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આદીવાસી નેતા ચૈતર વસાવા ઝૂકશે નહીં", AAP હાઈકોર્ટથી લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી લડશે: ગોપાલ ઇટાલિયા

Gopal Italiya : ગુજરાતમાં આદિવાસી સમાજના હક્ક અને અધિકારો માટે અવાજ ઉઠાવનારા આમ આદમી પાર્ટીના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને લઈને આજે એક ખૂબ જ મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ચૈતર વસાવા સામે થયેલી કાયદાકીય કાર્યવાહી અને સજાના મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટીના અગ્રણી નેતા અને ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. ગોપાલ ઇટાલિયાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે, "ચૈતર વસાવા ગુજરાતનો હીરો છે અને રહેશે. સરકારી તંત્રનો દુરુપયોગ કરીને તેમને દબાવવાનું આ એક રાજકીય ષડયંત્ર છે."

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 23, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:27 PM IST
આદીવાસી નેતા ચૈતર વસાવા ઝૂકશે નહીં", AAP હાઈકોર્ટથી લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી લડશે: ગોપાલ ઇટાલિયા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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