Valsad News: વલસાડ જિલ્લા સહિત સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ ભારે મહાપ્રલય સર્જ્યો છે. મેઘાના રૌદ્ર તાંડવને કારણે સમગ્ર પંથક ભારે આફતમાં મુકાઈ ગયો છે. ચારે તરફ જળબંબાકારની સ્થિતિ વચ્ચે નદીઓ ગાંડીતૂર બની છે, જેના પરિણામે વલસાડ શહેર અને આસપાસના ગામડાઓ સંપૂર્ણપણે જળમગ્ન થઈ ગયા છે. બધી બાજુ પાણી જ પાણી ફરી વળતાં લોકોના જીવ માથે મોટું સંકટ આવી પડ્યું છે અને જીવ બચાવવા માટે લોકોને ઘરની છત પર આશરો લેવાની નોબત આવી છે.
અંભેટી-કોપરલી રોડ પર મોટી દુર્ઘટના ટળી
ભારે વરસાદ વચ્ચે વલસાડ જિલ્લાના નાનાપોંઢા તાલુકા હેઠળ આવતા અંભેટી-કોપરલી રોડ પર એક મોટી દુર્ઘટના ટળી છે. રોડ પર પાણીના ભારે ભરાવા અને પૂરની સ્થિતિ વચ્ચે એક લક્ઝરી બસ પાણીમાં ફસાઈ ગઈ હતી. અંભેટી-કોપરેલી રોડ પરથી પસાર થઈ રહેલી એક ખાનગી બસ અચાનક માર્ગ પર ફસાઈ ગઈ હતી. આ બસમાં કુલ 35 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા, જેમના જીવ અધ્ધર થઈ ગયા હતા.
વલસાડમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ! પાણીમાં 35 મુસાફરો ભરેલી બસ ફસાઈ, NDRF અને પોલીસે બચાવ્યા જીવ#Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 #viralvideo pic.twitter.com/WPb0HplPLW
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 23, 2026
પોલીસ, ગ્રામજનો અને NDRFનું સંયુક્ત ઓપરેશન
ઘટનાની જાણ થતાં જ નાનાપોંઢા પોલીસની ટીમ, સ્થાનિક ગ્રામજનો મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં સ્થાનિક પોલીસ અને ગ્રામજનોએ ભારે જહેમત ઉઠાવીને તમામ મુસાફરોને બસમાંથી બહાર કાઢીને પ્રાથમિક રીતે એક સલામત જગ્યાએ પહોંચાડ્યા હતા. ત્યારબાદ, NDRF ની ટીમની મદદ લઈને તમામ 35 મુસાફરોને પૂરના પાણીમાંથી સહીસલામત રીતે બહાર કાઢીને સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા.
તંત્ર અને સ્થાનિક લોકોની સરાહનીય કામગીરી
પોલીસ, ગ્રામજનો તથા NDRFની ટીમ વચ્ચેના સંકલનને કારણે એક મોટો અકસ્માત ટળ્યો છે. સ્થાનિક નાગરિકો અને તંત્રની આ ત્વરિત કામગીરીને કારણે મુસાફરોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો અને સૌ કોઈએ રેસ્ક્યુ ટીમોનો આભાર માન્યો હતો. સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ નાગરિકોને સુરક્ષાના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા અને તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાઓનું અનુસરણ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.