Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /વલસાડમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ! પાણીમાં 35 મુસાફરો ભરેલી બસ ફસાઈ, NDRF અને પોલીસે બચાવ્યા જીવ

વલસાડમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ! પાણીમાં 35 મુસાફરો ભરેલી બસ ફસાઈ, NDRF અને પોલીસે બચાવ્યા જીવ

Valsad News: દક્ષિણ ગુજરાત અને વલસાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદથી પૂરની વિકટ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. અંભેટી-કોપરલી રોડ પર 35 મુસાફરો ભરેલી ખાનગી બસ ફસાઈ જતાં મોટી દુર્ઘટના ટળી છે. નાનાપોંઢા પોલીસ, સ્થાનિક ગ્રામજનો અને NDRFની ટીમે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરી તમામ મુસાફરોને સહીસલામત બહાર કાઢ્યા હતા. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 23, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:27 PM IST
વલસાડમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ! પાણીમાં 35 મુસાફરો ભરેલી બસ ફસાઈ, NDRF અને પોલીસે બચાવ્યા જીવ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અતિભારે વરસાદથી અમદાવાદ જળબંબાકાર: 16 ઇંચમાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત; શાળા-કોલેજો બંધ
Ahmedabad Heavy Rain1 hr ago
2
Sonam Wangchuk1 hr ago
3
Navpancham yog2 hrs ago
4
IMD Ahmedabad Nowcast2 hrs ago
5
Ind vs Zim2 hrs ago