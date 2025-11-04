વડોદરાની APMC ચૂંટણી પહેલા ભાજપમાં જૂથવાદનો ઉકળતો ચરુ: નેતાઓએ જાહેરમાં ઠાલવ્યો આક્રોશ
Vadodara News: વડોદરાની પાદરા અને ડભોઈ APMC ચૂંટણી પહેલા જૂથવાદ સપાટી પર. સંકલન બેઠકમાં ચૈતન્યસિંહ ઝાલાએ કહ્યું, ભાજપના જ લોકો કરે છે ભાજપને નુકસાન. તો શૈલેષ મહેતા બોલ્યા. પક્ષવિરોધી લોકોનું લિસ્ટ ઉપર આપીશું.
Vadodara News: વડોદરા જિલ્લાની પાદરા અને ડભોઈ એપીએમસી (APMC) ચૂંટણીઓ પહેલા ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) માં આંતરિક જૂથવાદ ખુલ્લેઆમ સપાટી પર આવ્યો છે. જિલ્લા ભાજપની સંકલન બેઠકમાં જ ધારાસભ્યોએ પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ કરનારાઓ સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો, જેના કારણે રાજકારણ ગરમાયું છે. સંકલન બેઠકમાં ચૈતન્યસિંહ ઝાલાએ કહ્યું, ભાજપના જ લોકો કરે છે ભાજપને નુકસાન. તો શૈલેષ મહેતા બોલ્યા પક્ષવિરોધી લોકોનું લિસ્ટ ઉપર આપીશું.
પાદરા APMC: "ભાજપના નામે ભાજપને નુકસાન"- ચૈતન્યસિંહ ઝાલા
જિલ્લા ભાજપ સંકલન બેઠકમાં પહોંચેલા પાદરાના ધારાસભ્ય ચૈતન્યસિંહ ઝાલાએ મોટું નિવેદન આપતાં આંતરિક વિખવાદનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે, "પાદરા APMC માં પક્ષના મેન્ડેટ વિરુદ્ધ ઉમેદવારો ઊભા રાખનાર પક્ષ વિરોધી છે."
આવા વિરોધી લોકો સામે કાર્યવાહી કરવી કે નહીં, તે હાઇકમાન્ડ નક્કી કરશે: ચૈતન્યસિંહ ઝાલા
ચૈતન્યસિંહ ઝાલાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, "પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનાર લોકો ભાજપના નામે ભાજપને નુકશાન કરવા આવી જાય છે." તેમણે ઉમેર્યું કે આવા તત્વોએ પાદરામાં ભાજપના કાર્યકરોને ગેરમાર્ગે દોર્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આવા વિરોધી લોકો સામે કાર્યવાહી કરવી કે નહીં, તે હાઇકમાન્ડ નક્કી કરશે. બીજી તરફ, ઝાલાએ પૂર્વ નેતા દિનુ મામા (દિનુ ભાઈ બોઘાભાઈ સોલંકી) અંગે ટિપ્પણી કરવાનું ટાળ્યું હતું, માત્ર એટલું કહ્યું કે, "દિનુ મામાનો વિષય છે કે કોની સાથે બેસવું અને કોની સાથે ના બેસવું. હું કઈ કહી ના શકું."
ડભોઈ APMC: "પક્ષ વિરોધીઓનું લિસ્ટ હાઈકમાન્ડને આપીશું"-શૈલેષ મહેતા
ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાએ પણ પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનારાઓ સામે કડક વલણ અપનાવ્યું હતું. તેમણે બેઠકમાં જણાવ્યું હતું કે, "પક્ષવિરોધી લોકોનું લિસ્ટ ઉપર આપીશું," અને "પક્ષ વિરૂદ્ધ કામ કરનારનું લિસ્ટ પક્ષને આપીશું." શૈલેષ મહેતાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ડભોઇ APMC ચૂંટણીમાં સામેની પેનલમાં એકપણ ભાજપ કાર્યકર નથી. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનાર સામે હાઈકમાન્ડ ચોક્કસ કાર્યવાહી કરશે.
ડભોઈ APMC: ભાજપ માટે ઐતિહાસિક સફળતા
આ આંતરિક જૂથવાદ વચ્ચે, શૈલેષ મહેતાએ ડભોઈ APMC ની ચૂંટણીમાં ભાજપની ઐતિહાસિક સફળતાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. 35 વર્ષમાં પહેલીવાર ડભોઇ APMC માં ભાજપનું ખાતું ખુલ્યું. 6 બેઠકો ભાજપે બિનહરીફ જીતી. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે 11 નવેમ્બરની APMC ચૂંટણીમાં ભાજપનું બોર્ડ હશે. વડોદરા જિલ્લા ભાજપમાં જૂથવાદ યથાવત છે, અને બંને ધારાસભ્યોના નિવેદનોએ ચૂંટણી પહેલા જ સંગઠનમાં રહેલી તિરાડોને ઉજાગર કરી દીધી છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે ભાજપનું હાઇકમાન્ડ આ પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ પર કેવા પગલાં લે છે.
