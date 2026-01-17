Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

બગદાણાની બબાલમાં સસ્પેન્ડેડ મહિલા PIના આકરા તેવર, ગાડીના 'કાળા કાચ' બન્યા ચર્ચાનું કેન્દ્ર

Bagdana Controversy:​ બગદાણા આશ્રમના સેવક નવનીત બાલધીયાને માર મારવાનો મામલો. SIT એ બગદાણાના તત્કાલીન PI ડિ. વી. ડાંગર અને PI કે.એસ. પટેલને પાઠવ્યું હતુ સમન્સ. સમન્સ ના પગલે બન્ને PI પહોંચ્યા ભાવનગર IG કચેરીએ. બગદાણાના તત્કાલીન મહીલા PI ડિ. વી. ડાંગર  અને PI કે. એસ. પટેલ IG કચેરીએ પહોંચ્યા. આજે SIT બન્ને PI ની સમન્સ ને લઇને બગદાણા મામલે કરશે પુછપરછ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 17, 2026, 04:34 PM IST

Trending Photos

બગદાણાની બબાલમાં સસ્પેન્ડેડ મહિલા PIના આકરા તેવર, ગાડીના 'કાળા કાચ' બન્યા ચર્ચાનું કેન્દ્ર

Bhavnagar News: ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણામાં આશ્રમના સેવક નવનીત બાલધીયા પર થયેલા જીવલેણ હુમલાના કેસે હવે નવો વળાંક લીધો છે. આ મામલે રચાયેલી SIT દ્વારા બગદાણાના તત્કાલીન અને હાલના એમ બે પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરને સમન્સ પાઠવવામાં આવતા પોલીસ બેડામાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું છે સમગ્ર ઘટના?
ગત ૨૯ ડિસેમ્બરની રાત્રે બગદાણા આશ્રમના સેવક નવનીત બાલધીયા પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. આ કેસમાં આઠ શખ્સો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી અને પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી ઘટનાનું રીકન્સ્ટ્રક્શન પણ કરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ SIT દ્વારા વધુ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

રાજકીય અને સામાજિક દબાણ
આ ઘટનામાં કોળી સમાજના આગેવાનો અને ધારાસભ્યોએ ન્યાયની માંગ સાથે ઝંપલાવ્યું હતું. તપાસમાં કોઈ કચાસ ન રહી જાય તે માટે સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી હતી. આ દબાણ અને તપાસની ગંભીરતાને જોતા બગદાણાના મહિલા PI ડિ. વી. ડાંગરને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમની જગ્યાએ PI કે. એસ. પટેલને ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો હતો.

IG કચેરીએ PI ની પૂછપરછ અને વિવાદ
SIT ના સમન્સને પગલે આજે તત્કાલીન મહિલા PI ડિ. વી. ડાંગર અને PI કે. એસ. પટેલ ભાવનગર IG કચેરીએ હાજર થયા હતા. જોકે, આ દરમિયાન એક નવો વિવાદ સર્જાયો હતો. સસ્પેન્ડેડ મહિલા PI જે ગાડીમાં સવાર થઈને આવ્યા હતા, તે ગાડીમાં નંબર પ્લેટ ગાયબ હતી. ગાડીના કાચ પણ નિયમ વિરુદ્ધ કાળા (Black Film) રાખવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે સામાન્ય જનતા જો કાળા કાચ કે નંબર પ્લેટ વગર ગાડી ચલાવે તો પોલીસ તાત્કાલિક મેમો ફટકારે છે, તો શું કાયદાના રક્ષક ગણાતા PI લેવલના અધિકારીઓ માટે નિયમો અલગ છે?

હવે આગળ શું થશે?
SIT દ્વારા આ બંને અધિકારીઓની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. નવનીત બાલધીયા કેસમાં પોલીસની ભૂમિકા, તપાસમાં થયેલી કથિત બેદરકારી અને આ હુમલા પાછળના સાચા કારણો અંગે પૂછપરછ બાદ કેવા નવા ખુલાસા થાય છે તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratGujarati NewsBhavnagar newsBagdana Controversy Casem Bagdana Ashram servanttwo PIIG office

Trending news