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Chaitar Vasava Case: ૭ વર્ષની જેલ, ધારાસભ્ય પદ પર તલવાર અને વધુ ૨ નવી ઉપાધી; ચૈતર વસાવા માટે કમબેકનો રસ્તો બંધ?

Chaitar Vasava : ચૈતર વસાવા 'ચોતરફ' ઘેરાયા છે. જેલના સળિયા પાછળ ધકેલાયા બાદ નવી 2 ઉપાધીએ હવે તેમની મુશ્કેલીઓ વધારી દીધી છે. કેજરીવાલ અને ગોપાલ ઈટાલિયા ભલે કહે પણ વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ પહોંચતા જ ચૈતર વસાવા પર વધુ બે કાનૂની ઘાએ મુક્તિની આશા ધૂંધળી બનાવી દીધી છે. ચૈતર વસાવાના કેસ અને દિલ્હીના આપના જેલમાં ગયેલા નેતાઓના કેસ વચ્ચે કાયદાકીય રીતે આભ-જમીનનો તફાવત છે. અહીં જુઓ હવે શું થશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 25, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:54 PM IST
Chaitar Vasava Case: ૭ વર્ષની જેલ, ધારાસભ્ય પદ પર તલવાર અને વધુ ૨ નવી ઉપાધી; ચૈતર વસાવા માટે કમબેકનો રસ્તો બંધ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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