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અમેરિકન સુરક્ષા માપદંડો સાથે બાળકો માટે નવું નજરાણું: બનાસકાંઠામાં શરૂ થયો વર્લ્ડ-ક્લાસ એડવેન્ચર પાર્ક

ગુજરાતનો પ્રથમ અમેરિકન સ્ટાન્ડર્ડ આધારિત લો રોપ ઓબ્સ્ટેકલ પાર્ક ડીસાના મહાદેવિયા ગામે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. બાળકો માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સુરક્ષા સાથેનું નવું નજરાણું છે. ગ્રામીણ સ્તરે વર્લ્ડ-ક્લાસ એડવેન્ચર સુવિધા ઉપલબ્ધ થવી એ સમગ્ર પંથક માટે મોટી સિદ્ધિ સમાન છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 04, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:35 PM IST
અમેરિકન સુરક્ષા માપદંડો સાથે બાળકો માટે નવું નજરાણું: બનાસકાંઠામાં શરૂ થયો વર્લ્ડ-ક્લાસ એડવેન્ચર પાર્ક

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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