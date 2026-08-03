/વનકર્મી પર હુમલા કેસમાં 7 વર્ષની સજા સામે ચૈતર વસાવા હાઇકોર્ટ પહોંચ્યા, 5 ઓગસ્ટે સુનાવણી

વનકર્મીઓ પર હુમલાના કેસમાં સાત વર્ષની જેલની સજા ભોગવી રહેલા ચૈતર વસાવાએ હાઈકોર્ટ પહોંચ્યા છે. ચૈતર વસાવાની અરજી પર હાઈકોર્ટમાં 5 ઓગસ્ટે સુનાવણી થશે. નોંધનીય છે કે ચૈતર વસાવાને ફોરેસ્ટ ઓફિસર પર હુમલો અને હવામાં ફાયરિંગ કરવાના કેસમાં નર્મદા જિલ્લા કોર્ટે સાત વર્ષની સજા ફટકારી હતી. હવે આ સજા પર સ્ટે લેવા માટે વસાવા હાઈકોર્ટ પહોંચ્યા છે.
નર્મદા કોર્ટે ફટકારી હતી 7 વર્ષની સજા
ઓક્ટોબર 2023ના કેસમાં ચૈતર વસાવાને નર્મદા કોર્ટે સાત વર્ષની સજા ફટકારી હતી. આ ઘટના નર્મદા જિલ્લામાં બની હતી. ચૈતર વસાવા પર વનકર્મી પર હુમલાના મામલામાં ચૈતર વસાવા સહિત કુલ 9 લોકોને કોર્ટે દોષિ ઠેરવ્યા હતા. કોર્ટની સજા બાદ ચૈતર વસાવાનું ધારાસભ્ય પદ પણ જોખમમાં આવી ગયું હતું.
ચૈતર વસાવાની હાઈકોર્ટમાં અપીલ
નર્મદા કોર્ટની સજા પર સ્ટે માટે ચૈતર વસાવાએ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે. જેના પર 5 ઓગસ્ટે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે નર્મદા કોર્ટે ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા, તેમના પત્ની શકુંતલા વસાવા સહિત કુલ નવ આરોપીઓને સજા ફટકારી હતી. તેમના પર ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીને ઘરે બોલાવી, મારવા, ધમકાવવા અને હવામાં ગોળીબાર કરવાનો આરોપ હતો.
ચૈતર વસાવા સહિત અન્ય આરોપીઓ સામે આઈપીસીની કલમ 143, 14, 149, 186, 294, 353, 386 અને આર્મ્સ એક્ટની કલમ 25 મુજબ ગુના નોંધાયા હતા. નર્મદા કોર્ટે સુનાવણી બાદ ચુકાદો આપતા ચૈતર વસાવા, તેમના પત્ની શકુંતલા સહિત કુલ 9 લોકોને સાત વર્ષની સજા ફટકારી હતી.
હવે ચૈતર વસાવાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી સજા પર સ્ટે મેળવવાની અપીલ કરી છે. આ કેસમાં તાજેતરમાં હાઈકોર્ટે શકુંતલા વસાવા સહિત 5 આરોપીઓની જામીન અરજી મંજૂર કરી હતી. કોર્ટે કહ્યું હતું કે આ ઘટનામાં તેઓ મુખ્ય આરોપી નહોતા.