CAT 2025 પરિણામ જાહેર: ગુજરાતના બે તેજસ્વી તારલાઓએ 100 પર્સેન્ટાઇલ સાથે દેશભરમાં ગજવ્યું નામ
CAT 2025 result declared: અમદાવાદના સ્તવન પોટા એ CAT ની પરીક્ષામાં દાખલો બેસાડ્યો. આ વર્ષે PWD કેટેગરીમાં એક વિદ્યાર્થીએ ઉચ્ચ પર્સેન્ટાઇલ હાંસલ કર્યો. પોતે માસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફીથી પીડિત હોવા છતાં હિંમત ન હારી. સ્તવને 99.28 પર્શનટાઇલ મેળવી રેન્ક હાસિલ કર્યો. સતત 6-8 કલાકની મહેનત બાદ સફળતા હાસિલ કરી
CAT 2025 result declared: દેશની પ્રતિષ્ઠિત ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ (IIM) અને અન્ય ટોચની બિઝનેસ સ્કૂલોમાં પ્રવેશ માટે લેવાતી કોમન એડમિશન ટેસ્ટ (CAT) 2025નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે પરિણામમાં ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. દેશભરના કુલ 12 વિદ્યાર્થીઓએ 100 પર્સેન્ટાઇલ મેળવ્યા છે, જેમાંથી 2 વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતના છે.
IIM કોઝિકોડ દ્વારા આયોજિત આ પરીક્ષા ગત 30 નવેમ્બરના રોજ લેવામાં આવી હતી. આ વર્ષના પરિણામની મુખ્ય વાતોની વાત કરીએ તો દેશભરમાંથી 12 વિદ્યાર્થીઓએ 100 પર્સેન્ટાઇલ મેળવ્યા છે (ગત વર્ષે આ સંખ્યા 14 હતી). દિલ્હીમાંથી સૌથી વધુ 3 વિદ્યાર્થીઓ, જ્યારે ગુજરાત અને હરિયાણામાંથી 2-2 વિદ્યાર્થીઓએ ટોપ રેન્ક હાંસલ કર્યો છે. આ વર્ષે આશ્ચર્યજનક રીતે 12 ટોપર્સમાંથી 9 વિદ્યાર્થીઓ નોન-એન્જિનિયરિંગ બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવે છે. ગુજરાતમાંથી આશરે 12,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ આ કઠિન ગણાતી પરીક્ષા આપી હતી.
અમદાવાદના સ્તવન પોટા એ CATની પરીક્ષામાં દાખલો બેસાડ્યો
આ વર્ષના પરિણામમાં અમદાવાદના સ્તવન પોટાની સફળતા પ્રેરણારૂપ બની છે. સ્તવન 'માસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી' જેવી ગંભીર બીમારીથી પીડિત હોવા છતાં, તેણે હિંમત હાર્યા વગર PWD કેટેગરીમાં 99.28 પર્સેન્ટાઇલ મેળવીને સમાજમાં એક આગવો દાખલો બેસાડ્યો છે. સ્તવને દરરોજ 6 થી 8 કલાકની સખત મહેનત કરીને આ સિદ્ધિ મેળવી છે. શારીરિક મર્યાદાઓ તમારી ઈચ્છાશક્તિને રોકી શકતી નથી, સ્તવનની આ સફળતા અન્ય હજારો વિદ્યાર્થીઓ માટે આશાનું કિરણ બની છે."
હવે પછીની પ્રક્રિયા શું?
સફળ થયેલા ઉમેદવારો હવે સત્તાવાર વેબસાઇટ iimcat.ac.in પર જઈને પોતાનું સ્કોરકાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. સ્કોર જાહેર થયા બાદ હવે આગામી તબક્કામાં વિવિધ IIMs દ્વારા કટ-ઓફ જાહેર કરવામાં આવશે. શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોને ગ્રુપ ડિસ્કશન (GD) અને પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુ (PI) માટે બોલાવવામાં આવશે. અંતિમ પસંદગી સ્કોર અને ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.
