/Chaitar Vasava Case: ૭ વર્ષની જેલ, ધારાસભ્ય પદ પર તલવાર અને વધુ ૨ નવી ઉપાધી; ચૈતર વસાવા માટે કમબેકનો રસ્તો બંધ?

આપના આદીવાસી નેતાએ એક સપ્તાહ પહેલાં ભાજપ સરકારની યોજનાઓના ગુણગાન ગાયા છતાં તેમને રાહત મળી શકી નથી. રાજકીય અસ્તિત્વની લડાઈ વચ્ચે ધારાસભ્ય પદ પર તલવાર અને નવા ૨ કેસ, ચૈતર વસાવા માટે કમબેક આસાન નહીં રહે. ભલે ગોપાલ ઈટાલિયા, કેજરીવાલ અને ગોપાલ રાય મસમોટી વાતો કરે પણ ચૈતર વસાવાનો કેસ સાબિત થઈ ચૂક્યો છે. સેશન્સ કોર્ટે તમામ પુરાવા અને સાક્ષીઓ ચકાસ્યા બાદ તેમને કાયદેસર રીતે "દોષિત" (Convicted) જાહેર કર્યા છે અને ૭ વર્ષની જેલની સજા ફટકારી દીધી છે. આપના ચૈતર વસાવા એ લડાયક નેતા ગણાય છે પણ હવે ક્યાં સુધી સિસ્ટમ સામે લડી શકે છે એ તો આગામી સમય જ બતાવશે.
આપના નેતાઓ ભલે દિલાસાઓ આપી રહ્યાં છે પણ ચૈતર વસાવા માટે આ કેસો આસાન નથી. એમની સામે જડબેસલાક વ્યવસ્થાઓ ઉભી થઈ છે. ૭ વર્ષની જેલની સજા બાદ ચૈતર વસાવા જામીન માટે પ્રયાસો કરે એ પહેલાં જ વધુ બે કેસમાં ભરાતાં કાનૂની શિકંજો વધુ મજબૂત બની ગયો છે. હવે આ નવી 2 ઉપાધિએ ચૈતર વસાવા માટે પડતા પર પાટુ સમાન છે.
શા માટે સરળ નથી જામીન મળવા
૧. સેશન્સ કોર્ટે ફટકારેલી '૭ વર્ષની સજા' (મોટો અવરોધ)
૨. કન્વિક્શન પર સ્ટે મેળવવું અતિ મુશ્કેલ
૩. 'ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી' અને અન્ય નવા કેસ (સરકારી પક્ષનો પ્લસ પોઈન્ટ)
જ્યારે પણ કોઈ આરોપી હાઈકોર્ટમાં જામીન માટે અપીલ કરે, ત્યારે સરકારી વકીલ (PP) તેની ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિ રજૂ કરે છે.
ચૈતર વસાવા સામે ભરૂચ કોર્ટનું નવું સમન્સ અને ઝઘડિયા GIDC ફેક્ટરીમાં થયેલી તાજેતરની બબાલ સહિતના અન્ય કેસોની વિગતો સરકારી પક્ષ કોર્ટ સામે મજબૂતાઈથી મુકશે.
કાયદાકીય નિયમ મુજબ, જે આરોપી સામે એકથી વધુ કેસ ચાલતા હોય અથવા જે "હેબિચ્યુઅલ ઓફેન્ડર" (વારંવાર ગુનો કરનાર) ની વ્યાખ્યામાં ફિટ થતો હોય, તેને કોર્ટ જલ્દી જામીન આપતી નથી. જેથી ચૈતર વસાવા માટે પહેલાંથી જ તૈયારીઓ કરી લેવાઈ છે. એ જામીન માગે એ પહેલાં જ બે નવી કાયદાકીય મુશ્કેલીઓએ ચૈતરની જેલની મુદત વધારી દે તો નવાઈ નહીં.
નવજાત બાળક માટે કોર્ટમાં કરાઈ હતી રજૂઆત
સરકારી વકીલના નિવેદન મુજબ, આ કેસમાં દોષિત જાહેર થયેલી અન્ય સહ-આરોપી મહિલાઓમાંથી એક મહિલા ગર્ભવતી (Pregnant) છે અને એક મહિલાને નવજાત (Newborn) બાળક છે.
જે મહિલાને નાનું બાળક છે, તેના વકીલે કોર્ટમાં અરજી કરી હતી કે જેલવાસ દરમિયાન બાળકને તેની માતા સાથે રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવે, જેને કોર્ટે માન્ય રાખી છે. જેલ મેન્યુઅલ (Jail Manual) ના કાયદા મુજબ, જો કોઈ મહિલા આરોપીને સજા થાય અને તેનું બાળક ૬ વર્ષથી નાની ઉંમરનું હોય, તો બાળકને તેની માતા સાથે જેલમાં રહેવાની કાયદાકીય મંજૂરી મળે છે જેથી બાળકનું પાલન-પોષણ પ્રભાવિત ન થાય. આ જ નિયમ હેઠળ કોર્ટે નવજાત બાળકને તેની માતા સાથે રાખવાની મંજૂરી આપી છે.
