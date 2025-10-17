ગુજરાતમાં આજે મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યપાલને આપી નવા મંત્રીઓની યાદી!
Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતના 16 મંત્રીઓ રાજીનામું આપી ચૂક્યા છે અને આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની કેબિનેટનું વિસ્તરણ થશે. લગભગ 25 નવા મંત્રીઓ શપથ લેશે, જેમાં લગભગ 15 મંત્રીઓ નવા ચહેરા હશે. શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ અને જેપી નડ્ડા આવી શકે છે.
Trending Photos
Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતમાં આજે ભૂપેન્દ્ર પટેલ કેબિનેટનું વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે. નવા મંત્રીઓનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ આજે સવારે લગભગ 11:30 વાગ્યે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં યોજાશે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત નવા મંત્રીઓને પદ અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવશે. સમારોહમાં કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા પણ સામેલ થશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નવા મંત્રીઓના નામ ફાઇનલ કરીને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતને યાદી પણ સોંપી દીધી છે.
All 16 ministers submit resignations to Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel ahead of cabinet expansion: state BJP sources. pic.twitter.com/p9GDMs6EeU
— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2025
25 નેતાઓ બની શકે છે કેબિનેટ મેમ્બર
ચર્ચા છે કે ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળમાં 25 નવા મંત્રીઓ સામેલ થશે, જેમાં 15 નવા ચહેરા હોઈ શકે છે અને 6 જૂના ચહેરા પણ નજર આવી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે ગઈ રાત્રે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને છોડીને બાકીના તમામ 16 મંત્રીઓએ રાજીનામું આપી દીધું હતું.
#WATCH | Gandhinagar, Gujarat: On swearing-in ceremony for the designated ministers in the Gujarat cabinet expansion, BJP MLA Lavingji Thakor says, "...Today I received an invitation to the swearing-in ceremony of the ministers, so I am very happy to be there..."
He adds,… pic.twitter.com/Qy2aSV0QCO
— ANI (@ANI) October 17, 2025
વળી, આ સામૂહિક રાજીનામાએ પ્રદેશને ચોંકાવી દીધો, જેને ગુજરાત સરકારમાં મોટો રાજકીય ઉલટફેર માનવામાં આવ્યો. ચર્ચા છે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે મીટિંગ કરીને હાઇકમાન્ડના આદેશ પર કેબિનેટ અને રાજ્ય મંત્રીઓએ રાજીનામા આપ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે