વિવાદ કેસમાં જયરાજ આહીરને મળ્યા જામીન
Jayraj Ahir Bail Granted In Bagdana Case : બગદાણા હુમલા પ્રકરણમાં માયાભાઈ આહીરના દીકરા જયરાજ આહીરને જામીન મળ્યા. આજે મહુવા કોર્ટે જામીન અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરી હતી, જયરાજ સહિત 6 આરોપી આજે જેલમુક્ત થશે
Gujarat Politics : બગદાણા હુમલા પ્રકરણમાં જયરાજ આહીરના જામીન મંજુર થયા છે. ગઈકાલે મહુવા કોર્ટ દ્વારા જામીન અરજી સુનાવણી મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી. SIT દ્વારા એફિડેવિટ કરાયા બાદ ગઈકાલે મહુવા કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. જયરાજ આહીર સહીત 6 આરોપીઓની જામીન અરજી પર સુનાવણી ટાળી હતી. જેના બાદ મહુવા કોર્ટ દ્વારા જામીન અરજી પર આજે ફરી સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં જયરાજ આહીર, નાજુ કામળિયા, કાના કામળિયા, સંજય ચાવડા અને દિનેશ સોલંકી સહીત 6 આરોપીઓના જામીન મંજુર કરવામાં આવ્યા છે. હવે જામીન મળતા જયરાજ આહીર સહિત તમામ આરોપીઓનો જેલમાંથી આજે છુટકારો થશે.
