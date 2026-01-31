Breaking News : ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનોની મહેનત રંગ લાવી, પદ્માવત ફિલ્મ સમયે થયેલા કેસો પરત ખેંચાયા
Cases Against Rajputs During Padmaavat Film Withdrawn : સંજય લીલા ભણસાલીની વિવાદિત ફિલ્મ પદ્માવતના વિરોધ સમયે થયેલા ગુજરાતના ક્ષત્રિય સમાજ પર થયેલા કેસોમાં મોટી રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. સરકારને રજૂઆતો બાદ મહેસાણા જિલ્લાના કેસો પરત લેવાયા છે. આ ક્ષત્રિય સમાજની અસ્તિત્વની લડાઈમાં ક્ષત્રિય નેતાઓને એક મોટી જીત મળી છે.
Gandhinagar News : ક્ષત્રિય સમાજ માટે સૌથી મોટા રાહતના સમાચાર આવ્યા છે અને ક્ષત્રિય આગેવાનોએ સરકાર પર કરેલા પ્રેશરની લડાઈમાં સફળતા મળી છે. રાજપૂત સમાજને સૌથી મોટી સફળતા મળી છે. પદ્માવત ફિલ્મ સમયે થયેલા કેસો પરત ખેંચાયા છે. પદ્માવત ફિલ્મ સમયે વિરોધ ના પગલે ક્ષત્રિયો પર થયેલા બે સહિત નાના મોટા 11 કેસ પરત ખેંચાયા છે. મહેસાણ પોલીસ સ્ટેશન તથા વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશન હસ્તકના કેસો પરત ખેંચાયા છે. મહેસાણા તથા મહુડી પાસે થયેલા બનાવોમાં કેસ થયા હતા. ગત જૂલાઈ 2025 માં કેસો પરત ખેંચવા સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરાઈ હતી. ઉત્તર ગુજરાત રાજપૂત સમાજ સહિત વિવિધ સામાજિક સંગઠનોએ રજૂઆત કરી હતી. જેમાં સરકારે હકારાત્માક પ્રતિભાવો આપ્યા હતા. હવે એમાં સફળતા મળી છે.
કુલ 11 કેસોમાં મોટી રાહત મળી
ગુજરાત સરકારે મહુડી અને મહેસાણા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના કેસો કોર્ટમાં રજૂ કરીને પરત ખેંચવાની મંજૂરી મેળવી છે. કુલ 11 કેસ (મહેસાણા સેશન્સ કેસ નં. 54-2018થી 136-2023 સુધીના) પરત ખેંચાયા છે. ઉત્તર ગુજરાત રાજપૂત સમાજના પ્રમુખ જયરાજસિંહ પરમારની આગેવાની હેઠળ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.આ સાથે શ્રી રાજપૂત કરણી સેના પ્રમુખ વિરભદ્રસિંહ જાડેજા, મહાકાલ સેના પ્રમુખ વિજયસિંહ ચાવડા અને અશ્વિનસિંહ સરવૈયા સહિત આગેવાનો હાજર રહ્યાં હતા. કેસ પરત ખેંચાતા મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને ઉર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલનો આભાર વ્યક્ત કરાયો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, 2017-18માં પદ્માવત ફિલ્મ વિરુદ્ધ આંદોલન દરમિયાન યુવાનો પર કેસ થયા હતા. આ કેસો સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ દ્વારા ક્ષત્રિય સંસ્કૃતિના ખોટા ચિત્રણ સામે હતા. અમદાવાદના કેસો હજુ પેન્ડિંગ છે, કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે. આ લડાઈમાં મહેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને જયદેવસિંહ ચાવડાએ કાયદાકીય પ્રક્રિયામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
કેસની વિગત :
સેશન્સ કેસ નં. 54-2018, 36-20219, 02 -2020 , 06-2020 , 204-2021 મહેસાણા
5 કેસ..
