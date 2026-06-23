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AAP MLA ચૈતર વસાવાને સજા: હવે તેમની પાસે કયા કાયદાકીય અને રાજકીય વિકલ્પો બચ્યા? જાણો શું કહે છે કાયદો અને સમીકરણો

MLA Chaitar Vasava: ગુજરાતના રાજકારણમાં આમ આદમી પાર્ટીને આજે સૌથી મોટો ઝટકો મળ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીના ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને કોર્ટે દોષિત જાહેર કરીને સજા જાહેર કરી દીધી છે. નર્મદા એડીશનલ સેશન્સ કોર્ટે વન વિભાગના કર્મચારીઓ પર થયેલા હુમલા અને ધમકી આપવાના ચકચારી કેસમાં MLA ચૈતર વસાવા અને તેમની પત્ની શકુંતલા વસાવા સહિત તમામ નવ આરોપીને 7 વર્ષની કેદ અને રૂ.25 હજાર રૂપિયાનોનો દંડ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ ચૈતર વસાવાનું ધારાસભ્ય પદ ગુમાવવું પડશે. કોર્ટ દ્વારા સજા જાહેર કરાયા બાદ હવે ચૈતર વસાવાનું રાજકીય ભવિષ્ય અંધારામાં આવી ગયું છે. ચાલો સમજીએ MLA ચૈતર વસાવા તમામ રાજકીય અને કાયદાકીય સમીકરણો..

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 23, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:30 PM IST
AAP MLA ચૈતર વસાવાને સજા: હવે તેમની પાસે કયા કાયદાકીય અને રાજકીય વિકલ્પો બચ્યા? જાણો શું કહે છે કાયદો અને સમીકરણો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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