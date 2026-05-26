/Breaking News : ગીરના જંગલમાં ભેદી રોગની એન્ટ્રી, એક પછી એક 8 થી વધુ સિંહોના મોત

Lions Mysterious Death in Gir Forest: ગીર જંગલ હાલ હાઈ એલર્ટ પર મૂકાયું છે. CDV અને બેબસિયા રોગે 8 થી વધુ સિંહોનો ભોગ લીધો છે. આ કારણે વન વિભાગ વન વિભાગ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન અને રેસ્ક્યુની કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. વાંચો પૂરો અહેવાલ
Amreli News : ગીર જંગલથી મોટી ઘટના આવી છે. અમરેલીમાં ધારી ગીર પૂર્વ અને ગીર પશ્ચિમ વન વિભાગમાં સી.ડી.વી અને બેબસિયા જેવા ભેદી રોગથી 8 થી વધારે સિંહોના મોત નિપજ્યા છે. 8 વર્ષ પૂર્વે 23 સાવજો જેનો ભોગ બનેલા એ બીમારીની ફરીથી ગીર જંગલમાં એન્ટ્રી થતા મે વન વિભાગ હાઈ એલર્ટ પર આવી ગયુ છે. ગીરના સિંહોમા ફરી બેબસિયા અને સી.ડી.વીનો રોગચાળો ફાટેલો જોવા મળ્યો છે.
ગીરના સિંહોમા બેબસિયા અને સી.ડી.વી (કેનાઈન ડિસ્ટેમ્બર વાયરસ ) નો રોગચાળો એવો પ્રસરી ગયો કે, 3 સિંહબાળ અને 5 સિંહોના મોત નિપજ્યા છે. બેબસિયાથી સિંહોને બચાવવા વન વિભાગ દ્વારા સતત મોનિટરીંગ ચાલુ છે. ધારીના સરસિયા રેન્જમાંથી 8 સિંહના ગૃપને રેસ્ક્યુ કરી ઓબ્ઝર્વેશનમા રાખવામાં આવ્યા છે.
અગાઉ પણ આ બીમારીથી અનેક સિંહ મર્યા હતા
8 વર્ષ પૂર્વે 23 સાવજો જેનો ભોગ બનેલા એ બીમારી સામે વન વિભાગ હાઈ એલર્ટ પર આવી ગયું છે. ધારી ગીર પૂર્વના જસાધાર રેન્જના ગીર ગઢડા બોર્ડર પર એક જ દિવસમાં બે સિંહના કોઈ ભેદી રોગથી મોત નિપજ્યા છે. તો ગીર પશ્ચિમની બાબરીયા અને જામવાળા રેન્જમાં બે થી વધારે સિંહના મોત થયા છે. લીલીયા રેન્જમા 1 સિંહ બાળ, સાવરકુંડલા રેન્જમાં 1 સિંહ બાળ, સરસિયા રેન્જ 1 સિંહ બાળનું મોત નિપજ્યું છે.
હાલ વનવિભાગ દ્વારા જુદા જુદા વિસ્તારમાં સિંહોના ગૃપને લક્ષણો મુજબ જુદા પાડી પકડી અને સમ્પલિંગ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. વન વિભાગ દ્વારા અશકત અને નબળા સિંહોને પકડી ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવામાં આવી રહ્યા છે. સિંહના આખા ગ્રુપને પાંજરે પૂરી એનિમલ ડોક્ટર દ્વારા પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ગયા વર્ષે સિંહ ગણતરી બાદ ખાંભા, રાજુલા,જાફરાબાદ વિસ્તારમાં 15 થી વધારે સિંહના બીમારીને કારણે મોત થયા હતા. વર્ષ 2018માં દલખાણીયા રેન્જમાં સી.ડી.વી નામના રોગથી 29 થી વધારે સિંહના મોત નિપજ્યા હતા. તો 2020-2021 માં પણ ધારી તેમજ ખાંભા ગીર આસપાસ બેબસિયા નામનો ભોગ આવ્યો હતો અને 10 થી વધારે સિંહના મોત થયા હતા.
અમરેલીમાં સાવજ પર મોતનું તાંડવ
અમરેલી જિલ્લાને ડાલામથ્થાનું ગઢ માનવામાં આવે છે. અહીં ગમે ત્યારે ચાલતા ચાલતા તમને સિંહોનો ભેટો ક્યારે થઈ જાય તે કહેવાય નહિ. તેમાં પણ ખેતરોમાં, સીમમાં તો સિંહોનો અડિંગો જમાવેલો હોય છે. આવામાં સિંહોના આ જ ગઢમાં હવે તેઓ અસુરક્ષિત બન્યા હોય તેવુ લાગી રહ્યુ છે. ડાલામથ્થાના આ ગઢમાં સિંહની પાછળ જાણે મોત પડ્યુ છે. અત્યાર સુધી 8 થી વધુ સિંહોના મોત થયા હોવાનું કહેવાય છે. ઉલ્લેખનીય ચે કે, ભૂતકાળમાં કેનાઈન ડિસ્ટેમ્બર વાયરસ અને બેબસિયા રોગ સિંહનો ભોગ લઈ ચુક્યા છે.
શું છે કેનાઈન ડિસ્ટેમ્બર વાયરસ (CDV)?
આ વાયરસ શ્વાનની લાળને કારણે ફેલાય છે. લાળમાંતી નીકળતો આ વાયરસ જંગલમાં અન્ય વન્ય જીવોમા ફેલાય છે. તે કેટલો ખતરનાક કહેવાય તે તો સાવજના મોતના આંકડા પરથી સમજી શકાય. શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રાણીઓના શરીરમાં આ વાયરસ પ્રવેશે છે અને એક જ સપ્તાહમાં તેના લક્ષણો દેખાવા માંડે છે. એક સપ્તાહમાં જો તેની સારવાર ન કરવામાં આવે તો આ વાયરસ સતત દ્વીગુણ રૂપાંતરિત બમણી ઝડપે શરીરમાં પ્રસરીને જીવલેણ બની જાય છે. આ કારણે વન્ય જીવો મોતને ભેટે છે.
CDV રોગના લક્ષણો
આ રોગ લાગુ પડ્યા પછી પ્રથમ ત્રણ દિવસ દરમિયાન સિંહો સુસ્તી અનુભવે છે તેમની પ્રવૃતિ હલનચલન ઘટી જાય છે. આંખોમાં બળતરા લાલાશ વર્તાય છે. પાંચ દિવસ દરમિયાન તેમને ભારે તાવ આવે છે, હાંફ ચડે છે. આ લક્ષણો વર્તાય ત્યાં સુધીમાં જો યોગ્ય સારવાર આપવામાં ન આવે તો પછીનું સ્ટેજ પાચનતંત્ર અને રૂધિરાભિસરણ તંત્રને ગંભીર અસર પહોંચાડે છે અને પછી વાયરસની અસર મગજ સુધી પહોંચે છે ત્યારે સિંહનું મોત થાય છે.