ચૈતર વસાવા શા માટે લાંબાગાળા સુધી જેલમાં રહી શકે છે એ માટે આ 3 કેસો જવાબદાર છે. આ પહેલાં પણ ચૈતર વસાવા કાયદાકીય મુશ્કેલીમાં ફસાઈ ચૂક્યા છે પણ હવે આદીવાસી નેતાને સજા પડી ચૂકી છે. આ કેસમાં એમનો પરિવાર પણ ફસાયો છે. જો તમે દિલ્હીના આપના નેતાઓ સાથે આ કેસને સાંકળી રહ્યાં હો તો તમારી ભૂલ છે કારણ કે દિલ્હીમાં આપના નેતાઓ સામે ટ્રાયલ ચાલી રહી છે ફક્ત આરોપો છે અને તેઓ જામીન પર બહાર કે અંદર છે. ચૈતર વસાવા કેસમાં તેઓ દોષિત સાબિત થઈ ચૂક્યા છે.
૧. વનકર્મી હુમલા અને ખંડણીનો કેસ (જેમાં ૭ વર્ષની સજા થઈ)
ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૨૩માં ડેડિયાપાડા ખાતે વન વિભાગના કર્મચારીઓ સાથે ખેતીની જમીન બાબતે બબાલ થઈ હતી. આરોપ હતો કે તેમણે વનકર્મીઓને ઘરે બોલાવી ધમકાવ્યા, હવામાં ફાયરિંગ કર્યું અને બાદમાં ₹૬૦,૦૦૦ની ખંડણી માંગી.
આ કેસમાં ૨૩ જૂન ૨૦૨૬ના રોજ રાજપીપળા સેશન્સ કોર્ટે તેમને, તેમના પત્ની શકુંતલાબેન અને અન્ય ૭ લોકોને દોષિત ઠેરવી ૭ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે.
૨. ભરૂચ પોલીસ વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ નિવેદનનો કેસ (નવો કેસ)
જુલાઈ ૨૦૨૪માં ચૈતર વસાવાએ ગુજરાત પોલીસ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ વિરુદ્ધ જાહેર મંચ પરથી ગંભીર અને વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓ કરી હતી.
ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ વડાના રિપોર્ટના આધારે ભરૂચ કોર્ટમાં તેમની સામે ગુનાહિત ફરિયાદ (Criminal Complaint) દાખલ થઈ છે, જેમાં કોર્ટે તાજેતરમાં જ સમન્સ જારી કર્યો છે. જોકે, વસાવા હવે જેલમાં છે.
૩. ઝઘડિયા GIDC ફેક્ટરી વિવાદ અને હુમલાનો કેસ
સ્થાનિક સ્તરે રોજગારી અને અન્ય મુદ્દાઓને લઈને ઝઘડિયા GIDCની કંપનીમાં થયેલી બબાલ, ઘર્ષણ અંગેનો આ કેસ બહાર આવ્યો છે. સરકારી વકીલે પણ કોર્ટમાં ચૈતર વસાવાની "ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી" તરીકે આ તાજેતરની FIRનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
આ કેસ હાલ તપાસ હેઠળ અથવા પ્રારંભિક કાનૂની સ્ટેજ પર છે. જેમાં તપાસ બાદ વધુ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
સમગ્ર ગુજરાતમાં આક્રમક આંદોલન અને 'પદયાત્રા'
આપના આદીવાસી નેતાને જેલ બાદ હવે આપ પણ આક્રમક બની છે. ગોપાલ રાયે જાહેરાત કરી છે કે ચૈતર વસાવાને ન્યાય અપાવવા માટે આમ આદમી પાર્ટી ૨૬ જૂનથી સમગ્ર ગુજરાતમાં તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાએ આક્રમક આંદોલન શરૂ કરશે.
આદિવાસી વિસ્તારો અને ગુજરાતના અલગ-અલગ હિસ્સાઓમાં પાર્ટી દ્વારા વિરોધ માર્ચ અને પદયાત્રાઓ કાઢવામાં આવશે, જેથી જનતા વચ્ચે જઈને ભાજપ સરકારને ખુલ્લી પાડી શકાય. જોકે, આ વિરોધ કેટલો અસર કરે છે એ તો આગામી સમય જ બતાવશે પણ રોડ પર ઉતરવું અને કોર્ટમાં કાયદાનો સામનો કરવો એ બે અલગ બાબત છે.
ધારાસભ્ય પદ રદ થવાનું સંકટ
જનપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ (RPA) ની જોગવાઈઓ મુજબ જો કોઈ લોકપ્રતિનિધિને ૨ વર્ષ કે તેથી વધુની સજા થાય, તો તેમનું સભ્યપદ તાત્કાલિક અસરથી રદ થઈ શકે છે. કોર્ટના સજાના આદેશની નકલ ગુજરાત વિધાનસભા ખાતે પહોંચી ચૂકી છે. લીગલ ડિપાર્ટમેન્ટ આ અંગે દરખાસ્ત તૈયાર કરી રહ્યું છે, જેથી તેમનું ધારાસભ્ય પદ રદ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. જો હાઈકોર્ટ સજા પર સ્ટે ન આપે, તો ડેડિયાપાડા બેઠક ખાલી જાહેર થઈ શકે છે.
આમ ચૈતર વસાવા પાસેથી ગોળો અને ગોફણ બધુ જાય તેવી સ્થિતિ છે. જો હાઈકોર્ટમાંથી જામીન કે કન્વિક્શન પર સ્ટે નહીં મળ્યો તો વસાવા જેલમાંથી તો હમણાં બહાર નહીં નીકળી શકે પણ ધારાસભ્ય પદ તો જશે બીજા 6 વર્ષ સુધી ચૂંટણી પણ નહીં લડી શકે. આમ આદમી પાર્ટી ભલે હાલમાં આદીવાસી મતબેંક માટે સપોર્ટમાં ઉભી રહે પણ ચૈતર વસાવા માટે આગળનો સમય આસાન નથી....