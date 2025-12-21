માઉન્ટ આબુ ફરવા આવેલા ગુજરાતના પ્રવાસીઓથી ભરેલી બસ પલટી: 17 મુસાફરો ઘાયલ
Mount Abu Bus Accident: ગુજરાતના પ્રવાસીઓથી ભરેલી બસ આબુ રોડ પર પલટી ગઈ હતી. સુરક્ષા દિવાલ સાથે અથડાયા બાદ બસ નિયંત્રણ બહાર ગઈ, ગુજરાતના પ્રવાસીઓ માઉન્ટ આબુ ફરવા આવ્યા હતા. 17 મુસાફરો ઘાયલ થયા.
Mount Abu Accident : રાજસ્થાનના સિરોહી જિલ્લાના આબુ રોડ વિસ્તારમાં રવિવારે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો. માઉન્ટ આબુ રોડ પર વીર બાવાસી મંદિર પાસે એક પેસેન્જર બસ કાબુ ગુમાવીને પલટી ગઈ. જેમાં 17 થી વધુ મુસાફરો ઘાયલ થયા. આ અકસ્માતને કારણે ઘટનાસ્થળે અફરાતફરી મચી ગઈ. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી અને પોલીસને જાણ કરી.
માઉન્ટઆબુ માર્ગ પર બસ પલટી અનેક યાત્રિકો ઘવાયા છે. માઉન્ટ આબુથી અમદાવાદ આવતી ખાનગી લકઝરી બસને ગમખ્વાર અકસ્માત નડ્યો હતો. માઉન્ટ આબુથી આબુરોડ તરફ આવતી લકઝરી બસ રોડ ઉપર જ પલટી મારી ગઈ હતી. એક બાજુમાં ઊંડી ખીણ હતી, જેથી મોટી દુર્ઘટના બનતા અટકી હતી. હમણાં જાનહાનિ ન કોઈ સમાચાર નથી.
આ અકસ્માત કેવી રીતે બન્યો?
માહિતી મળતાં, છિપા બેરી ચોકીની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. ઘાયલોને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા ટ્રોમા સેન્ટર અને નજીકના હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા. કોઈ જાનહાનિ ન થતાં વહીવટીતંત્રે રાહતનો શ્વાસ લીધો.
અહેવાલો અનુસાર, બસ ગુજરાતથી માઉન્ટ આબુ જઈ રહેલા મુસાફરોને લઈ જઈ રહી હતી અને પાછા ફરતી વખતે આ અકસ્માત થયો. તમામ ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડાયા છે. જોકે, અકસ્માતનું કારણ હજુ સ્પષ્ટ નથી. દરમિયાન, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
અગાઉ પણ આવી જ ઘટના બની હતી
આ પહેલા, 28 નવેમ્બરના રોજ, રાજસ્થાનના કોટામાં એક દુ:ખદ માર્ગ અકસ્માત થયો હતો, જેમાં એક સ્લીપર બસ એક અજાણ્યા વાહન સાથે અથડાઈ હતી. બે લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા અને 12 મુસાફરો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોને તાત્કાલિક કોટાની ન્યૂ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માત સમયે મોટાભાગના મુસાફરો સૂઈ રહ્યા હતા. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે બસનો આગળનો ભાગ સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયો હતો, જ્યારે ઘણા મુસાફરો બારીઓમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા.
