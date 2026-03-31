રમત-રમતમા સ્વીમિંગ પુલમાં પડ્યા સગા ભાઈ-બહેન, પરિવારની એક ભૂલ આજીવન દુખનો ઘા બન્યો

Rajkot Pool Accident Siblings Drown : રાજકોટમાં સ્વિમિંગ પુલમાં ડૂબી જતાં સગા ભાઈ-બહેનનું કરુણ મોત નિપજ્યું છે. રૈયાધારની સોપાન હાઈટ્સ બિલ્ડિંગમાં આવેલી સ્વીમિંગ પુલમાં આ બનાવ બન્યો હતો. ઘટનાને પગલે પરિવારમાં આક્રંદ ફેલાયો છે. પોલીસે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 31, 2026, 12:48 PM IST
  • રોજકાટના સોપાઈ હાઈટ્સના સ્વીમિંગ પુલમાં બે સગા-ભાઈ સાથે કરુણ ઘટના
  • સ્વિમિંગ પૂલમાં બહેનને બચાવવા જતા ભાઈ પણ ડૂબ્યો 
  • ભંડારી પરિવારે એકસાથે બે સંતાન ગુમાવ્યા
  • વ્હાલસોયાને ગુમાવતા પરિવારમાં કલ્પાંત
     

Rajkot News સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : રાજકોટમાંથી એક હચમચાવી દેતી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક નિષ્કાળજીની પળ આખા પરિવાર માટે જીવનભરનો દુઃખદ ઘા બની ગઈ છે. શહેરના રૈયાધાર વિસ્તારમાં આવેલ સોપાન હાઇટ્સમાં સ્વિમિંગ પૂલમાં ડૂબી જવાથી એક જ પરિવારના બે નાનકડા સગા ભાઈ-બહેનના મોત નિપજ્યા છે. આ ઘટના માતા-પિતાઓ માટે લાલબત્તી સમાન બની રહી છે. 

રમત-રમતમાં ભાઈ-બહેનના જીવ ગયા 
મૃતકોમાં સગા ભાઈ-બહેન છે. જે અત્યંત માસુમ બાળકો છે. દીપેશ ભંડારીની ઉંમર માત્ર 7 વર્ષ અને દિપિક્ષા ભંડારીની ઉંમર માત્ર ૫ વર્ષની હતી. સોમવારે બપોરના સમયે બનેલી આ કરુણ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. મળતી માહિતી મુજબ, બાળકોની માતા કામ પર ગઈ હતી, આ સમયે પિતા પણ ઘરે સૂતા હતા, તે દરમિયાન બંને બાળકો ઘરની બહાર નીકળી સ્વિમિંગ પૂલ તરફ રમવા ગયા હતા. પરંતુ આ રમતમાં જ બંનેના જીવ ગયા. 

એક જ પરિવારના બે સંતાનો ગુમાવવાથી પરિવારમાં આક્રંદનો માહોલ છે. માતા પોતાના બાળકો ગુમાવ્યાનો આઘાત સહન કરી શકતી નથી અને સતત રડી રહી છે. પરિવારજનો અને આસપાસના લોકો પણ આ ઘટનાથી સ્તબ્ધ બની ગયા છે. 

ઘટના અંગે જાણ થતા જ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી અને બંને બાળકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને ઘટનાની ચોક્કસ પરિસ્થિતિ જાણવા પ્રયાસ કરી રહી છે. આ ઘટના ફરી એકવાર યાદ અપાવે છે કે નાના બાળકો પર ક્ષણિક બેદરકારી પણ ભારે પડી શકે છે. માતા-પિતાએ બાળકોની સલામતી માટે ખાસ ધ્યાન રાખવાની તાતી જરૂર છે. 

સગા ભાઈ-બહેનના મોતની ઘટના ત્યાં લાગેલા સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. જેમાં જોઈ શકાય છે, કેવી રીતે બાળકો એકલા જ સ્વીમિંગ પુલમાં નાહવા પડ્યા હતા, અને તેમને ત્યાં મોત મળ્યું હતું.

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

