સંબંધો વિરુદ્ધ સત્તાનો જંગ : ગુજરાતમાં બે સગા ભાઈઓ વચ્ચે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો સંગ્રામ

Gujarat Local Body Election 2026 : રાજકારણમાં સંબંધો વિરુદ્ધ સત્તાનો જંગ હંમેશાથી જોવા મળ્યો છે. રાજકારણે અનેકવાર પારિવારિક અને લોહીના સંબંધોને સામસામે લડાવ્યા છે. આવામાં આણંદના તારાપુર નગરપાલિકામાં ભાજપ અને કોંગ્રેસે બે સગા ભાઈઓને ટિકિટ આપી છે, હવે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં એક જ પરિવારના બે ભાઈઓ વચ્ચે રાજકીય જંગ છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 24, 2026, 02:52 PM IST
  • આણંદની તારાપુર નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-6 માં ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારોમાં સગા ભાઈઓએ સામસામે છે
  • બે સગા ભાઈઓ ચંદુભાઈ માધાભાઈ પરમાર અને પૂનમભાઈ માધાભાઈ પરમાર મતદારો પાસે મત માંગવા નીકળ્યા 
  • આણંદના રાજકારણમાં હવે એક જ પરિવારમાં લાગણીઓની પરીક્ષા થશે

Tarapur Nagarpalika Election 2026 બુરહાન પઠાણ/આણંદ : આ વખતે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીએ માત્ર સત્તાના સમીકરણો જ નથી બદલ્યા, પણ અનેક પરિવારોના ઘરના આંગણામાં લક્ષ્મણરેખા ખેંચી દીધી છે. જે ઘરના ઉંબરે ક્યારેક સુખ-દુઃખ વહેંચાતા હતા, આજે ત્યાંથી બે અલગ-અલગ વિચારધારાઓ નીકળી છે. ક્યાંક સાસુ-વહુ સામસામે છે. તો ક્યાંક દેરાણી-જેઠાણી. પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે તારાપુર નગરપાલિકામાં આવી જ ઘટના સામે આવી છે, જેમાં બે સગા ભાઈઓ વચ્ચે હવે રાજકીય દિવાલ સર્જાઈ છે.

બે સગાભાઈ, એક કમળ અને એક પંજા માટે લડશે 
તારાપુર નગરપાલિકાનો વોર્ડ નંબર-6. આ માત્ર એક ભૌગોલિક વિસ્તાર નથી, પણ હવે એક લાગણીશીલ રણમેદાન બની ગયો છે. મેદાનમાં છે બે સગા ભાઈઓ ચંદુભાઈ માધાભાઈ પરમાર અને પૂનમભાઈ માધાભાઈ પરમાર ચૂંટણી જંગમાં સામસામે છે. એક સમયે જેઓ ખભેખભા મિલાવીને ચાલતા હતા, જેમના સંસ્કાર અને લોહી એક છે. આજે તેમની વચ્ચે 'કમળ' અને 'પંજો' વચ્ચે આવી ગયા છે. 

વિચારવા જેવી વાત એ છે કે, જે પૂનમભાઈ પરમાર બે-બે વખત ધારાસભ્ય તરીકે જનતાની સેવા કરી ચૂક્યા છે. તેઓ આજે કોંગ્રેસના નિશાન પર મેદાનમાં છે. તો બીજી તરફ, દુભાઈ પરમા્ર ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે પોતાના જ ભાઈ સામે પડકાર ફેંકી રહ્યા છે

રાજકારણની આ કેવી કરુણતા છે. એક જ માના બે સંતાનો, જેઓ ક્યારેક એક જ થાળીમાં જમતા હતા, આજે જનતાના દરબારમાં એકબીજાને હરાવવા નીકળ્યા છે. જાહેર જીવનમાં સાથે ડગ માંડનારા આ ભાઈઓ આજે વિચારધારાના નામે જુદા પડ્યા છે. તારાપુરની જનતા પણ અસમંજસમાં છે એક તરફ જૂનો અનુભવ છે. તો બીજી તરફ મજબૂત પડકાર. 

સવાલ એ નથી કે જીત કોની થશે? સવાલ એ છે કે શું આ ચૂંટણીના પરિણામો પછી એ સંબંધોમાં પહેલા જેવી મીઠાશ રહેશે? શું રાજકીય વિચારધારા લોહીના સંબંધો કરતા મોટી થઈ જશે? તારાપુરની આ પહેલી જ નગરપાલિકાની ચૂંટણીએ લોકોના મનમાં એક જ પ્રશ્ન જગાડ્યો છે. શું પસંદ કરશે મતદારો? કુટુંબનો સ્નેહ કે પક્ષની વિચારધારા?

હવે આનો નિર્ણય તો મતદારોની આંગળીના ટેરવે છે. જ્યારે ઈવીએમનું બટન દબાશે, ત્યારે માત્ર ભવિષ્ય જ નહીં, પણ એક પરિવારની લાગણીઓનું પણ પરીક્ષણ થશે. પરિણામ જે પણ આવે, પણ તારાપુરનો આ જંગ ઈતિહાસમાં સંબંધો વિરુદ્ધ સત્તાના જંગ તરીકે જરૂર યાદ રખાશે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

