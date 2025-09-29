દ્વારકાના જગત મંદિર પર અદ્ભુત ઘટના બની! ગગનચુંબી શિખર પર બિલાડી ચઢી ગઈ, કોઈ મોટા સંકેતનો ઈશારો?
Dwarkadhish Temple : જગત મંદિર દ્વારકામાં અનોખી ઘટના જોવા મળી, અબોટી બ્રાહ્મણો જ્યાં ગગનચુંબી શિખર પર જઈ ધજા બદલતા હોય છે, ત્યાં એક બિલાડી ચઢી જતા કુતુહલ સર્જાયુ હતું
Dwarka News જયદીપ લાખાણી/દ્વારકા : ગુજરાતના સૌથી ઊંચા અને પવિત્ર સ્થળ, દ્વારકાના સુપ્રસિદ્ધ જગત મંદિરના ગગનચુંબી શિખર પર એક બિલાડી ચડી ગઈ હતી. સમગ્ર ઘટનાના વીડિયો સોશ્યલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. ધજાજી બદલવાના સમયે લોકોને નજરે પડતાં જ તાત્કાલિક બિલાડીનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું. ઊંચાઈ પર પહોંચેલી બિલાડીને સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતારવામાં આવી છે.
જ્યાં ધજા ફરકે છે ત્યાં પહોંચી બિલાડી
ગુજરાતના પવિત્ર યાત્રાધામ દ્વારકા સ્થિત સુપ્રસિદ્ધ જગત મંદિરના ગગનચુંબી શિખર પર એક અવિશ્વસનીય અને અસામાન્ય ઘટના જોવા મળી. મંદિરના સૌથી ઊંચા ભાગે, જ્યાં ધ્વજાજી (ધ્વજ) ફરકે છે, ત્યાં એક બિલાડી ચઢી જતાં હાજર રહેલા શ્રદ્ધાળુઓ અને પ્રવાસીઓમાં ભારે કુતૂહલ સર્જાયું હતું. આ ઘટના ખાસ કરીને જ્યારે ધ્વજાજી બદલવાનો સમય હતો, ત્યારે જ બનતાં ધાર્મિક વાતાવરણમાં એક અનોખી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ હતી. બિલાડીને આટલી ઊંચાઈ પર જોઈને સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા અને તેની સુરક્ષા માટે ચિંતિત બન્યા હતા.
બિલાડીને ઉતારવાનું કામ કરાયું
સ્થિતિની ગંભીરતા અને પશુની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, મંદિર પ્રશાસન દ્વારા તુરંત જ એક હાઈ-પ્રોફાઇલ રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આટલી જોખમી ઊંચાઈ પર પહોંચીને, વિશેષ ટીમે સંપૂર્ણ સાવધાની અને વ્યવસ્થા સાથે બિલાડીનો સફળતાપૂર્વક સંપર્ક કર્યો. ઘણા પ્રયત્નો બાદ, ટીમે તે બિલાડીને સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતારી લીધી, જેનાથી મંદિર પરિસરમાં હાજર હજારો ભક્તોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. આ બચાવ કામગીરીએ સૌને પ્રભાવિત કર્યા હતા.
લોકોએ વીડિયો બનાવી વાયરલ કર્યા
આ અસામાન્ય અને નાટકીય ઘટનાએ સમગ્ર ધાર્મિક જગતમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે. મંદિરના શિખર પર બિલાડીનું ચઢવું અને ત્યારબાદનું સફળ રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન એક યાદગાર પ્રસંગ બની ગયો છે. આ સમગ્ર ઘટનાને કૅમેરામાં કંડારી લેવામાં આવી હતી અને હાલમાં તેના વિડિયોઝ સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે આ કિસ્સો દૂર દૂર સુધી પહોંચ્યો છે.