સેશન્સ કેસ નં. 156-2018, 157 -2018, 96 -2019 , 48-2019 , 49- 2020, 136 -2023 મહેસાણા
6 કેસ..
કુલ જુદા જુદા નાના મોટા 11 કેસ પરત ખેંચાયા છે..સાથે ગણીએ તો બે કેસ થાય.
(અમદાવાદ ખાતે થયેલા કેસો પેન્ડિગ છે, જેની કાર્યવાહી ચાલુ છે)
પદ્માવત “ ફિલ્મ મામલે ક્ષત્રિય યુવાનોએ આંદોલન કર્યું હતું
2017 માં સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ “ પદ્માવત “ વખતે ક્ષત્રિય સમાજની સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારોની દેશના બોલિવુડના માધ્યમથી ક્ષત્રિય સમાજના સંસ્કારોનું ખોટું ચિત્રણ કરી ને સમગ્ર ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સનાતન ધર્મને લાંછન લાગે તેવી ફિલ્મ બનાવી હતી. જેના વિરોધમાં સમગ્ર દેશના અને ગુજરાતના ક્ષત્રિય સમાજમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો તે વખતે થયેલા ઉગ્ર આંદોલનમાં ક્ષત્રિય સમાજના યુવાઓ ઉપર અનેક પોલીસ કેસ થયા હતા. આ ઉગ્ર આંદોલન કોઈ વ્યક્તિ કે સરકાર સામે ન હતું પરંતુ ક્ષત્રિય સમાજને બદનામ કરતા સંજય લીલા ભણસાલી સામે હતું અને ફિલ્મના માધ્યમથી ક્ષત્રિય સમાજને બદનામ કરી , ભારતીય નારીને ન શોભે તેવા કાલ્પનિક દ્રશ્યો બતાવી પ્રેક્ષકો ખેંચવા અને બોક્સ ઓફીસ છલકાવાનું એક કાવતરું હતું.
આ કેસમાં ઉશ્કેરાટ અને આવેશમાં આવીને યુવાનો દ્વારા દેખાવો થયા હતા જેના કારણે ક્ષત્રિય સમાજના યુવાઓ ઉપર પોલીસ કેસ થયા હતા. પાટીદાર સમાજ પર થયેલા કેસો પરત ખેંચાતાં ક્ષત્રિય આગેવાનોએ પણ આ મામલે સક્રિય થયા હતા. આખરે ક્ષત્રિય સમાજના નેતાઓએ એક સાથે મળીને સામાજિક સંગઠનોના પ્રભાવ હેઠળ સરકારને રજૂઆત કરવાનું ફાયનલ કર્યું હતું. જે સમયે જયરાજસિંહ પરમારની આગેવાની હેઠળ ક્ષત્રિય સમાજનું એક પ્રતિનિધિ મંડળ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ઋષિકેશ પટેલ તેમજ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને મળ્યું હતું. અને સમગ્ર કેસની વિગતવાર છણાવટ કરી રજુઆત કરી હતી.. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રીએ કેસો પાસા ખેંચવાની ખાતરી આપી હતી.
આ કેસો પરત ખેચાયા
આજે ઉત્તર ગુજરાતના મહુડીના કેસો વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનના તાબા હેઠળના તથા મહેસાણા પોલીસ સ્ટેશનના કેસો પાછા ખેંચવાની વિનંતી કરતી અરજી સરકારે નામદાર કોર્ટમાં રજુ કરતા નામદાર કોર્ટે માન્ય રાખી છે. આમ આ કેસો પરત ખેચાતાં ક્ષત્રિય સમાજ માટે અસ્તિત્વની લડાઈમાં એક મોટી જીત સમાન તો છે પણ હવે અમદાવાદના કેસો પણ પરત ખેંચાય એ માટે સામાજિક અગ્રણીઓ ફરી સક્રીય થાય તો નવાઈ નહીં..
