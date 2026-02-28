ગેરકાયદેસર દરગાહ પર ફરી વળ્યું દાદાનું બુલડોઝર : ભરૂચની બાલાપીર દરગાહ પર બુલડોઝર કાર્યવાહી
Bulldozer Action On Bharuch Dargah Demolition : ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકામાં સરકારી જમીન પચાવી પાડનારાઓ સામે તંત્રએ લાલ આંખ કરી છે. ગોવાલી ગામમાં સરકારી ગૌચરની જમીન પર થયેલા ગેરકાયદે બાંધકામ પર આજે તંત્રનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું છે. કલેક્ટર કચેરીમાં થયેલી રજૂઆત બાદ તંત્રએ કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરી દબાણ દૂર કર્યું છે. ઝઘડિયાના ગોવાલી ગામે આવેલી બાલાપીર દરગાહ પાસેના ગેરકાયદે બાંધકામ મુદ્દે તંત્ર દ્વારા અગાઉ નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી. જોકે, નોટિસની મુદત પૂરી થવા છતાં દબાણ ન હટાવવામાં આવતા વહીવટી તંત્ર 'ઓપરેશન ડિમોલિશન' મોડમાં જોવા મળ્યું હતું. જેસીબીના પંજાએ ગેરકાયદે બાંધકામને જમીનદોસ્ત કરી ગૌચરની જમીન ખુલ્લી કરાવી છે. આ સંવેદનશીલ કાર્યવાહી દરમિયાન ગામમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે સમગ્ર વિસ્તારને પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યો હતો.
haruch News ભરત ચુડાસમા/ભરૂચ ; ભરૂચના ઝઘડિયાના ગોવાલી ગામે બાલાપીર દરગાહ પર બુલડોઝર એક્શન લેવાયું હતું. સરકારી ગૌચર જમીન પર ગેરકાયદેસર બાંધકામ હોવાનો આક્ષેપ ઉઠતા કલેક્ટર કચેરીમાં રજુઆત બાદ તંત્ર સક્રિય થયું હતું. આખરે નોટિસનો સમયગાળો પૂર્ણ થતાં ‘ઓપરેશન ડિમોલિશન’ કામગીરી હાથ ઘરાઈ હતી. આ દરમિયાન ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો. સમગ્ર ગામ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયું હતુ. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે કડક સુરક્ષા ગોઠવાઈ હતી. સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર બાંધકામ સામે કાર્યવાહી યથાવત રહેશે.
ગોવાલી ગામમાં બાલાપીર દરગાહ પર બુલડોઝર કાર્યવાહી
ઝઘડિયા તાલુકાના ગોવાલી ગામે આવેલ બાલાપીર દરગાહ પર ગત રોજ તંત્ર દ્વારા બુલડોઝર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સરકારી ગૌચર જમીન પર ગેરકાયદેસર બાંધકામ થયાનું આક્ષેપ થતાં અને કલેક્ટર કચેરીમાં રજૂઆત બાદ મામલો ગંભીર બન્યો હતો. નોંધનીય છે કે ગોવાલી ગામ ભરૂચ જિલ્લામાં આવેલ છે.
ગૌચર જમીન પર દબાણનો આક્ષેપ
અરજદારોના જણાવ્યા મુજબ, દરગાહના આસપાસ અને સંલગ્ન વિસ્તારમાં સરકારી ગૌચર જમીન પર ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું. મામલે જિલ્લા તંત્રને લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જમીન સરકારી રેકોર્ડ મુજબ ગૌચર હોવાનું સામે આવતા તંત્ર સક્રિય બન્યું હતું.
નોટિસ બાદ ‘ઓપરેશન ડિમોલિશન’
તંત્ર દ્વારા સંબંધિત પક્ષોને નોટિસ ફટકારી કાયદેસરની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. નોટિસનો સમયગાળો પૂર્ણ થયા બાદ આજે સવારથી ‘ઓપરેશન ડિમોલિશન’ અમલમાં મુકાયું. જેમાં ગેરકાયદેસર ગણાતા બાંધકામને તોડી પાડવામાં આવ્યું.
પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત
કાર્યવાહી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ગામમાં ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો. સમગ્ર ગામને પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયું હતું. સ્થાનિક પોલીસ ઉપરાંત SRPના જવાનો પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. સંવેદનશીલ મુદ્દો હોવાને કારણે અધિકારીઓ સતત મોનીટરીંગ કરી રહ્યા હતા.
તંત્રની સ્પષ્ટતા
જિલ્લા પ્રશાસને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર બાંધકામ સામે કાર્યવાહી યથાવત રહેશે અને કાયદા મુજબ જ પગલાં લેવામાં આવશે. કોઈપણ પ્રકારની દબાણશાહી કે ભેદભાવ વિના નિયમોનો અમલ કરવામાં આવશે.
ગોવાલી ગામના અરજકર્તા કેતવ દેસાઈએ જણાવ્યું કે, ગામની ગૌચર જમીન બચાવવા માટે કલેક્ટર કચેરીમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. કાયદેસરની કાર્યવાહી બાદ તંત્રએ યોગ્ય પગલાં લીધા છે.
તો ગામના આગેવાન દિલીપસિંહ ચૌહાણે કહ્યું કે, ગામમાં શાંતિ અને સૌહાર્દ જળવાઈ રહે તે માટે સૌએ કાયદાનો માન રાખવો જોઈએ. કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે ગ્રામજનો સહકાર આપી રહ્યા છે.
દરગાહની દેખરેખ રાખનાર નિયાઝ દિવાને જણાવ્યું કે, તેમણે કાર્યવાહી અંગે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો અને જણાવ્યું કે મામલો સંવેદનશીલ છે. આગળ કાનૂની વિકલ્પો અંગે વિચારણા કરવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે