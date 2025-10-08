રશિયન સેનામાં સામેલ મોરબીના યુવકે યુક્રેન સેના સામે સરેન્ડર કર્યું! કર્યો ચોંકાવનારા ખુલાસા, VIDEO જાહેર
Morbi man Arrested In Ukraine: યુક્રેને રશિયન સેના સાથે લડતા એક ભારતીય નાગરિકને પકડ્યો છે. યુક્રેને 7 ઓક્ટોબરે આ જાહેરાત કરી હતી. નિવેદન અનુસાર, મોરબીનો 22 વર્ષીય વિદ્યાર્થી માજોતી સાહિલ મોહમ્મદ હુસૈન રશિયાની એક યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરવા માટે આવ્યો હતો. જે બાદ તે ડ્રગના કેસમાં રશિયામાં ઝડપાયો હતો અને તેને સાત વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. રશિયાએ તેને જેલમાંથી મુક્ત કરીને યુદ્ધમાં જોડાવા માટે મજબૂર કર્યાનો તેને આક્ષેપ કર્યો છે.
Morbi man Arrested In Ukraine: યુક્રેનની સેનાએ રશિયન સૈન્યમાં ફરજ બજાવતા ગુજરાતના મોરબીના એક 22 વર્ષીય યુવક મજોટી સાહીલ મોહમ્મદ હુસૈનને પકડ્યો હોવાનો દાવો કર્યો છે. યુક્રેનની 63મી મિકેનાઇઝ્ડ બ્રિગેડે (63rd Mechanized Brigade) સાહીલનો એક વીડિયો પણ જાહેર કર્યો છે, જેમાં તે દાવો કરી રહ્યો છે કે તે રશિયન જેલની સાત વર્ષની સજાથી બચવા માટે સેનામાં જોડાયો હતો.
ડ્રગ્સ કેસમાં સજાથી બચવા રશિયન સેનામાં ભરતી
યુક્રેનની સેનાના જણાવ્યા અનુસાર, મજોટી સાહીલ મોહમ્મદ હુસૈન મૂળ ગુજરાતના મોરબીનો રહેવાસી છે. તે સ્ટુડન્ટ વિઝા પર રશિયા ગયો હતો. ત્યાં તે ડ્રગ્સ સંબંધિત કેસમાં ફસાયો હતો અને તેને સાત વર્ષની જેલની સજા થઈ હતી. જેલની સજામાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે તેને રશિયન સેનામાં જોડાવાની ઓફર કરવામાં આવી હતી. વીડિયોમાં સાહીલે દાવો કર્યો છે કે તેણે જેલમાં રહેવાને બદલે 'ખાસ લશ્કરી ઓપરેશન' (યુક્રેન પર રશિયાના આક્રમણ માટેનો રશિયન શબ્દ) માટે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, પરંતુ તે ખરેખર લડવા માંગતો ન હતો. મોરબીના કાલિકા પ્લોટમાં રહેતા યુવકના પરિવારજનો હાલમાં આ ઘટના વિશે કશું બોલવા તૈયાર નથી.
Ukraine's military says they have captured an Indian national who was fighting alongside Russian forces.
Majoti Sahil Mohamed Hussein is a 22-year-old student from Morbi, Gujarat, India & came to Russia to study at a university pic.twitter.com/Kzi5F4EDR4
— Sidhant Sibal (@sidhant) October 7, 2025
માત્ર ત્રણ દિવસ લડ્યા પછી કર્યું આત્મસમર્પણ
માહિતી મુજબ, સાહીલ મોહમ્મદ હુસૈનને 16 દિવસની તાલીમ આપવામાં આવી હતી. 1 ઓક્ટોબરના રોજ તેને ફ્રન્ટલાઈન પર મોકલવામાં આવ્યો, જ્યાં તે માત્ર ત્રણ દિવસ લડ્યો. તેણે જણાવ્યું કે કમાન્ડર સાથેના વિવાદ પછી તે યુક્રેનની એક ટ્રેન્ચ (Trench) પાસે પહોંચ્યો અને તરત જ પોતાની રાઇફલ નીચે મૂકી દીધી અને યુક્રેનીયન સૈનિકો સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરી દીધું. સાહીલે યુક્રેનની સેનાને જણાવ્યું કે તે લડવા માંગતો નહોતો અને તેને મદદની જરૂર હતી. તેણે એવું પણ કહ્યું કે તે રશિયા પાછો જવા માંગતો નથી અને તેના બદલે યુક્રેનમાં જેલમાં રહેવાનું પસંદ કરશે. તેણે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો કે તેને રશિયન આર્મીમાં જોડાવા બદલ વચન આપેલું નાણાકીય વળતર ક્યારેય મળ્યું નથી.
ભારત સરકાર કરી રહી છે ઘટનાની તપાસ
યુક્રેનની સેના દ્વારા વીડિયો જાહેર થયા બાદ ભારત સરકારે આ ઘટનાની નોંધ લીધી છે. વિદેશ મંત્રાલયના સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે, ભારતીય મિશન કીયેવ (યુક્રેનની રાજધાની) માં આ અહેવાલોની સત્યતા ચકાસી રહ્યું છે. યુક્રેન તરફથી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહાર મળ્યો નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતે અગાઉ પણ રશિયન સૈન્યમાં ભારતીય નાગરિકોની ભરતી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને મોસ્કોને ભારતીયોને મુક્ત કરવા અને પાછા મોકલવા વિનંતી કરી છે.
