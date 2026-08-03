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વનકર્મી પર હુમલા કેસમાં 7 વર્ષની સજા સામે ચૈતર વસાવા હાઇકોર્ટ પહોંચ્યા, 5 ઓગસ્ટે સુનાવણી

આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે. વનકર્મી પર હુમલાના કેસમાં સાત વર્ષની સજા ભોગવી રહેલા વસાવાએ સજા પર સ્ટે માટે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી, જેની સુનાવણી 5 ઓગસ્ટે થશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 03, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:02 PM IST
વનકર્મી પર હુમલા કેસમાં 7 વર્ષની સજા સામે ચૈતર વસાવા હાઇકોર્ટ પહોંચ્યા, 5 ઓગસ્ટે સુનાવણી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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