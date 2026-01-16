Prev
આબુમાં વિદ્યાર્થિનીઓની છેડતીના CCTV: સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.ના ગિરીશ ભીમાણી સામે ગંભીર આરોપ

Saurashtra-University: સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના પૂર્વ ઈન્ચાર્જ કુલપતિ ગીરીશ ભીમાણી સામે વધ્યો આક્રોશ. માઉન્ટ આબુમાં વિદ્યાર્થિનીઓની છેડતી સમયના CCTV દ્રશ્યો આવ્યા સામે. ABVP, NSUIએ દર્શાવ્યો વિરોધ. પ્રવાસમાં ગયેલી વિદ્યાર્થીનીઓના છેડતીના આરોપ.. NSUI દ્વારા ડો.ભીમાણીનું મોં કર્યું કાળુ.

Jan 16, 2026, 11:52 AM IST

ગૌરવ દવે/રાજકોટ: સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ પ્રો. ગિરીશ ભીમાણી સામે વિદ્યાર્થિનીઓની છેડતીના ગંભીર આક્ષેપો મામલે ગુજરાત પ્રદેશ NSUI દ્વારા ગિરીશ ભીમાણીના પૂતળા દહન અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે આક્રમક વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. NSUIના કાર્યકરોએ ગિરીશ ભીમાણીને આંતરીને શાહી લગાવી મોં કાળુ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ સમગ્ર મામલે હજુ સુધી પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ નથી.

અમરેલી જિલ્લા વિદ્યાસભાના નિયામક તરીકે ફરજ બજાવતા ગિરીશ ભીમાણીએ આબુ ટૂર દરમિયાન 10 વિદ્યાર્થિનીઓને અડપલા બાદ છેડતી કરી હોવાના આક્ષેપો થયા હતા. જોકે, આ આક્ષેપો બાદ ગજેરા સંકુલ દ્વારા તેમને તમામ પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. આજે ગુજરાત પ્રદેશ NSUIના પ્રમુખ નરેન્દ્ર સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, અમરેલી જિલ્લા વિદ્યાસભાના નિયામક તરીકે ફરજ બજાવનારા ગિરીશ ભીમાણી દ્વારા વિદ્યાર્થિનીની છેડતી કરી હોવાના આક્ષેપ થયા હતા. 

વિદ્યાર્થીઓ આબુ પ્રવાસ ગયા હતા. જ્યાં પાછળથી ગિરીશ ભીમાણી પહોંચ્યા હતા અને નશાની હાલતમાં વિદ્યાર્થિનીઓની છેડતી કરી હોવાના આક્ષેપો થયા છે. 12 અને 13 જાન્યુઆરી દરમિયાન બનેલી આ ઘટના બાદ ગજેરા સંકુલ દ્વારા ભીમાણીને તાત્કાલિક દૂર કરી દેવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ અંગે સમાધાન થઈ જતા પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી નથી. અમારી માંગણી છે કે, પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવે અને આબુ ટૂર દરમિયાન હોટલના CCTV કેમેરા તપાસવામાં આવે. જે બાદ ગિરીશ ભીમાણીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. 

NSUIના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ગિરીશ ભીમાણી મુર્દાબાદના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા. જે પછી વિદ્યાર્થી સંગઠનના આગેવાનો દ્વારા ભીમાણીના મોં પર શાહી ફેંકવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ભીમાણીના પૂતળાનું દહન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. ZEE 24 કલાકે આ અંગે ગિરીશ ભીમાણી નો સંપર્ક કર્યો હતો જોકે ગિરીશ ભીમાણીએ ફોન રિસીવ કર્યો ન હતો ગીરીશ ભીમાણી ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા હોય તેવું ચિત્ર સામે આવી રહ્યું છે જોકે આરોપો લાગ્યા બાદ આજે માતૃ મંદિર કોલેજ ખાતે ગિરીશ ભીમાણી હાજર હતા એ સમયે જ એને સિવાય વિરોધ કરી તેનું કાળું કર્યું હતું.

ગીરીશ ભીમાણી આબુમાં તેમની પાછળ કાર લઈને આવ્યા હતા અને તેઓ જ્યા રોકાયા હતા ત્યા નશાની હાલતમાં તેમની પાછળ આવ્યા હતા. છાત્રાઓને સારી હોટલમાં ઉતારવાની અને જમાડવાની લાલચ આપી હતી. પરંતુ છાત્રાઓ તૈયાર ન થતા પરાણે કોલટ્રીંક્સ પીવડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એક પછી એક છાત્રાને તેણે લે બેટા... કોલટ્રીંક્સ પી તેમ કહી શરીરે અડપલા કર્યા હતા અને છાત્રાઓની હાજરીમાં બીભત્સ અને દ્વિ અર્થી વાતો કરી હતી. સવારે છાત્રાઓ પરત અમરેલી આવી ગઈ હતી. પરંતુ ગીરીશ ભીમાણી વિવાદ થવાની આશંકાએ પરત આવ્યા ન હતા. આ ઘટના બાદ વિદ્યાસભા મેનેજમેન્ટ દ્વારા ગીરીશ ભીમાણીને નિયામકના હોદ્દા પરથી તાબડતોબ દૂર કરવામાં આવ્યા છે. છાત્રોએ હવે ગીરીશ ભીમાણી વિદ્યાસભાના કેમ્પસમાં ક્યારેય પગ ન મુકે તેવી માંગ કરી છે. આ ઘટનામાં ખરેખર શું છે તે જાણવા વારંવાર ગિરીશ ભીમાણીનો સંપર્ક કર્યો હતો. પણ તેમણે ફોન ઉઠાવ્યો ન હતો.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે.

