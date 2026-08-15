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અમરેલીમાં CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે લહેરાવ્યો તિરંગો, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વડોદરાથી આપ્યો મોટો સંદેશ, જાણો કોણે ક્યાં ફરકાવ્યો રાષ્ટ્રધ્વજ

Amreli Independence Day Celebration: ગુજરાતમાં સ્વતંત્રતા દિવસની રંગેચંગે ઉજવણી કરવામાં આવી. ગુજરાતમાં રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી અમરેલીમાં કરવામાં આવી. જ્યાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ધ્વજ વંદન કર્યું. આ પ્રસંગે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા. ધ્વજ વંદન બાદ અમરેલી દેશભક્તિના રંગે રંગાયેલું જોવા મળ્યું. પરેડ, અશ્વ શો, ડોગ શો, બુલેટ શોનું આકર્ષણ જોવા મળ્યું. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ સંબોધન કરીને સૌને સ્વતંત્રતા પર્વની શુભકામનાઓ આપી. અને સાથે જ વિકાસના કાર્યો પર વાત કરી. તો વડોદરામાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની હાજરીમાં જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી કરવામાં આવી. આઝાદી પર્વ પર સંબોધન કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રીએ લોકોને ગુજરાતી તરીકે, ભારતીય તરીકે દેશની પ્રગતિમાં સહયોગી થવા માટે આહવાન કર્યું. તો ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ ગાંધીનગર કોબા કમલમ કાર્યાલય ખાતે ધ્વજ વંદન કર્યું.જેમાં ભાજપના કાર્યકરો અને નેતાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા.નવરચિત વાવ-થરાદ જિલ્લામાં પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ગૌરવપૂર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી. જ્યાં વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ ધ્વજ વંદન કર્યું.ભારતીય પોશાક ‘અઢીવટા’માં વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ ધ્વજવંદન કર્યું.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 15, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:54 AM IST
અમરેલીમાં CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે લહેરાવ્યો તિરંગો, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વડોદરાથી આપ્યો મોટો સંદેશ, જાણો કોણે ક્યાં ફરકાવ્યો રાષ્ટ્રધ્વજ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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