/અમેરિકન સુરક્ષા માપદંડો સાથે બાળકો માટે નવું નજરાણું: બનાસકાંઠામાં શરૂ થયો વર્લ્ડ-ક્લાસ એડવેન્ચર પાર્ક

વન અને પર્યાવરણ મંત્રી પ્રવીણભાઈ માળીના હસ્તે ડીસા તાલુકાના મહાદેવિયા ગામ ખાતે સોનેશ્વર મહાદેવ મંદિર નજીક આવેલા વન કવચ પરિસરમાં ગુજરાતનો સર્વપ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડો અનુસારનો ‘લો રોપ ઓબ્સ્ટેકલ્સ પાર્ક’ (The Children’s Playground) ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે.
પ્રધાનમંત્રી ખાણ ખનીજ યોજના અંતર્ગત તાલુકા પંચાયત કચેરી, ડીસા દ્વારા નિર્મિત આ એડવેન્ચર પાર્કનું લોકાર્પણ મંત્રી પ્રવીણભાઈ માળીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. બાળકોમાં સાહસવૃત્તિ, શારીરિક વિકાસ અને ફિટનેસને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી તૈયાર કરવામાં આવેલા આ એડવેન્ચર પાર્કને આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ધોરણો હેઠળ સત્તાવાર પ્રમાણપત્ર પણ એનાયત કરવામાં આવ્યું છે.
આ પ્રસંગે પ્રવીણભાઈ માળીએ જણાવ્યું હતુ કે, ડીસા તાલુકાના મહાદેવિયા ગામે બાળકો માટે ગુજરાતનો સર્વપ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો ધરાવતો ‘લો રોપ ઓબ્સ્ટેકલ્સ પાર્ક’ શરૂ થવો ગૌરવની વાત છે. આ પાર્કથી બાળકોમાં સાહસિકતા સાથે શારીરિક વિકાસ અને ફિટનેસને પ્રોત્સાહન મળશે. આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ધોરણો મુજબ તૈયાર કરાયેલ આ પાર્ક બાળકોને સુરક્ષિત અને આનંદદાયક સાહસિક અનુભવ પૂરો પાડશે.
બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા તાલુકા પંચાયત દ્વારા મહાદેવિયા ગામ ખાતે સોનેશ્વર મહાદેવ મંદિર નજીક, વન કવચ પરિસરમાં બાળકો માટે ગુજરાતનો સર્વપ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડો અનુસારનો 'લો રોપ ઓબ્સ્ટેકલ્સ પાર્ક' (The Children's Playground) તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ એડવેન્ચર પાર્કને અમેરિકન સ્ટાન્ડર્ડ સંસ્થાના કડક સુરક્ષા માપદંડ ANSI/ACCT 03-2019 (ચેલેન્જ કોર્સીસ એન્ડ કેનોપી/ઝિપ લાઇન ટુર્સ સ્ટાન્ડર્ડ્સ) હેઠળ ડિઝાઇન, પરફોર્મન્સ અને સલામતીની ચકાસણી બાદ સત્તાવાર પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું છે. નાઇડસ એન્ટરપ્રાઇઝિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સર્ટિફાઇડ લેવલ-૨ પ્રોફેશનલ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા તાજેતરમાં સ્થળ તપાસણી પૂર્ણ કરી આ માન્યતા આપવામાં આવી છે. ગ્રામીણ સ્તરે આ પ્રકારની વર્લ્ડ-ક્લાસ અને અત્યંત સુરક્ષિત એડવેન્ચર સુવિધા ઉપલબ્ધ થતાં બાળકોમાં શારીરિક વિકાસ, સાહસવૃત્તિ અને ફિટનેસને પ્રોત્સાહન મળશે, જે સમગ્ર પંથક માટે એક ગૌરવપૂર્ણ સિદ્ધિ સમાન છે.