હોટલની આડમાં ચાલતા કુટણખાનાનો પર્દાફાશ, 13 થાઇલેન્ડની યુવતીઓ સહિત 22 લોકોની ધરપકડ
Surat News: સુરતમાં હોટલની આડમાં ચાલતું કુટણખાનું ઝડપાયું છે. જહાંગીપુરામાં ચાલતા કુટણખાનાનો પર્દાફાશ થયો છે. આ ઘટનામાં 13 લલનાઓ સહિત 5 ગ્રાહક અને 4 સંચાલક ઝડપાયા છે. એન્ટી હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ સેલની કાર્યવાહી.
Trending Photos
Surat News: સુરતના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં એક હોટલની આડમાં ચાલતા કૂટણખાનાનો પર્દાફાશ થયો છે. એન્ટી હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ સેલ (AHTU) દ્વારા આ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 13 થાઇલેન્ડની યુવતીઓ, 5 ગ્રાહકો અને 4 સંચાલકો સહિત કુલ 22 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહીથી શહેરમાં ચાલતા આવા ગેરકાયદેસર ધંધાઓ પર પોલીસની નજર કેટલી સખત છે તે ફરી એકવાર સાબિત થયું છે.
સ્વ.રૂપાણીની અંતિમવિધીનો ખર્ચ પરિવારે ચુકવ્યો! વિશાળ ડોમ, પુષ્પો સહિતના બિલ માટે...
આ ઘટના વિશે મળતી માહિતી મુજબ, AHTU ટીમને ગુપ્ત રાહે જાણવા મળ્યું હતું કે જહાંગીરપુરા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલી એક હોટલમાં કૂટણખાનું ચાલી રહ્યું છે. આ માહિતીના આધારે, પોલીસે એક ડમી ગ્રાહક મોકલીને તપાસ કરી અને પુષ્ટિ મળતાં જ તુરંત રેડ કરી હતી. આ દરમિયાન, પોલીસ ટીમે સ્થળ પરથી 13 થાઇલેન્ડની યુવતીઓને મુક્ત કરાવી હતી, જેઓ દેહવ્યાપાર માટે ત્યાં રાખવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત, ત્યાં હાજર 5 ગ્રાહકોને પણ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર ગેરકાયદેસર ધંધાનું સંચાલન કરતા 4 આરોપીઓને પણ પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. આ મામલે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. આ ઓપરેશન એ બતાવે છે કે સુરત પોલીસ માનવ તસ્કરી અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ વિરુદ્ધ સતત સક્રિય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે