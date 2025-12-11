Prev
રાજકોટમાં 'સાઇકો કિલર' સ્ટાઇલ: ઓફિસમાં મહિલા ભાગીદાર પર ઢોર માર, CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા!

Rajkot Video Viral: રાજકોટના શિતલપાર્ક નજીક ધ સ્પાયર-2 બિલ્ડિંગમાં ઓફિસમાં મહિલાને માર મારતા CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. મહિલાએ ધંધામાં ધ્યાન આપવાનું કહેતા ભાગીદાર મૌલિક નાદપરા નામના યુવકે ખુરસી પર ગળું દબાવી આડેધડ ઢીંક-મુક્કા માર્યાં હતાં.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 11, 2025, 02:50 PM IST

Rajkot Video Viral: શહેરના શિતલપાર્ક નજીક આવેલા 'ધ સ્પાયર-2' બિલ્ડીંગની એક ઓફિસમાં ભાગીદાર દ્વારા એક મહિલાને અમાનવીય રીતે માર મારવાના હૃદયદ્રાવક CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. આ ઘટના જૂન 2025માં બની હતી, પરંતુ 9 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પોલીસે CCTV ફૂટેજ અને પીડિત મહિલાની ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.

પહેલા ગળું દબાવ્યું, પછી મુક્કા માર્યા: માથે કૂદકો માર્યો
ફરિયાદમાં 36 વર્ષીય મહિલાએ જણાવ્યું છે કે તેણે નોકરીની જરૂરિયાત હોવાથી 2021માં ઓનલાઈન જોબ એપ્લિકેશન દ્વારા મૌલિક પ્રફુલભાઈ નાદપરાનો સંપર્ક કર્યો હતો. ત્યારબાદ બંનેએ ભાગીદારીમાં પેકેજિંગ પ્રોડક્ટ્સનો ધંધો શરૂ કર્યો હતો અને આ માટે મહિલાએ રૂ. 60 લાખની લોન પણ લીધી હતી. મહિલાએ દાવો કર્યો છે કે ધંધો શરૂ કર્યા બાદ આરોપી મૌલિક નાદપરાએ તેમાં ધ્યાન આપવાનું બંધ કરી દીધું હતું, જેના કારણે ધંધો ઓછો ચાલતો હતો. જૂન 2025માં જ્યારે મહિલાએ ઓફિસમાં મૌલિકને લોનના હપ્તા ભરવાના ચાલુ છે, તેથી ધંધામાં ધ્યાન આપવાનું કહેતા જ આરોપી ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો. ઉશ્કેરાયેલા મૌલિકે મહિલાને ખરાબ ગાળો આપી હતી. 

CCTV ફૂટેજમાં જોઈ શકાય છે કે તે મહિલા પર સાઇકો કિલરની જેમ તૂટી પડ્યો હતો. ખુરસી પર બેઠેલી મહિલાનું ગળું દબાવ્યું અને આડેધડ ઢીંક-મુક્કા માર્યા. બાદમાં મહિલાના વાળ પકડીને નીચે પછાડી દીધી. નીચે પટકાયેલી મહિલાને નિર્દયતાથી માર માર્યો અને તેના માથા પર કૂદકા પણ મારવા લાગ્યો હતો. આરોપીએ ઓફિસમાં પડેલો પ્લાસ્ટિકનો નાનો પાઇપ લાવીને પણ મહિલાના શરીર પર માર્યો હતો.

દીકરીની હાજરીમાં માર મારતા બાળકી ઢળી પડી
આ હુમલો ફક્ત માર મારવા પૂરતો સીમિત નહોતો, પરંતુ તે સમયે મહિલાની નાની દીકરી પણ ઓફિસમાં હાજર હતી. પીડિત મહિલાએ જણાવ્યું કે લગ્નજીવનના અણબનાવ બાદ 2022માં તેના છૂટાછેડા થઈ ગયા હતા અને તે તેની એક દીકરી સાથે તેના માવતરે રહે છે. ભાગીદાર મૌલિકે બાળકીની નજર સામે મહિલાને ઢોર માર માર્યો હતો, જેના કારણે બાળકીની ઉપર પણ માનસિક અસર થવા પામી છે અને તે ડરી ગઈ છે. મારથી મહિલા ઢળી પડી** હતી.

ધમકી આપી: અરજી પાછી ખેંચી લેવા દબાણ
ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે જૂન મહિનામાં માર માર્યા બાદ મૌલિક અવારનવાર રૂપિયા પરત આપી દેવા માટે જાણ કરતો હતો. આ ઉપરાંત, તે પોલીસ અરજી પાછી ખેંચી લેવા અને સમાધાન કરવા માટે પણ સતત દબાણ કરતો હતો. જોકે, થોડા દિવસ પૂર્વે ફરી રૂપિયાની માંગણી કરતા ફોનમાં બેફામ ગાળો આપતા આખરે મહિલાએ 9 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

CCTV ફૂટેજમાં ઓફિસની અંદર બે વખત માર મારવામાં આવ્યો હોવાનું સ્પષ્ટપણે સામે આવ્યું છે. ફરિયાદીએ આરોપી મૌલિક વિરુદ્ધમાં કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય તેવી માંગણી કરી છે. યુનિવર્સિટી પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

