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રક્ષાબંધન પર ભાઈ બન્યો વૈરી: ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરી બહેનને મળવા બોલાવી બિછાવી જાળ, લવમેરેજ કરનાર બેનનું કર્યું અપહરણ

Vadnagar Crime: વડનગર તાલુકામાં રક્ષાબંધને પ્રેમલગ્ન કરનાર બહેનને રાખડી બાંધવાના બહાને બોલાવીને સગા ભાઈએ જ નંબર પ્લેટ વગરની કારમાં તેનું અપહરણ કરાવી લીધું હતું. આ સમગ્ર મામલે ભોગ બનનાર યુવતીના પતિએ વડનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં પોતાના સાળા અને 3 અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 29, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:28 AM IST
રક્ષાબંધન પર ભાઈ બન્યો વૈરી: ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરી બહેનને મળવા બોલાવી બિછાવી જાળ, લવમેરેજ કરનાર બેનનું કર્યું અપહરણ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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