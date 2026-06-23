/AAP MLA ચૈતર વસાવાને સજા: હવે તેમની પાસે કયા કાયદાકીય અને રાજકીય વિકલ્પો બચ્યા? જાણો શું કહે છે કાયદો અને સમીકરણો

MLA Chaitar Vasava: ગુજરાત AAPના ડેડીયાપાડાના ફાયરબ્રાન્ડ અને દિગ્ગજ આદિવાસી નેતા ચૈતર વસાવાની રાજકીય કારકિર્દી પર આમ જોઈએ તો પૂર્ણ વિરામ મુકાઈ ગયું છે. વન વિભાગના કર્મચારીઓ પર હુમલો કરવા અને હવામાં ફાયરિંગ કરી ધમકી આપવાના ચકચારી કેસમાં નર્મદા સેશન્સ કોર્ટે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સહિત કુલ 9 આરોપીઓને દોષિત જાહેર કરીને સજાની જાહેરાત કરી દીધી છે. આ ચુકાદા બાદ હવે ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે અને સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે કે આ કેસની સાથે ચૈતર વસાવાનું ધારાસભ્ય પદ ગુમાવી દીધી છે, હવે પછી શું?
હવે શું થઈ શકે?
1. ધારાસભ્ય પદ ગુમાવવું પડશે
2. ચૂંટણી લડવા પર પ્રતિબંધ
3. કાનૂની વિકલ્પો : હાઈકોર્ટના દ્વાર
4. ડેડિયાપાડા બેઠક પર પેટાચૂંટણી (By-Election)
5. રાજકીય સમીકરણો પર શું થઈ શકે અસર
ચૈતર વસાવા ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીના અગ્રણી નેતા હોવાની સાથે દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી પટ્ટામાં પક્ષનો સૌથી મજબૂત અને લોકપ્રિય ચહેરો છે. તેમની ગેરહાજરી પક્ષના સંગઠન માટે મોટો ફટકો સાબિત થઈ શકે.
ચૈતર વસાવા જળ, જંગલ અને જમીનના મુદ્દે આદિવાસી સમાજમાં મોટું વર્ચસ્વ ધરાવે છે. AAP આ ચુકાદાને "રાજકીય કિન્નાખોરી અને આદિવાસીઓનો અવાજ દબાવવાનો પ્રયાસ" ગણાવીને આગામી સમયમાં જનતા વચ્ચે જઈ સહાનુભૂતિ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. હવે આખોય દારોમદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ આ કેસની અપીલ પર કેવો વલણ અપનાવે છે અને સજા પર સ્ટે આપે છે કે નહીં, તેના પર ટકેલો છે.