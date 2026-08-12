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ગુજરાતમાં વધુ બે બાળકીઓના મોત સાથે મૃત્યુઆંક 27 પર પહોંચ્યો! મોતના વાયરસે મચાવ્યો હાહાકાર, ગાંધીનગરમાં ચિંતાજનક સ્થિતિ!

Gujarat Chandipura Virus Outbreak: ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર સતત વધી રહ્યો છે, જેના કારણે આરોગ્ય તંત્રમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ છે. તાજેતરમાં મહીસાગર જિલ્લાના કડાણામાં એક ૭ વર્ષીય બાળકીનું અને ગાંધીનગરના સોનીપુરામાં પણ એક ૭ વર્ષીય બાળકીનું ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે કરુણ મોત નિપજ્યું છે. આ વાયરસ ખાસ કરીને નાના બાળકોને નિશાન બનાવી રહ્યો છે, જેના લીધે વાલીઓમાં ઘેરો ભય વ્યાપી ગયો છે. રાજ્યમાં આ ઘાતક વાયરસના લીધે અત્યાર સુધીમાં કુલ ૨૭ દર્દીઓ પોતાના જીવ ગુમાવી ચૂક્યા છે, જે પરિસ્થિતિની ગંભીરતા દર્શાવે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 12, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:42 AM IST
ગુજરાતમાં વધુ બે બાળકીઓના મોત સાથે મૃત્યુઆંક 27 પર પહોંચ્યો! મોતના વાયરસે મચાવ્યો હાહાકાર, ગાંધીનગરમાં ચિંતાજનક સ્થિતિ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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