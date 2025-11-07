બાપ રે! ગુજરાતમાં કેન્સરના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો; જાણો રોજના કેટલા દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં થાય છે દાખલ?
National Cancer Awareness Day: દેશભરમાં 7 નવેમ્બરને 'નેશનલ કેન્સર અવેરનેસ ડે' તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસનો મુખ્ય હેતુ કેન્સર અંગે જનજાગૃતિ ફેલાવવાનો અને લોકોને સમયસર નિદાન અને સારવાર તરફ પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. કેન્સર સામેની લડાઈમાં જાગૃતિ અને વહેલું નિદાન એ સૌથી મજબૂત હથિયાર છે.
National Cancer Awareness Day: ગુજરાત રાજ્યમાં કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યામાં ચિંતાજનક વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આરોગ્ય વિભાગના આંકડાઓ રાજ્યની ગંભીર સ્થિતિ દર્શાવે છે. 7મી નવેમ્બર 'રાષ્ટ્રીય કેન્સર જાગૃતિ દિવસ' નિમિત્તે ગુજરાતમાં કેન્સરના વધતા કેસો અને સરકાર દ્વારા લેવાઈ રહેલા પગલાં પર એક નજર કરીએ.
કેસમાં સતત વધારો: વાર્ષિક 1.4 લાખથી વધુ નવા દર્દીઓ
ગુજરાતમાં દર વર્ષે આશરે 1.4 લાખથી વધુ નવા કેન્સરના કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે. આરોગ્ય ખાતાના આંકડા મુજબ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં નવા દર્દીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો થયો છે. જેની વાત કરીએ તો વર્ષ 2020માં 69,660 નવા કેસ, વર્ષ 2021માં 71,507 નવા કેસ અને વર્ષ 2022માં 73,383 નવા કેસ નોંધાયા છે. આ વૃદ્ધિનું મુખ્ય કારણ નિષ્ણાતોના મતે ધૂમ્રપાન, તમાકુ, અસ્થિર જીવનશૈલી અને વધતા પ્રદૂષણને આભારી છે. ચિંતાજનક બાબત એ છે કે હવે માત્ર વયસ્કોમાં જ નહીં, પરંતુ યુવાનોમાં પણ કેન્સરનું પ્રમાણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. એક અંદાજ મુજબ, અમદાવાદ શહેરમાં માથા અને નાકના કેન્સરના આશરે 47% દર્દીઓ 50 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના છે, જેનું મુખ્ય કારણ ગુટકા, તમાકુ, માવા અને પાન-મસાલાનો ઉપયોગ છે.
રોજના 790 દર્દીઓને દાખલ કરવા પડે છે!
કેન્સરના ગંભીર ભારણનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે, વર્ષ 2024-25ના અરસામાં પીએમ-જેએવાય (પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના) અંતર્ગત 2,88,062 કેન્સરના દર્દીઓને વિવિધ હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરીને સારવાર આપવી પડી હતી. આ આંકડાનો અર્થ છે કે ગુજરાતમાં રોજના સરેરાશ 790 જેટલા કેન્સરના દર્દીઓને સારવાર માટે દાખલ કરવા પડ્યા હતા. વર્ષ 2022-23થી 2024-25ના ત્રણ વર્ષમાં રાજ્યમાં બે લાખથી વધુ સેશન દ્વારા 78 હજાર જેટલા દર્દીઓને વિના મૂલ્યે કિમોથેરાપી સારવાર પણ આપવામાં આવી છે, જે સરકારી યોજનાઓનો મહત્વનો લાભ દર્શાવે છે.
સારવારને સુલભ બનાવવાના સરકારી પ્રયાસો
કેન્સરના વધતા કેસોનો સામનો કરવા અને દર્દીઓને સરળતાથી સારવાર મળી રહે તે માટે ગુજરાત સરકાર કવાયત કરી રહી છે. ગુજરાતમાં વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬માં વધુ સાત નવા ડે કેર કિમોથેરાપી સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવશે. અત્યારે રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં ૩૫ ડે કેર કિમોથેરાપી સેન્ટર કાર્યરત છે. આ નવા કેન્દ્રો શરૂ થવાથી અંતરિયાળ વિસ્તારના કેન્સરના દર્દીઓનો અમદાવાદ, જામનગર, રાજકોટ, વડોદરા જેવા સ્થળોની સરકારી હોસ્પિટલો ખાતે કિમોથેરાપીની સારવાર માટે આવવા-જવાનો ખર્ચ અને સમય બચશે.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ સેવાઓ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ ખાતેના ગુજરાત કેન્સર રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (GCRI)સાથે કરાર કરવામાં આવ્યા છે. GCRI દ્વારા રાજ્યના ચાર સેટેલાઈટ સેન્ટર (અમદાવાદ, સિદ્ધપુર, રાજકોટ અને ભાવનગર) ખાતેથી નજીકની જિલ્લા હોસ્પિટલોના ડે કેર કિમોથેરાપી સેન્ટરમાં જરૂરી સારવાર, દવાઓ અને ટેલિ-કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
