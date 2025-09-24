Prev
Next

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી જામીન મળતા જેલ બહાર આવ્યા ચૈતર વસાવા, ભાજપ પર કર્યા આકરા પ્રહારો

AAP Leader And MLA Chaitar Vasava: હાઈકોર્ટથી જામીન મળતા જેલ બહાર આવ્યા AAP ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા. સમર્થકોએ જેલની બહાર કર્યું ભવ્ય સ્વાગત. ભાજપ પર વાર કરતા કહ્યું, મારા પર ખોટો કેસ કરીને જેલમાં બંધ કરાયો. આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સેન્ટ્રલ જેલથી બહાર આવ્યા 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:40 AM IST

Trending Photos

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી જામીન મળતા જેલ બહાર આવ્યા ચૈતર વસાવા, ભાજપ પર કર્યા આકરા પ્રહારો

Chaitar Vasava: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને આખરે હાઈકોર્ટમાંથી શરતી જામીન મળતા તેઓ 80 દિવસ બાદ વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાંથી બહાર આવ્યા છે. જેલની બહાર મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડેલા સમર્થકોએ ઢોલ-નગારા અને નાચ-ગાન સાથે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

ખોટા કેસમાં જેલમાં પૂરાવાનો આક્ષેપ
જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ ચૈતર વસાવાએ મીડિયા અને સમર્થકોને સંબોધતા ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "મારા પર ખોટો કેસ કરીને મને 80 દિવસ સુધી જેલમાં બંધ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ સમય દરમિયાન હું મારા પરિવારના સુખ-દુઃખના પ્રસંગોમાં હાજર રહી શક્યો ન હતો, જેનું મને ખૂબ દુઃખ છે. ભાજપ સરકાર વિપક્ષના અવાજને દબાવવા માટે આવા કાવતરાં કરી રહી છે."

શરતી જામીન અને ભવ્ય સ્વાગત
ગુજરાત હાઈકોર્ટે ચૈતર વસાવાને ડેડિયાપાડામાં પ્રવેશ ન કરવાની શરત સાથે જામીન આપ્યા છે. જોકે, આ શરત હોવા છતાં તેમના સમર્થકોનો ઉત્સાહ ઓછો થયો ન હતો. જેલ બહાર હજારોની સંખ્યામાં એકઠા થયેલા સમર્થકોએ તેમને હાર પહેરાવી અને ગુલાબની પાંખડીઓ ઉડાડી તેમનું સ્વાગત કર્યું. કાર્યકરો ખુલ્લી જીપમાં સવાર થઈને તેમનું અભિવાદન ઝીલતા રાજપીપળા જવા રવાના થયા હતા.

 

ચૈતર વસાવાએ કહ્યું કે તેઓ હવે પોતાના આદિવાસી સમાજની વચ્ચે જઈને તેમના અધિકારો માટે લડત ચાલુ રાખશે. વડોદરાથી રાજપીપળા જતા સમયે તેઓ હરસિદ્ધિ માતાના દર્શન કરશે અને ત્યારબાદ બપોરે 12 કલાકે મોવી ચોકડી ખાતે કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કરશે. જેલ બહાર ઉમટેલા લોકો અને વાહનોના કારણે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
Chaitar VasavaAam Aadmi PartygujaratGujarat politicschaitar vasava releaseddediapada mla newschaitar vasava jail release

Trending news